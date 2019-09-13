Вероника Кастро завершила карьеру. Вы точно запомнили ее по этим ролям

Мексиканская актриса, певица и телеведущая Вероника Кастро объявила о завершении карьеры. Российским зрителям она запомнилась по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» — теленовелле, вышедшей на экраны после «Рабыни Изауры», — и «Дикая Роза». Но это не все ее знаковые роли.

Кастро начала свою карьеру в 16 лет. Первая ее работа — фотомоделью в мексиканском журнале Caballero. Девушка снималась обнаженной для мужского издания. Но все в ее жизни круто изменилось после выхода на экраны в 1979 году телесериала «Богатые тоже плачут».

В теленовелле Кастро снялась в главной роли — Марианны Вильяреаль де Сальватьерры — небогатой девушки, которая вдруг оказывается единственной наследницей огромного состояния, но долго остается в неведении. Наивностью девушки пытаются воспользоваться недоброжелатели, но в итоге, как и положено, все заканчивается хорошо.

Сериал был невероятно популярен в России. Когда он вышел на отечественном телевидении, зритель уже успел посопереживать бразильской рабыне Изауре и был подготовлен к такому формату. «Богатые тоже плачут» — вторая в бывшем СССР мыльная опера, каждую серию которой ждали и обсуждали, а во время показов по телевидению каждого следующего эпизода улицы пустели. Все бежали к своим телевизорам.

Следующей теленовеллой с участием Кастро, показанной в России, стала «Дикая Роза». Сериал показывали с 31 мая 1994 года по 20 апреля 1995-го. Сюжет картины незамысловат: озорная пацанка находит свою любовь, борется за нее и в результате удачно выходит замуж за суженого.

Героине по имени Роза Гарсиа сопереживала вся страна. Каждую серию обсуждали в транспорте и магазинах, а популярность Кастро в России и странах бывшего СССР взлетела до небес.

Следующий сериал, оказавшийся знаковым для Кастро, был снят компанией Televisa в 1993 году. Назывался он «Валентина» и оказался для исполнительницы главной роли огромной ошибкой в карьере.

Фильм был снят в двух вариантах — для Мексики и для глобального показа. «Мыло» оказалось провальным, и после него Кастро решила прекратить карьеру актрисы сериалов. Она ушла на телевидение, где стала работать ночной телеведущей.

Однако решимости Кастро никогда больше не сниматься в «тянучках» хватило ненадолго. Уже в 1997 году на экраны выходит новелла «Ад в маленьком городке», где актриса исполнила роль Леонарды, вдовы, которая через много лет после смерти мужа встретила новую любовь.

Сериал был озвучен телекомпанией «ТВ Центр» и показан в России. Драма, растянувшаяся на 150 серий, особенного отклика в России не нашла.

Последней ролью, сыгранной Кастро в сериалах, стала роль матери семейства в черной комедии «Дом цветов». По сюжету, состоятельная мексиканская семья владеет цветочным бизнесом. Семья ни в чем не нуждается, но у всех есть свои грязные тайны.

Сериал вышел на экраны в 2018 году. Особого восторга у критиков он не вызвал, но и откровенно ругать его никто не стал.