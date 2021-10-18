На Reddit появился форум об умерших от ковида антиваксерах. Но все равно находятся те, кто верит в «чипирование»

Убедить противников и сомневающихся в вакцинации от коронавируса при помощи шоковых историй пытаются пользователи Reddit. На форуме под названием HermanCainAward они собирают истории смертей противников прививок. Как сообщил телеканал CNBC, на форум подписаны более 350 тысяч человек.

В названии доски обыгрывается имя и фамилия бывшего кандидата в президенты от республиканской партии Германа Кейна, который отказался носить маску и скончался от ковида в июле 2020 года. Согласно правилам проекта, те, кто умирают от коронавирусной инфекции, потому что не сделали прививку получают приз имени покойного политика.

Подписчики собирают по социальным сетям заявления и посты противников вакцинации в социальных сетях. А после публикуют сообщения об их смерти от коронавирусной инфекции.

«Чипирование»

На этой неделе пользователи разместили скриншот от 12 августа от человека, который утверждал, что при помощи вакцин правительство чипирует людей. После его друг сообщил, что противника вакцинации вместе с беременной женой увезли в больницу с подтвержденным коронавирусом. Для спасения ребенка женщине пришлось делать кесарево сечение на 10 недель раньше срока. Следующее сообщение написала молодая мама, которая рассказала, что ее муж умер.

Молодые американцы используют эти истории, чтобы убедить своих родителей, которые не верят в прививки в необходимости пройти вакцинацию. Жительница одного из штатов Ханна Джоли рассказала, что делает это ради отца, который поверил идеям сторонников заговора.

«Он образованный и неглупый человек. Он просто поверил людям, которым не стоит верить», — пояснила девушка. Хана рассказала, что показывала отцу несколько историй с Reddit, но он всякий раз находит аргументы, чтобы опровергнуть эти истории.

Есть результат

Но находятся и те, кто ставит прививки, впечатлившись собранными историями. Их сообщения помечают аббревиатурой IPA или Immunized to Prevent Awards (Вакцинация для предотвращения награждения). Такие метки делают для тех пользователей, кто публикует свои сертификаты о сделанных прививках.

Пользовательница по имени Lovelylady227 не разрешила раскрывать своего имени. Она пояснила, что пока не рассказала своей семье о вакцинации. В августе ей ввели первую дозу вакцины Moderna. Вторую прививку она делать испугалась, услышав от родных, как они рассказывают об опасности препаратов. Для поиска информации она отправилась на Reddit, где нашла сначала форум, где обсуждали несуществующие побочные эффекты после вакцинации вроде сердечного приступа. Продолжая свои поиски девушка набрела на HermanCainAward. Истории ее поразили.

«Никто не понимает, как плохо находится в больнице с ковидом пока туда не попадают. Я увидела, как люди пожалели о своих заявлениях, говоря об опасности вакцин», — призналась она.

Lovelylady227 заявила, что уже сделала вторую прививку. Она решила подождать три месяца, чтобы потом рассказать своей семье и на своем примере показать, что никакого вреда она не получила. Девушка отметила, что пользователи форума поддержали ее выбор, что стало для нее очень важным.

Антипрививочников блокируют

На сайте Reddit по-прежнему много антипрививочного контента, который ежедневно просматривают более 50 миллионов человек. Администрация сайта заявила, что начала зачистку от подобных сообщений.

«У нас есть модераторы, которые находят и блокируют контент, противоречащий нашей политике. Благодаря принимаемым усилиям мы удаляем до 99% недостоверных сообщений прежде, чем их увидят пользователи», — заявил представитель сайта.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в США полностью привиты 57,6% всего населения. По данным на воскресенье, 17 октября, коронавирусом в США за сутки заразились +33 541 человек. Умерли 386 человек.