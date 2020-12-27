Вершина горы в Альпах раскололась надвое. Скала может обрушиться в любой момент, но людям у подножья переживать не стоит

Два года назад на горе Хохфогель в Альпах появилась пятиметровая трещина. Ученые следят за изменениями, но часть вершины может отколоться в любой момент. Под ударом окажется коммуна Хинтерхорнбах в Австрии. На нее обрушится 260 тысяч кубометров известняковой породы. Но эксперты утверждают, что ничего страшного в этом нет.

Хохфогель — уединенный пик высотой 2592 метра в Альгойских Альпах. Гора находится на границе Германии и Австрии. Впервые трещины заметили в конце XIX века, а с 1950-х годов породы начали активно оседать. Два года назад основной разлом на юго-восточном склоне стал больше. Его ширина составила пять метров, а длина — 30 метров. Внутрь трещина уходит на 60 метров. При этом она продолжает расходиться со скоростью нескольких миллиметров в месяц.

По прогнозам ученых, в какой-то момент часть горы отколется окончательно. Это приведет к тому, что 260 тысяч кубометров известняковой породы обрушится на австрийскую коммуну Хинтерхорнбах. Вычислить, когда точно это произойдет, довольно трудно. Для мониторинга активности на вершине Хохфогель специалисты установили разветвленную сеть сейсмических станций.

Методику наблюдений разработали исследователи Потсдамского центра имени Гельмгольца и Технического университета Мюнхена. Они поставили на горе шесть датчиков на расстоянии 30-40 метров друг от друга. Несколько месяцев техника фиксировала все колебания горы, происходившие из-за небольших землетрясений, ветра и изменения температур. Раньше был возможен только удаленный мониторинг. Теперь же ученым удалось добиться непрерывного получения результатов прямо с вершины. Такое изучение позволило отследить частоту колебаний.

«С помощью сейсмического подхода мы впервые смогли регистрировать эти циклические явления непрерывно и практически в реальном времени», — отметил геоморфолог Микаэль Дитце.

Амплитуда колебаний скалы росла с 26 до 29 герц за пять-семь дней. После этого значения в течение двух дней возвращались к исходным. Это связано с увеличением напряжения в массиве горных пород, которое вызывает трещины. Ученые определили, что циклы становятся короче перед самым разрывом. Эти данные могут послужить индикатором обрушения.

Есть ли угроза?

Специалисты будут следить за изменениями еще два года. Они заверили, что населенным пунктам у подножия горы ничего не угрожает, даже если скала обрушится.

Старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической физики РАН Владимир Кособоков заявил, что на самом деле гора не треснула, а имеет нестабильный склон у своего пика. Такое часто можно заметить в горах по всему миру.

«Если такое случится (обрушение — прим. ред.), отколовшийся блок никак не сможет причинить вреда ближайшим населенным пунктам, о чем авторы статьи знают, однако в своей статье конкретных вопросов безопасности не касаются. Говорить о тектонических подвижках по исследованиям за столь короткий период достаточно безответственно», — пояснил Кособоков «360».

Он добавил, что ученые и не делали таких выводов, предполагая мониторинг ситуации в будущем. Единственное здание недалеко от вершины Хохфогель — отель Prinz-Luitpold-Haus. При этом расстояние до склона таково, что при обрушении скалы со зданием ничего не случится, заверил представитель администрации района Верхний Альгой Андреас Кендерс.

«На австрийской стороне нет застроенных территорий. Если произойдет большой камнепад, в коммуне Хинтерхорнбах будет облако пыли, в зависимости от ветра, но это району определенно не угрожает», — отметил Томас Фигл из тирольской ассоциации Landesgeologie.

По словам Фигла, сложно сказать, будут ли камнепады продолжаться частями или же большой массив горы отколется внезапно. Пока ученые продолжают следить за ситуацией с помощью беспилотников и другой специальной техники.