Вертолет с туристами упал в озеро на Камчатке. Выжить в ледяной воде сложно, но реально

На Камчатке в озеро упал вертолет, перевозивший туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Половине удалось выплыть, остальных еще ищут. Причиной аварии называют человеческий фактор. Спастись выжившим помогло лишь везение, ведь против них играли внезапный удар о воду, серьезная глубина и низкая температура воды, считают эксперты.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение над Курильским озером на Камчатке. Это произошло, когда он направлялся в сторону Кроноцкого заповедника. После удара о воду машина начала стремительно тонуть, но восемь человек смогли выбраться из хвостовой части вертолета благодаря аварийному открытию створок.

Людям пришлось всплывать на поверхность с девятиметровой глубины. Их подобрали сотрудники заповедника, которые бросились на помощь, услышав в тумане звук падения вертолета. Пятерых выживших переправили в Петропавловск-Камчатский, трое остались в поселке Озерновском, который находится недалеко от места крушения.

Еще восемь человек, в том числе и командир вертолета, пока не найдены. Шансы на их спасение стремительно уменьшаются. Пока спасатели лишь определили место падения вертолета: Ми-8 затонул на глубине 137 метров, на расстоянии около 700 метров от берега. В поисковой операции задействуют водолазов и подводные роботизированные аппараты.

Причины крушения

Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов пояснил «360», что одна ошибка редко ведет к созданию подобной ситуации. Возможно, летчики неверно определили высоту — приборы близко к земле показывают не совсем точно.

«Кроме того, туман или дымка, которые были над озером, — это достаточно опасные метеоусловия. От гладкой поверхности воды радиовысотомеры передают данные с запаздыванием. Сочетание этих факторов могло послужить причиной того, что экипаж не заметил, как борт подошел к воде», — предположил Владимир Попов.

По словам эксперта, вертолет мог зацепить стойками шасси воду, которая при скорости снижения 60–80 километров в час превращается в плотную поверхность. За счет поверхностного натяжения вода притягивает к себе машину, что усугубляет последствия удара — вертолет еще сильнее ныряет вниз. Все это происходит мгновенно, и определить все детали можно лишь по записям черных ящиков.

Выжить после крушения

Владимир Попов подтвердил, что выжить после падения вертолета вполне реально. Обычно при ударе машину разворачивает на бок, люди получают травмы, но, как правило, незначительные: переломы или сотрясения.

«При большой вертикальной скорости шансов остаться в живых мало. Вертолет приземляется на шасси, ломает их. Но находящиеся вверху редуктор и двигатель начинают двигаться вперед и давят переднюю часть кабины. Выжить под такой массой металла практически невозможно. А вот хвостовая часть остается более-менее свободной», — рассказал пилот.

По его мнению, примерно это и произошло на Курильском озере. При ударе о воду кабина сразу пошла вперед, на глубину, от удара деформировался фюзеляж вертолета, створки оторвались и открылись выходы. Благодаря этому некоторым пассажирам посчастливилось выбраться.

Заслуженный военный летчик РФ назвал Ми-8 одним из самых надежных вертолетов. Он хорошо освоен и в техническом плане, и в пилотировании — пилотам известны все нюансы машины. Но определенные условия эксплуатации, независимо от качества аппарата, могут повлиять на то, что управление выходит из-под контроля.

Коварная холодная вода

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов отметил, что при крушении вертолета на Камчатке сработал фактор везения: это и открывшиеся задние створки, и то, что люди смогли спастись, выплыв с глубины девять метров. Спасатель пояснил «360», что это довольно серьезная глубина для неподготовленного человека.

«Если бы вертолет ушел глубже, у людей могли бы быть баротравмы либо кессонная болезнь из-за жесткого перепада давления. Еще один важный фактор — холодная вода. В ней человек довольно быстро получает гипотермию, переохлаждение организма. А холод парализует тело», — рассказал Эдуард Халилов.

При таких условиях шансы доплыть до берега или продержаться на воде до прибытия спасателей минимальны, отметил спасатель. Кроме холодной воды, против человека играет и одежда, которая пропитывается водой и тянет вниз.

Доплыть до берега реально

Эдуард Халилов рассказал, что в таких ситуациях нужно реагировать без паники, но быстро. Скинуть ремень безопасности и искать способы как можно скорее выбраться наружу. В противном случае человека затянет на дно вместе с вертолетом. Если судно тонет медленно, нужно как можно скорее снять обувь и верхнюю одежду.

«После этого, набрав побольше воздуха, постараться выбраться из тонущей машины. В воде важно помнить, что в неподвижном состоянии у человека в два раза увеличивается срок возможного пребывания в холодной воде. Если активно работать руками-ногами, то переохлаждение наступит гораздо быстрее», — отметил спасатель.

Эдуард Халилов уточнил, что закаленные люди имеют больше шансов дождаться помощи. В группе риска, помимо неспортивных пассажиров, пожилые люди и дети — у них хуже работает терморегуляция. А вот люди с лишним весом в холодной воде имеют самые высокие шансы выжить: чем толще жировая прослойка, тем лучше она будет согревать.

«130 метров в холодной воде — это немало, но все же не километр. Если речь идет о спасении жизни, преодолеть это расстояние вполне реально. В состоянии шока, на адреналине, мобилизуя все ресурсы организма, человек может доплыть до берега. Но если есть шансы быть спасенным на лодке, не стоит геройствовать», — сказал Эдуард Халилов.