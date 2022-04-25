Отечественные авиакомпании вернут деньги клиентам за отмененные рейсы. Обращаться придется самостоятельно

Российские авиакомпании могут вернуть пассажирам деньги за отмену рейсов. При этом они вернут своим клиентам полную стоимость билетов. Для этого пассажирам нужно будет самостоятельно обратиться в компанию, поскольку билеты зачастую продает не сама организация, а сторонние агенты.

Российские авиакомпании могут вернуть пассажирам деньги за более чем один миллион билетов по отмененным внутренним и зарубежным рейсам. Минтранс заявил, что ранее правительство России решило выделить 19,5 миллиарда рублей для возврата средств пассажирам за отмененные рейсы. А тем аэропортам, работа которых приостановлена, выделили 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации.

В 2022 году на реализацию программ субсидирования авиаперевозок выделили 27,5 миллиарда рублей. Правительство ранее решило предоставить перевозчикам 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов за полеты по стране.

По словам министра транспорта Виталия Савельева, средства будут доводиться авиакомпаниям за фактический налет пассажиро-километров на внутренних авиалиниях. Этот способ стимулирует перевозчика выполнять полеты и перевозить большое число клиентов, а так же пассажиров.

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Возврат средств для пассажиров

После введения антироссийских санкций, которые коснулись авиаотрасли, и отмены полетов, российские авиакомпании начали возвращать деньги своим клиентам. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров объяснил «360», что Минтранс выделил деньги в качестве компенсации авиакомпаниям за необходимость вернуть билет. Ранее авиакомпании предоставили информацию о тех потерях, которые они понесли в связи с отменой рейсов.

Авиакомпании потеряли деньги не по своей вине. Они предоставили расчеты, какие суммы потеряли и им выделили компенсацию. Поддержка от правительства вполне нормальная с учетом того, что авиакомпании не выполнили запланированные рейсы и вернули деньги пассажирам Роман Гусаров

В начале пандемии коронавируса многие рейсы были так же отменены. Согласно постановлению правительства авиакомпании могли возвращать стоимость билетов ваучерами. Ваучер можно было потратить на другие поездки. Если же в течении трех лет его сохранили, то авиаперевозчик должен вернуть деньги.

По словам Гусарова, в данный момент авиакомпании возвращают билеты полностью. Если рейс не выполнен, и авиакомпания не может доставить пассажира из-за закрытия направлений, то деньги возвращаются полностью даже по невозвратным билетам.

Источник фото: телеканал «360»

Однако обращаться за возвратом придется самому. Гусаров объяснил, что билеты на самолет продают зачастую не сама авиакомпания, а сторонние агенты. Система бронирования, через которые пассажир приобретает билеты, тоже представляет собой агента.

«Авиакомпания может даже не иметь конечного списка пассажиров на данный рейс до самого дня его выполнения. Если дата выполнения рейса наступила, а авиакомпания не может перевести деньги, то надо обращаться, в авиакомпанию, звонить в ее кол-центр. На сайтах авиакомпании всегда есть инструкция по тому, как обратиться с заявлением, поэтому проблем не должно быть», — рассказал Гусаров.

Вот только иностранные компании вряд ли будут возвращать деньги россиянам за отмененные рейсы. По словам Гусарова, зарубежные организации на фоне санкций решили полностью снять с себя обязательства по отношению к России.