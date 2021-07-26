Россияне продолжают верить финансовым пирамидам. Раскусить мошенников поможет математика

Казанская компания Finiko перестала выплачивать деньги вкладчикам. Сотни людей остались с долгами. Центробанк внес организацию в список финансовых пирамид, уголовное дело уже завели. И это спустя годы после схем Сергея Мавроди. «360» разбирался, почему люди до сих пор верят организаторам пирамид и как сберечь свои деньги.

Миром правит жадность

Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков уверен, что миром правят страх и жадность. Об этом он рассказал в разговоре с «360».

«Когда вам предлагают немыслимые проценты… Вам какой-то человек, которому вы доверяете, говорит: „Как здорово! Мы сейчас вложим 100 тысяч, а через месяц получим 10!“ Почему бы и нет? У вас же не последние деньги. А обещают такую доходность. Как правило, люди вносят не последние деньги и надеются очень хорошо заработать. Я не беру эпоху лихих 90-х, когда люди продавали квартиры и покупали бумажки Мавроди. Там была другая ситуация», — пояснил собеседник.

Юденков уверен, что раньше люди вкладывались в подобные компании, потому что верили организаторам. Теперь же мошенники успешно зарабатывают, так как на самом деле есть схемы, по которым действительно можно получить большие проценты. То есть обещания основателей пирамид звучат вполне реалистично, но только на первый взгляд.

Мошенники используют абсолютно разные приемы, в том числе психологические, чтобы заманить жертв в свои пирамиды. Об этом в разговоре с «360» рассказал эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Как только люди вступают в диалог, сразу начинается постепенная раскрутка на совершенно научном методе. Человек попадает в это и сам не замечает, как дает согласие. Пирамиды также научились мимикрировать под абсолютно порядочные компании. Они даже уходят от юридической ответственности», — отметил собеседник.

Как узнать финансовую пирамиду

Однако реалистичные схемы от пирамид можно различить путем нехитрой математики, уверен Юденков.

Максимальная доходность сегодня на рынке — 30% годовых. А вам предлагают 10% в месяц, то есть 100% годовых. Как правило, чем выше проценты, тем выше риск. Это закон. Чтобы не попасть в руки мошенникам, ориентироваться нужно в первую очередь на максимальную планку годовой доходности Юрий Юденков.

По его словам, без риска можно вкладываться ориентировочно под 9% годовых. 30% могут оказаться реальностью. Но все, что выше, — сверхрисковые вложения.

«Если вам что-то предлагают по телефону, сразу могу сказать, что 90% — либо реклама, либо мошенники. Я сам наивно повелся на один банк — не буду его называть. Сказали, мол, приходите к нам в офис, мы вам дадим большой кредит. А в итоге выяснилось, что такого у них и нет. То есть рекламные акции, которые не соответствуют истине. Если вам по телефону предлагают какие-то кредиты, даже пусть Сбербанк, даже ВТБ, даже „Альфа“, не надо решать такие вопросы по телефону. Идите в банк и решайте этот вопрос там», — подчеркнул Юденков.

Беляев напомнил, что можно рискнуть и вступить в пирамиду. При этом можно даже какое-то время получать деньги. Однако вкладчики никогда не знают, когда организация прекратит свою деятельность. Произойти это может как при воздействии правоохранителей, так и по решению самого организатора.