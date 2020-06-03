Вернуться в люди и не сойти с ума. Тревога накрыла европейцев после выхода из карантина

Владелица книжного магазина La Librairie du Canal в Париже Софи Форнайрон призналась, что весна и солнце заставляют забыть о пандемии, все хотят снова начать обычную жизнь. Но мир уже не такой, каким был, и вряд ли станет прежним в ближайшее время.

Софи рассказала The Guardian, что, когда во Франции 16 марта были закрыты все книжные магазины, она была уверена, что этого делать не надо было. Чтение уносит из повседневности и открывает другие миры. Но не у всех они есть, поэтому Софи начала доставлять покупателям книги сама.

За 55 дней карантина во Франции женщина доставила более двух тысяч упаковок книг своим постоянным клиентам. Софи сумела сохранить бизнес, хоть и получала вдвое меньше обычного. После отмены ограничений 11 мая в ее магазин не только вернулись старожилы, но даже появились новые клиенты.

«Как будто люди вдруг увидели ценность книжного магазина. Те, кто когда-то покупали на Amazon, приходят к нам, потому что мы предлагаем близость, контакты, сообщество, советы. Мы культурные посредники. Им это нравится», — сказала Софи.

Но Софи уверена, что близится масштабный экономический кризис. Пусть прямо сейчас кажется, что все хорошо, впереди самое худшее.

Будущее пугает и берлинского DJ Alessio Armeni. Во время карантина он ежедневно выпускал сеты на радиостанции, поддержав онлайн-инициативу по сбору средств для ночных клубов. Музыкант считает, что они очень важны для городской культуры. Уже собрано 475 тысяч евро, но диджей беспокоится. Он опасается гибели клубной культуры, ведь до сих пор в Германии нет графика открытия ночных увеселительных заведений.

«Вы можете представить себе людей, танцующих перед их ноутбуками? Для меня диджеинг — это связь с толпой. Я скучаю по приливу адреналина, по запаху и зрительному контакту», — признался он. DJ Alessio Armeni подчеркнул, что, если политики не дадут внятного ответа о ближайших перспективах, тусовки могут уйти в подполье.

Каталонский священник Джоан Герола из прихода Сан-Мигель-де-Дельтебре-Ла-Кава с 11 мая общается примерно с половиной своих прихожан несмотря на карантинные меры. Он ездит по округе на грузовичке с огромным изображением Иисуса Христа, импровизированным алтарем и громкоговорителем, чтобы благословить верующих даже в такой ситуации. Герола ухитрился транслировать мессы на YouTube или Facebook, но считает, что технологии не могут заменить живое присутствие. У пожилых людей нет интернета, и нужно ухаживать за больными и умирающими.

«Я думаю, последние несколько месяцев показали, что вы должны жить каждый день. И это напоминание никогда не откладывать на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Никогда не знаешь, как все может сложиться», — сообщил изданию священник.

Энцо Латукки, один из самых молодых мэров Италии, последние месяцы испытывал только усталость и тревогу. 32-летний мужчина боится второй волны коронавируса, которая может захлестнуть город Чезену со 100-тысячным населением.

По его словам, проще всего было заставить людей соблюдать правила карантина. Сложнее было маневрировать в новых условиях, когда никто не знал, чем закончится пандемия.

Сейчас в Италии начали открываться рестораны и магазины, люди осторожничают, но все-таки выходят на улицы в масках. Пора возвращаться к нормальной жизни, но Латукки снедает тревога — он боится второй волны пандемии. Мужчина не может расслабиться, ведь во второй раз у властей не будет никаких оправданий многочисленным жертвам.

Не торопясь, и очень осторожно

Радость людей от снятия ограничительных мер и запретов может принять опасные для их психического здоровья формы. Такое мнение высказал социальный психолог Алексей Рощин. Он предположил, что часть населения ринется получать то, чего она была лишена долгие месяцы.

«Вернуть то, что у них было отнято, и на этом, так или иначе, надорвутся. И это будет на самом деле вторым ударом по их психике. То есть вначале была депривация, а это будет перенасыщение», — заявил Рощин.

Психолог сообщил, что для людей, которые неохотно меняют свои привычки, пандемия коронавируса может стать травмирующим знанием. Мир перевернулся и больше не может считаться стабильным.

За время изоляции люди привыкли к домашней обстановке и монотонному течению жизни, признал психолог Евгений Фомин. Поэтому у многих могут возникнуть проблемы с возвращением к обычному рабочему ритму. В особенности у тех, кто был уволен.

Фомин считает, что люди с радостью вернуться к привычной жизни, но нужно соблюдать несколько правил.

Нужно верить медикам, которые научились справляться с COVID-19. Концентрироваться на страхе заболеть не нужно, врачи в любом случае помогут.

Стоит возобновить занятия зарядкой, если они были заброшены на самоизоляции. Спорт поможет выдерживать рабочий ритм без потери концентрации.

Чтобы снять тревожную нагрузку на психику и приучить себя к благоприятным перспективам, полезно будет составлять план на неделю или следующий день.

Выйти из состояния карантинной тревоги поможет правильное питание, не стоит злоупотреблять походами в ранее недоступные кафе и рестораны. Тем более, нельзя налегать на алкоголь. Можно отправиться в путешествие по России.

К рабочему ритму лучше привыкать постепенно, а не бросаться в эпицентр событий. Можно даже попытаться договориться с работодателем о смешанном режиме, и дома, и в офисе.

Неплохо также было бы первое время сократить время пребывания в общественном транспорте. Надо дать своей психике привыкнуть к большому скоплению людей.