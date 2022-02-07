Вернуть утраченное. 4 способа снова ощущать запахи после ковида

После ковида многие люди лишаются возможности чувствовать вкус и запах. Вернуть потерянное не так-то просто: до сих пор неизвестен механизм, который отключает эти рецепторы. Врачи рекомендуют почаще вспоминать запахи, делать ингаляцию минеральной или морской водой, а также массировать нос — все это ускорит выздоровление.

После ковида исчезает запах и вкус

Одно из самых неприятных последствий коронавирусной инфекции — потеря обоняния и вкуса. Многие переболевшие жалуются, что, даже преодолев болезнь и полностью восстановившись, они не могли почувствовать даже очень сильные запахи. По данным сайта Mcvm.ru, примерно у 30% людей, потерявших обоняние, наблюдались симптомы депрессии.

Бельгийские и немецкие биологи предположили, что обоняние при ковиде исчезает из-за дисфункции поддерживающих клеток, а не из-за повреждения нейронов, как думают некоторые исследователи. Поэтому у некоторых людей при заражении коронавирусом запахи и вкусы исчезают совсем или меняются до неузнаваемости, сообщил Cell.com.

Пока ученые не могут дать однозначный ответ и предлагают разные варианты лечения. Однако советы народной медицины, которыми изобилует интернет, без консультации с медиками на веру принимать не стоит.

Ароматерапия возвращает запах

Довольно часто врачи предлагают ароматерапию. Для нее подойдут яркие и устойчивые запахи эфирных масел тимьяна, жасмина, цитрусовых и хвойных, зеленого чая, бергамота, розы, эвкалипта, чайного дерева. Можно использовать кухонные травы и специи. А вот к помощи парфюмерии прибегать не стоит, советовал сайт Msn.com.

Нужно попеременно вдыхать три-четыре запаха в течение 20 секунд, концентрируясь на особенностях каждого и стараясь их вспомнить. Если в процессе какие-то запахи начнут проявляться, можно увеличивать количество ароматов. Доказано, что если посвящать таким тренировках хотя бы 10 минут в день, обоняние вернется быстрее.

Однако иногда может начаться искажение запахов, и вместо хвои можно уловить миазмы (ядовитые испарения, продукты гниения). Пока неясно почему, но иногда у людей, переболевших ковидом и потерявших обоняние, начинают проявляться запахи газа или тухлого мяса. Хотя это не слишком приятные ароматы, они тем ни менее хороший знак того, что рецепторы начали восстанавливаться.

Минеральные ванны и массаж носа

Заведующая неврологическим отделением Мариинской больницы Ольга Рублева рассказала, что для восстановления обоняния также очень помогает ингаляция с сульфатно-магниевой минеральной водой. Из нее нужно выпустить пузырьки углекислого газа и подогреть до 36-37 градусов, сообщила «Российская газета».

После этого теплую воду без газа заливают в ингалятор и обильно орошают полость носа. Это стимулирует регенерацию слизистой носа, помогает вернуть утраченное обоняние. Врач также уточнила, что вместо минеральной воды можно использовать изотонический раствор морской воды.

Также очень действенно делать небольшой массаж носа для воздействия на рефлексогенные точки. Основание крыльев носа растираются по часовой стрелке в течение одной-двух минут кончиками указательных пальцев. Однако даже используя все эти средства, стоит все-таки показаться врачу — возможно, он сможет подобрать действенную медикаментозную терапию.

Почему пропадает запах — пока неясно

Кандидат медицинских наук Ольга Голубинская рассказала «360», что за потерю вкуса и запаха при ковиде отвечают разные рецепторы. Чаще всего люди теряют обоняние, однако четко нигде не указано, где именно проблема. Ни в одной статье, ни иностранной, ни отечественной, не указано, что именно поражено.

«Я еще не видела, где четко было бы написано: да, поражены обонятельные луковицы первичные в носу. Например, при черепно-мозговых травмах, когда происходит удар, эти луковицы отрываются, и человек уже всю жизнь не имеет обоняния. Но при ковиде механизм нам пока непонятен», — сказала Ольга Голубинская.

Она также напомнила, что при зловонном насморке Озена также нарушается чувствительность к запахам. Но при ковиде наблюдается лишь обычный насморк, и его интенсивность у всех проявляется по-разному. Скорее всего, вирус проникает через гематоэнцефалический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой.

Запахи нужно вспоминать

Ольга Голубинская предположила, что, скорее всего, потеря обоняния и вкуса — это реакция мозга. Во время работы с пациентами, которым нужно вернуть восприятие запаха после ковида, в каждом случае лечение подбирается индивидуально. Используются сосудистые, ноотропные и психотропные препараты, антидепрессанты — словом, целый ряд лекарств, которые стимулируют функцию мозга.

«Наша жизнь вся состоит из памяти, она строится на сравнении мозгом новой информации и старой. Если рецепторное поле молчит, то не стоит давать резкие запахи. А вот воспоминаниями запахи восстанавливать можно — например, брать ту же лаванду и вспоминать», — пояснила врач.

Она отметила, что не стоит думать, будто восстановление запахов — простое дело. Это должен быть комплексный подход, с препаратами, улучшающими кровоток, уменьшающими отечность и воспалительную реакцию. Позже, когда обоняние начинает восстанавливаться, можно пользоваться более яркими ароматами.