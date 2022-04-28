Ярошенко и Рид вернулись домой не из-за бескорыстности США. Американские власти преследуют собственную цель

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко вернулся в Москву благодаря обмену на задержанного в России американца Тревора Рида. РФ не раз пыталась вернуть россиянина домой, однако Штаты согласились на это лишь сейчас. Так они сделали историю с освобождением американца своей победой и частью антироссийской политики в контексте ситуации на Украине.

Обмен россиянина на американца

Осужденного в России за драку с полицейским при задержании американца Тревора Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, которого в США обвинили в подготовке к перевозке кокаина. Об этом сообщил российский МИД.

«В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в Российской Федерации гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы», — заявили журналистам на Смоленской площади.

Защита Ярошенко подчеркнула, что обмен произошел в третьей стране. Россиянин уже прилетел в Москву и встретился с семьей. Он признался, что именно благодаря поддержке близких держался в тюрьме эти 12 лет.

Причины обмена

США и Россия сейчас находятся в не очень дружеских отношениях, тем не менее они договорились обменяться людьми, которые в каждом из государств были признаны виновными и отбывали срок, причем достаточно длительный. При этом граждане вернулись каждый в свою страну и дальнейшее наказание отбывать не будут. Об этом «360» рассказала специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

«США не признают никакие нормы международного права, кроме своего внутреннего законодательства и судебной системы, а здесь договорились. И Ярошенко отпустили, несмотря на то, что у него осталось практически полсрока. Это шаг доброй воли», — пояснила адвокат.

Правда, она подчеркнула, что говорить о бескорыстном поведении США здесь не приходится. Американские власти наверняка преследуют собственную цель — преподнести освобождение Рида как спасение едва не героя из лап России. На данный момент для Штатов это лишний инфоповод поговорить о РФ как о некоем агрессоре и представить обмен своей победой.

Реакция иностранных СМИ на обмен

В западной прессе не обошли вниманием факт обмена россиянина на американца. В СМИ тут же появились яркие заголовки: «Россия освободила ветерана морской пехоты США Тревора Рида» (CNBC), «Американец Тревор Рид вернулся в США после освобождения из России» (СNN), «Россия освободила бывшего морского пехотинца США» (The New York Times), «Россия освободила бывшего морского пехотинца США Тревора Рида» (Aljazeera). И все это с небольшой припиской: «в результате обмена пленными».

При этом СМИ решили не упоминать, что вопрос возвращения Ярошенко, в том числе обмена, российская сторона рассматривает уже давно. Зато журналисты решили связать переговоры о возвращении заключенных в Москве с ситуацией на Украине.

«Пока они (американская сторона — прим. ред.) тихо встречались с членами российского правительства, президент Владимир Путин объявил о начале вторжения на Украину — и начали падать бомбы. Публично отношения между Соединенными Штатами и Россией рушились», — отметили в статье The New York Times.

И якобы именно «тайный визит» бывшего губернатора штата Нью-Мексико Билла Ричардсона, «который годами работал над освобождением заложников через некоммерческую организацию», спас Рида. По словам журналистов, это было частью «тихой, но интенсивной дипломатии», которая проводилась месяцами и закончилась освобождением Рида.

Тем временем CNN назвала произошедшее «освобождением, которое положило конец почти трехлетнему мытарству Рида». Кроме того, издание процитировало мать пехотинца, которая так сильно переживала за сына и не верила в его виновность.

В Aljazeera и вовсе подчеркнули уникальность сделки, «поскольку война России с Украиной довела отношения с США до самой низкой точки за последние десятилетия». После этого издание процитировало Джо Байдена, который решил сыграть на чувствах аудитории и вновь заговорил о родителях Рида.

«Я слышал в голосах родителей Тревора, как сильно они беспокоятся о его здоровье и скучают по его присутствию. <…> И я был рад возможности поделиться с ними хорошей новостью о свободе Тревора», — заявил глава США.

Равноценный обмен?

Тему обмена Ярошенко муссировали очень давно, напомнила политолог Наталия Елисеева. Она предположила, что российская сторона выбрала для возврата на родину именно этого человека, так как это был более простой вариант.

«Вопрос Бута носит политический характер, Ярошенко, конечно, тоже. Но здесь значимость с точки зрения политики чуть меньше. Полагаю, Бута американцы те же для чего-то более важного по их логике [берегут]. С Ярошенко, видимо, было проще», — пояснила Елисеева.

Правда, и нынешний обмен Ярмуш считает неравноценным. Ведь речь идет не об обмене шпионами или разведчиками.

«Здесь нельзя сказать, что обмен в этом плане равноценный — этот морпех-пьяница и наш летчик Ярошенко. Это просто два человека, у которых есть семьи, поэтому если их оценивать как людей, у которых есть папы, мамы, жены, дети, родственники, то это, конечно, равноценный обмен», — отметила Ярмуш.

Однако то, что американская сторона пошла на обмен Ярошенко, вселяет надежду на возможность возращения на родину и других российских заключенных в США, уверена Ярмуш.