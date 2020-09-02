Версия об отравлении Навального «Новичком» вызывает вопросы у специалистов. Что с ней не так?

Власти Германии заявили, что немецкие специалисты нашли в организме Алексея Навального нашли следы вещества из группы «Новичок». Но эта версия вызывает сомнения у специалистов. В ней усомнился, в том числе, и один из создателей яда.

О результатах анализов немецкой лаборатории власти Германии сообщили вечером 2 сентября. Заявление сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

«По запросу университетской клиники „Шарите" в Берлине специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологическое исследование проб Алексея Навального. Было установлено несомненное указание на химическое нервно-паралитическое боевое вещество группы «Новичок»», — сказал он.

При этом немецкое правительство подчеркнуло, что Навального отравили на территории России. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала выводы медиков удручающими. При этом она заявила, что у нее нет никаких сомнений по поводу яда, обнаруженного в организме мужчины. Теперь Берлин ждет от Москвы объяснений насчет отравления Навального.

«Отравился бы весь самолет»

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин пояснил «360», что веществ в группе «Новичок» несколько. Все они имеют сложную формулу и отличаются друг от друга. При этом химические соединения относятся к фосфорорганике и являются аналогами дихлофоса.

«Это нервно-паралитический газ, причем бинарный — состоящий из двух компонентов. Как его можно применить против отдельно взятого человека, непонятно. По-видимому, британцы об этом знают больше, чем мы, потому что они работали с ним последние 20 лет», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что вся эта история очень странная и вызывает множество вопросов. По словам Никулина, если Навального отравили, то либо совсем не «Новичком», либо это был какой-то неправильный «Новичок». Кроме того, возникает вопрос о способе воздействия. Отравить можно было бы только с помощью капсулы, которая растворилась в желудке спустя несколько часов. В других случаях пострадали бы и другие люди.

Если рассказывают, что там ему белье испачкали, то там бы весь самолет отравился. <…> Скорее всего, если его отравили, то совершенно другим препаратом, а сейчас пытаются это все фальсифицировать под «Новичок». Ну посмотрим, какие они представят доказательства. Думаю, что, скорее всего, никаких Игорь Никулин военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН.

Никулин напомнил, что даже после громкой истории со Скрипалями никаких реальных доказательств Великобритания так и не предоставила. При этом тогда речь шла именно о нервно-паралитическом веществе «Новичок».

«Не похожи симптомы»

Выводы сотрудников немецкой лаборатории вызвали сомнения не только у военного эксперта, но и у самих разработчиков отравляющего вещества. По словам одного из создателей «Новичка», Владимира Углева, это боевое вещество можно исключить из списка вместе с зарином и зоманом.

«Из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди», — подтвердил специалист слова Никулина «Интерфаксу».

В свою очередь, участвовавший в разработке «Новичка» доктор химических наук Леонид Ринк отметил, что у Навального не было признаков отравления нервно-паралитическим веществом.

«Симптомы абсолютно не похожи. <…> Были бы судороги и так далее. Совсем другие симптомы», — пояснил ученый.

Он добавил, что применение против Навального именно «Новичка» привело бы именно к смерти, но никак не к коме.

«Тогда бы он давно отдыхал на кладбище, вот и все дела», — заключил Ринк.

На несостыковки диагнозов указал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он напомнил, что изначально Навальный поступил в Омскую больницу, где его осматривали врачи. Только спустя два дня пациента перевезли в клинику в Германии.

«У меня есть определенные сомнения в том, что это действительно так. Почему эта информация отличается от той информации, которая была первоначально, что он якобы был отравлен другим веществом? Омская больница запрашивала информацию, чтобы направили им данные по анализам для сравнения с нашими, но они этого не сделали», — заявил Чепа «360».

Пока Германия сыпет громкими заявлениями и требует от Москвы объяснений, в МИД России отмечают, что власти так и не предоставили никакой информации. Более того, Германия полностью пренебрегает существующими правовыми механизмами сотрудничества.