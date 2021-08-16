Крушение вертолета, взрыв в автобусе и власть талибов*. Неделя в фотогалерее

Неделя с 9 по 15 августа отметилась сразу несколькими трагедиями с гибелью россиян. На Камчатке упал вертолет Ми-8 с туристами, в Воронеже взорвался автобус, а в Турции упал российский Бе-200 при тушении пожаров. В Афганистане «Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация) взяла под контроль почти всю страну, включая столицу.

Произошедшее за это время в России и мире — в фотогалерее«360».

Крушение вертолета

Вертолет Ми-8 компании «Витязь Аэро» рухнул в Курильское озеро на Камчатке 12 августа. Первыми на помощь людям бросились сотрудники Кроноцкого заповедника, которые услышали удар вертолета о воду. На борту находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Спастись смогли девять человек, они летели в хвосте воздушного судна — и смогли выплыть с глубины примерно в девять метров.

Перед вылетом вертолет осматривали, технических неполадок обнаружено не было. Известно, что он заходил на посадку в условиях густого тумана. Сейчас отрабатываются три версии крушения: сложные погодные условия, технические неполадки и неисправность самого вертолета.

Взрыв в автобусе

Взрыв в пассажирском автобусе «ПАЗ» прогремел в Воронеже вечером 12 августа. Трагедия случилась возле торгового центра «Галерея Чижова». Пострадали, по последним данным, 26 человек. Двое из них скончались. Еще 19 по-прежнему находятся в воронежских больницах, трое раненых в реанимации.

Причины взрыва пока остаются неясными. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что всем семьям пострадавших выплатят материальные компенсации.

Захват Афганистана талибами*

Талибы* 15 августа начали открытое наступление на афганскую столицу Кабул. Когда им удалось ворваться в город и захватить президентский дворец, они объявили, что под их контролем теперь весь Афганистан. В Кабуле в эти минуты гремят взрывы, под обстрелом находится воздушная гавань города. Аэропорт принимает и выпускает военные самолеты, для коммерческой авиации он закрыт.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну сразу, как в Кабул вошли боевики «Талибана»* (террористическая организация, запрещенная в России). Он сказал, что давно предугадывал подобный сценарий, а потому решил уйти в отставку, чтобы избежать эскалации конфликта в столице.

Крушение Бе-200

14 августа в Турции потерпел крушение самолет Бе-200, который занимался тушением лесных пожаров. На его борту было восемь человек, все они погибли. Среди жертв катастрофы — пятеро россиян и трое граждан Турции.

Самолет-амфибия был направлен в Турцию Россией 8 июля. Его миссия была в тушении природных пожаров, которые охватили леса в нескольких провинциях страны. Экипаж прошел подготовку в Центре боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ России в Ейске.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация