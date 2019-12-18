Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к крупному военному конфликту. Предпосылок для этого пока нет, но в него могут перерасти будущие кризисы. Военные эксперты подтвердили «360», что альянс готовится к войне против вероятного противника. И этот противник — Россия.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов предупредил о целенаправленной подготовке НАТО к крупному вооруженному конфликту. На это указывают сценарии военных учений альянса, сообщает газета «Красная Звезда».

Во время брифинга с иностранными военными атташе Герасимов пояснил, что пока предпосылок для конфликта нет. Но в него могут перерасти новые кризисы, если выйдут из-под контроля. В связи с этим оборонный потенциал РФ будет поддерживаться так, чтобы отразить атаки любого государства в любой среде.

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Он напомнил, что на последнем саммите НАТО обсуждались переброски военных сил на восточные территории блока. Космос был объявлен отдельной сферой боевых действий наряду с воздушным, морским и киберпространством, а также землей.

В доктринальных документах Брюсселя прописан статус России как противника. А с 2016 года государства-члены НАТО нарастили оборонные расходы на 130 миллиардов долларов, к 2024-му намерены увеличить их еще на 400 миллиардов.

«Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — добавил Герасимов.

Подводя черту

Военный эксперт Алексей Леонков заявил «360», что начальник Генштаба «фактически подвел черту» под действиями НАТО с 2014 года — продвижение на восток, действия у границ РФ. Последние, по его мнению, вообще можно назвать строительством театра военных действий: восстановление коммуникаций, баз, проведение мелких и крупных учений.

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«Все это, конечно же, выглядит именно так (подготовкой к конфликту — прим. ред.) на фоне того, что американцы и страны НАТО на диалог с нами по вопросам безопасности, особенно ядерной безопасности, не идут», — добавил Леонков.

Несмотря на заявления Дональда Трампа о новой ядерной сделке, ни одной законодательной инициативы в Конгрессе или сенате нет. Зато есть другие, связанные с тем, чтобы не продлевать договор СНВ-3. Это, по мнению эксперта, указывает на воплощение политики «сдерживания России» и демонстрации силы.

«Но эта политика опасна тем, что когда-нибудь они заиграются и случится то, что никто не хочет, чтобы случилось», — подчеркнул Леонков.

Новое дыхание НАТО

Эксперт уверен, что действия США и стран НАТО не являются ответом на демонстрацию Россией не имеющих аналогов образцов вооружений. Это, считает он, планомерная работа. Запад окружает себя поясом ПРО. Ранее это якобы было защитой от Ирана и Северной Кореи, теперь — от РФ. Как раз демонстрация вооружения стала ответом на эти меры.

«Заявления о растущей российской военной угрозе — спекуляция, оправдывающая растущие военные бюджеты, но не оправдывающая реальность. Они увеличивают арсеналы, но это же не для мирной жизни. Любое расходование на вооружение убыточная вещь до тех пор, пока не развязана война», — заключил эксперт.

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Президент института национальной стратегии Михаил Ремизов тоже убежден, что действия НАТО говорят об отработке вооруженного конфликта с Россией. Это не значит, что он обязательно произойдет. Но такой вариант является базовым сценарием для мотивировки существования альянса. Ведь он был создан для противостояния СССР и его союзникам.

«В последние годы НАТО открыл новое дыхание в связи с нагнетанием российской угрозы. Об этом свидетельствуют планы военного строительства альянса в Европе», — пояснил он.

Ритуальные игры

По словам военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца, он не раз беседовал с представителями войск НАТО. В их сценариях военных учений в Прибалтике, например, отмечается, что «одна маленькая миролюбивая страна подвергается большому нападению северного или восточного соседа».

Это, считает полковник в запасе, «ритуальная игра штабов». Командование альянса подразумевает под вероятным противником Россию, а Генштаб — страны НАТО. С учетом реальной тактики и стратегии блока во время учений идет построение российских войск, их выдвижение на определенные рубежи, нанесение ударов по определенным пунктам.

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«Все наши учения и маневры всегда проводятся с практическим прицелом на то, что это будет реальный натовский противник. Но с одним лукавым подтекстом: никогда вы не найдете прямого указания с прицелом на войска НАТО. Всегда допускается дипломатический люфт, в боевых приказах, директивах всегда звучат миролюбивые слова „вероятный противник“», — рассказал Баранец.