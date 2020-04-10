Вербное воскресенье переходит в онлайн. РПЦ советует посмотреть из дома службу в храме Христа Спасителя

12 апреля в России будут праздновать Вербное воскресенье, но из-за режима самоизоляции священнослужители просят прихожан остаться дома. Патриарх проведет торжественную службу в храме Христа Спасителя в Москве штатном режиме — ее можно будет посмотреть онлайн.

Начало трансляции службы патриарха Кирилла назначено на 10 часов утра 12 апреля. Сам глава РПЦ призвал верующих оставаться дома и не посещать храмы даже в такие важные церковные праздники, как Вербное воскресенье и Пасха, потому что главное сейчас — «сохранение жизни и здоровья наших ближних».

Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить патриарх Кирилл.

В РПЦ также допустили смягчения условий Великого поста, чтобы это не навредило здоровью верующих во время пандемии коронавируса. Митрополит Иларион Волоколамский рассказал, что таинство исповеди продолжат проводить, несмотря на самоизоляцию. Исповедаться можно будет по телефону или по Skype по предварительной договоренности со священником.

Вербное воскресенье

Вербным воскресеньем называют день, когда Иисус вошел в Иерусалим после воскрешения Лазаря. Спустя неделю после этого празднуется Пасха. В священном городе Иисуса встречали пальмовыми ветвями — люди уже знали о чудесах, которые творил Христос. На Руси в этот день распускаются редкие растения, среди них — верба, которая и стала у нас символом этого праздника.

Поскольку в этом году даже священнослужители настоятельно рекомендуют остаться дома в праздник и не ходить в церковь, освятить вербу можно дома, рассказал священник Максим Первозванский. Он посоветовал провести обряд освящения во время онлайн-трансляции службы из храма Христа Спасителя. «Когда в храме будут освящать, взять крещенской воды и покропить свою вербу», — объяснил священник.

В христианской традиции с Вербным воскресеньем связаны идеи милосердия и человеколюбия. Раньше после торжественного шествия патриарх принимал в своих палатах страждущих, чтобы накормить их и подать милостыню. В XIX веке традиция празднования значительно упростилась: в церквях просто проходили праздничные службы, верующим разрешались послабления поста. В деревнях люди старались не работать, вместо этого готовились праздничные кушанья — гречневые блины, рыбные пироги. После Вербного воскресенья начинается Страстная неделя, самая строгая часть Великого поста.

Верба, освященная в последнее воскресенье перед Пасхой, в народе считалась священной и наделялась магическими свойствами. Веточками с распустившимися почками принято было утром слегка хлестать домочадцев, чтобы те были здоровыми. После Вербного воскресенья и Пасхи вербу не выкидывали, а оставляли до Егорьева дня (6 мая), когда надо было выгонять скот на пастбища. Но и после этого выбрасывать вербу нельзя — только сжигать.

Вербное воскресенье всегда лучше проводить дома, в кругу семьи, сейчас это особенно важно. Также не стоит заниматься физическим трудом, все дела лучше сделать заранее.