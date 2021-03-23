Верующих в России становится все меньше. Церкви нужно измениться?

Верующих в России становится все меньше, особенно среди молодежи. С 2017 года число атеистов выросло вдвое, а среди тех, кто относит себя к православным, 71% не соблюдают ни одного поста, 45% не знают, когда начинается Великий пост. Причинами оттока верующих могут быть образование, имидж церкви и отсутствие ярких пастырей.

По данным ВЦИОМ, за последние пять лет процент неверующих россиян увеличился вдвое — с 7 до 14%. Причем среди молодежи атеистов больше всего — 22%. Количество относящих себя к православным христианам уменьшается: всего среди россиян таких 66%, а среди молодежи — 43%.

Причем даже среди тех, кто считает себя частью православного сообщества, заметны тревожные тенденции: всего 2% жителей России соблюдают все посты, 71% не соблюдают ни одного, а о дате начала Великого поста знают 19% опрошенных православных. Только 11% участников опроса каждый день молятся во время Великого поста, 12% причащаются и исповедуются, зато на Пасху красят яйца аж 57% верующих россиян.

Религиозный и общественный деятель Андрей Кураев объяснил «360», что люди не уходят из церкви. Зато сужается «круг симпатизации».

«Речь идет о людях, которые могли бы стать завсегдатаями храмов, но таковыми не стали. То есть о людях, которых остановили на улице и спросили, к какой религии они себя относят, они скажут „православный“ и побегут дальше. Больше ни в чем их православность не проявляется. То есть это такой „круг симпатизации“. Это та среда, в которой церковь могла бы наращивать свое влияние», — уверен он.

Наука и образование

Такие тревожные данные, по мнению религиоведа Дениса Батарчука, соответствуют не только российским реалиям, но и общемировым. Во многом это может быть связано с распространением образования.

По статистике, чем больше учебных заведений в стране или даже в городе, тем меньше процент посещаемости церковных богослужений. Я думаю, дело в том, что наука работает, а религия лишь обещает. Наука просто дает более конкретные ответы на вопросы, и молодежи это нравится Денис Батарчук.

Причем недостатка церковных образовательных заведений в России нет, но религиовед не считает, что ими можно что-либо изменить. Даже совмещение светского и духовного образования с очень небольшой вероятностью поможет обратить молодых россиян в веру. Батарчук добавил, что преподавание в школах основ православной культуры как попытка приобщения детей к религии может даже навредить общей цели.

«Кто будет это преподавать? Верующим человеком можно стать, только увидев пример. А если монотонным голосом будут что-то невнятное говорить про Авраама с Моисеем, не думаю, что это может кого-то увлечь», — заключил он.

Дискредитация церкви

Доктор наук, психолог Андрей Зберовский заявил, что другой причиной увеличения числа неверующих могла стать позиция церкви, которая непосредственно отталкивает людей. Практически полное слияние церкви с государством, по мнению психолога, сводит функцию церкви к «ритуальному молению».

Зберовский отметил, что православная церковь стала довольно пассивной, легко отдает духовное пространство, и это тоже не остается незамеченным. Денис Батарчук добавил, что церковь не только в России, но и во всем мире довольно сильно себя дискредитировала.

«И не только единичными скандалами или какими-то более общими, я имею в виду скандалы на Западе с педофилией и многие другие. За все это время [церковь] не предоставила ничего внятного современному человеку. Церковь сейчас не обладает какой-то независимой оценкой, мнением, то есть в ней нет ничего, что могло бы привлечь к ней внимание и добавить авторитета среди населения», — уверен религиовед.

Отсутствие ярких проповедников

По мнению Зберовского, свою роль в оттоке людей из церкви могло сыграть и то, что в современной России практически не осталось ярких и харизматичных проповедников. Один из недавних случаев — лишение сана протодиакона Андрея Кураева, который, по оценкам многих, был одним из наиболее выдающихся миссионеров.

«Эти духовники собирали свою паству, а сейчас всех ярких поразгоняли. Происходит бюрократизация церкви. Совокупность таких стратегических и психологических ошибок и приводит к тому, что людям это просто не интересно», — объяснил психолог.

По мнению Зберовского, церкви нужно активнее включаться в жизнь общества, занимать более активную гражданскую позицию — только так она сможет привлечь прихожан, особенно из числа молодежи.

Поиски нового

Священник, активный представитель православия в интернет-пространстве Николай Бабкин не согласился с репрезентативностью статистики ВЦИОМ. Во время пандемии, по его наблюдениям, людей в храмах действительно стало меньше, но связано это с тем, что многие просто прислушались к советам властей и призыву патриарха оставаться дома, чтобы не подвергать жизнь и здоровье риску.

«Уход из храма в пандемию вскрыл проблему соборности в современной церкви, которая в организации приходской жизни больше напоминает коллективизм. После пандемии обратно вернулись те, для кого церковь — это община Иисуса Христа, а не комсомол», — уверен Бабкин.

Но тенденцию все равно отрицать нельзя. Бабкин отметил, что среди молодежи сейчас не модно быть воцерковленным, зато в тренде быть атеистом.

Это всячески навязывается в социальных сетях, особенно в TikTok и в Instagram. Молодежь ищет что-то новое: кто-то увлекается демократией, кто-то коммунизмом Николай Бабкин.

Андрей Кураев добавил, что у молодежи любое назидание вызывает вполне естественный протест, причем это не зависит ни от эпохи, ни от страны — это общечеловеческое явление. А если церковь призывает только к лояльности и послушанию, симпатии у молодых людей это точно не вызовет.

«Нам нужно просвещать и информировать людей о том, чем занимается РПЦ. Сложно, но нужно менять шаблонное мышление, будто в церкви только молятся, странно одеваются, там золотые купола и непонятное пение на сложном языке. Такие представления формируются на основе фильмов, в большинстве западных», — заключил Бабкин.

Изменить же ситуацию, по мнению священника, не так сложно: нужно лишь создавать положительную повестку. Например, рассказывать и показывать жизнь церкви изнутри, а не только трансляции богослужений, просвещать людей о различных социальных проектах.