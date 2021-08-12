Убийца «колбасного короля» может так и не вернуться за решетку. Хотя даже ловких беглецов из колоний и СИЗО ловят

Уже три беглеца из истринского ИВС пойманы. Двоих взяли на съемной квартире вместе с парой их предполагаемых подельников — возможных арендаторов жилища, третий самостоятельно сдался полиции. Большая часть побегов заканчивается возвращением заключенных за решетку. Задача не очень сложная, если убегают мелкие преступники. В случае же с такими, как убийца «колбасного короля», шансов на успех поисков меньше. Но это совсем не значит, что тот продолжит криминальную карьеру.

Неудачливые беглецы

Трое из пяти сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре снова вернутся за решетку. Двоих — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали на съемной квартире в Подольске. С ними были мужчина и женщина, предполагаемые арендаторы, которых сейчас подозревают в пособничестве.

Помогли обнаружить беглецов местные жители, опознавшие их по ориентировкам и сообщившие об этом правоохранителям.

Третий участник побега сдался истринской полиции сам. По предварительным данным, это Николай Тетеря. Все шесть дней с момента побега он прятался в городе. Еще двоих, в том числе и обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Александра Мавриди, все еще ищут.

Дежурным ИВС, которые помогли сбежать заключенным, уже предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Сотрудники, по версии следствия, специально отключили камеры видеонаблюдения и оставили открытым окно в двери, через которое задержанным передают продукты. После этого служащие покинули свой пост.

Громкие побеги и их результаты

Побеги из российских тюрем происходят сравнительно часто. В сентябре 2020 года из махачкалинской исправительной колонии строгого режима сбежали шестеро заключенных, среди которых были два убийцы. Им удалось сделать подкоп, но в пособничестве заподозрили сотрудников тюрьмы. Всех беглецов задержали на пустыре в Калмыкии.

В апреле 2019 года из ИВС в Туве совершили побег девять задержанных. Двое напали на дежурного — начали душить его и несколько раз ударили ножом, после чего открыли еще часть камер. Всех девятерых задержали поодиночке в течение месяца.

Другой громкий побег произошел в 2013 году из колонии строгого режима под Иркутском: четверо заключенных также сбежали, сделав подкоп, передавала «Би-би-си». Начальника колонии после этого отстранили от работы, а самих беглецов задержали. Один из них пытался устроиться на работу пастухом, другого сдал собственный отец. Еще один почти полгода прожил в лесу, но в результате тоже попался полиции.

В мае того же года из «Матросской тишины» удалось бежать обвиняемому в убийстве и незаконном обороте оружия Олегу Топалову. Он сумел проделать отверстие в потолке камеры, в которой находились еще восемь человек. Нескольких сотрудников после этого осудили за халатность. Самого беглеца настигли в Измайловском парке, передавала «Газета.ru», а затем оправдали.

В том же году из СИЗО № 3 «Красная Пресня» сумел бежать уроженец Узбекистана Фаррух Тошматов. Его по ошибке освободили вместо другого задержанного, а обнаружили это только во время проверки, сообщали «Известия».

В сентябре 2001 года из Бутырской тюрьмы в Москве сбежали трое осужденных на пожизненное заключение. Двоих задержали в течение месяца, третий скрывался около полутора лет. Заключенным удалось найти на территории тюрьмы жесткую проволоку и сделать ей подкоп — бетон оказался прогнившим.

Как сбежать из тюрьмы?

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов объяснил «360», что из колонии заключенным сбежать проще, чем из СИЗО или ИВС, так как в постоянном месте пребывания зеки могут передвигаться без конвоя, выходить на прогулки и так далее.

Причем в большинстве случаев беглецов ловят и возвращают за решетку. И чем «проще» сбежавший, тем больше шансов быстро его найти.

«Если бегут мелкие воришки, грабители, разбойники, их поймают быстро — у них нет ни денег, ни возможностей, например, сделать поддельные документы. Потому что это все делается заранее, то есть подельники на воле должны это делать, и это все дорого стоит», — уверен Игнатов.

В случае с известными или состоятельными преступниками поиски затрудняются — к таким относится и убийца «колбасного короля». Их обычно из мест заключения вытаскивают подельники, то есть побег заранее спланирован и подготовлен вместе с людьми, находящимися на свободе, а зачастую и с участием коррумпированных силовиков.

То есть там никто уже не думает, куда бы спрятаться. Все уже определено: как их вывозить, на чем, по каким документам, как менять внешность, где они будут в дальнейшем проживать Михаил Игнатов.

«Как затравленные волки»

Случаев же самостоятельного возвращения бежавших из тюрьмы, как это произошло с Николаем Тетерей, по словам криминалиста, мало. Объясняют же добровольно сдавшиеся свое решение преимущественно тем, что наладить жизнь самостоятельно практически невозможно.

«Понимают, что стали изгоями, как затравленные волки. У многих психика не выдерживает, и они сдаются. Мол, лучше я буду жить в тюрьме на легальных основаниях, чем, как загнанный зверь, бояться собственной тени. Но таких не очень много», — отметил Игнатов.

В случае же с Александром Мавриди, ради которого и был устроен побег из истринского ИВС, так просто все вряд ли закончится. Однако эксперт не слишком верит в то, что преступника вообще поймают.

«Тут может быть два варианта развития событий: или его вывезли за рубеж по поддельным документам и там спрятали, или его вытащили, чтобы утилизировать и закопать, потому что он слишком много знает и может представлять угрозу для заказчиков преступления», — заключил Игнатов.