«Вершитель судеб элиты». Почему Пашу Фейсконтроля называли легендой московских клубов?

Не пустить в клуб известного певца, знаменитую топ-модель или олигарха Павел Пичугин мог запросто. Причем делал это так, что на него почти никто не обижался. Его ценили коллеги, перед ним заискивали красивейшие девушки, его уважали «по-братски» уверенные в себе парни. И вот знаменитого на всю Москву 38-летнего Паши Фейсконтроля не стало.

Паша Пичугин родился 2 августа 1981 года в Москве. Учился в школе, нашел первую работу. В 16 лет стал раздавать флаеры на территории бывшего стадиона Юных Пионеров. Там располагался клуб «Титаник» — модное в 90-х годах местечко. Однажды столичный ресторатор Аркадий Новиков приметил активного парня и предложил Паше встать на вход одного из заведений. Так началась карьера фейсконтрольщика, которого потом будут называть легендой.

Павел работал в нескольких клубах, принадлежавших Алексею Горобию. Они очень дружили. Заведения были дорогими, пафосными и весьма посещаемыми многими известными людьми. О Jet Set и «Дягилеве» ходили разные истории.

Павел Пичугин после окончания школы поступил в Московский медико-стоматологический университет. После получения диплома он работал по специальности. В одних источниках пишут, что парень трудился стоматологом, в других — готовился развиваться на медицинском поприще, избрав карьеру челюстно-лицевого хирурга.

Но по ночам в клубах было весело и интересно. Да и денег это приносило несомненно больше. В 2000-х средства массовой информации писали, что Паша Фейсконтроль не пустил на одно из мероприятий в известном клубе родственника принца Чарльза. Владелец заведения «Сурикофф холл» из-за него не смог попасть на полуфинал международного конкурса Supermodels of the World, а ведь финал должен был состояться как раз в «Сурикофф холле» буквально через пару дней.

Источник фото: Instagram / Павел Пичугин

Сам Павел признался как-то, что однажды преградил вход в клуб самому Филиппу Киркорову. Поп-королю пришлось сесть в машину и уехать в другое место. Парень на фейсконтроле отказал ему во входе, потому что певец вел себя неадекватно.

В 2007 году Паша не побоялся сказать нет двадцати дагестанцам. Он не пустил их в «Дягилев» и правильно сделал, потому что парни были настроены весьма агрессивно. Они достали бейсбольные биты и стали драться с охраной клуба. Тогда Пичугин получил серьезные травмы. История широко освещалась в СМИ. Журналисты предположили, что пожар в феврале 2008 года в «Дягилеве» был местью за категоричность Павла Фейсконтроля.

Дискотека Авария» и Dj Smash в 2008 году выпустили песню «Паша Face Control», а потом сняли на ее клип. Композиция рассказывает о том, как ряд людей просят парня на фейсконтроле по имени Паша пустить их в клуб. Среди желающих богачи с очень дорогими часами, девушки, предлагающими за проход секс, знаменитости.

О Паше Фейсконтроле есть упоминание в романе Сергея Минаева «Духless» и книге французского автора Фредерика Бегбедера «Идеаль», которая была опубликована в 2007 году.

В 2005 году «Новая газета» назвала Пашу «вершителем судеб элиты», «почти богом, ну или хотя бы святым Петром, открывающим врата в рай». Такого статуса, по мнению журналистов издания, помогла добиться крепкая дружба с «мастодонтом клубного бизнеса» Алексеем Горобием. Именно он в свое время открыл «Шамбалу-бар», «Титаник», «Пентхаус», Jet Set и другие модные места.

О Паше было упоминание в американском журнале Time. Автор издания Peter Savodnik описал, как встретился с Пичугиным на входе в клуб «Дягилев». Это произошло в 2007 году. Журналист рассказал о внешности «вышибалы»: невысокий, худощавый, со скучающим выражением на лице.

«Совсем не похож на вышибалу. И тем более, на самом известного в Москве клубного фейсконтролера», — написал американский корреспондент, назвав парня «верховным судьей модной тусовки».

Peter Savodnik в своем материале объяснил, почему Паша так категоричен и пускает в заведение далеко не всех. Он просто хорошо выполняет свою главную задачу — «сделать так, чтобы посетители роскошно отдохнули». Дискомфорт им могут доставить «ненадлежащие» люди, которых по ошибке пропустили внутрь.

«Он думает именно об этом, когда дает от ворот поворот десятитысячной за ночь фотомодели», — написал американский журналист.