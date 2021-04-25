Верующие отмечают Вербное воскресенье. История и традиции праздника

Праздник входа Господня в Иерусалим на Руси издавна называется Вербным воскресеньем. Это одно из самых значимых и почитаемых событий среди православных христиан. Добавили ему популярности и гонения в советские времена. Посещение церкви на Пасху строго отслеживалось, поэтому многие старались отдать дань почитания за неделю до нее.

Дата Вербного воскресенья каждый год меняется. Оно отмечается за семь дней до Пасхи, а по канону она приходится на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Вербное воскресение выпало на 25 апреля.

История праздника

Вход Господень в Иерусалим стал, по сути, первым публичным появлением Иисуса Христа. Он вошел в город во славе, люди встречали его пальмовыми ветвями — символом чистоты. Накануне Иисус воскресил умершего Лазаря, и его чествовали как царя. Пальмы есть не во всех христианских странах. Поэтому в Италии праздник встречают с оливковыми ветвями, во Франции — с лавровыми и самшитовыми. На Руси его символом стала верба, она первая зацветает после зимы.

Приход в Иерусалим имеет огромное значение для самого вероучения — Господь явился, чтобы пострадать за все человечество и погибнуть, искупив своей мученической смертью его грехи. Затем он воскрес, дав своим последователям обещание жизни вечной.

У праздника есть еще одно трагическое значение. Радостная толпа, встречавшая Мессию, всего через неделю будет требовать его казнить.

Обычаи и приметы

Россияне привыкли освящать веточки вербы. Делается это накануне праздника, в Лазаревскую субботу, во время всенощного бдения. Существует примета, что если на Вербное воскресенье набухли, но не распустились почки на деревьях, значит, будут холода. Если наоборот, следовательно, год будет урожайным. Из вербы часто делают поделки, которые потом хранят весь год. Букеты иногда украшают, как елки, конфетами и пряниками, вырезанными из бумаги фигурками.

Икона из праздничного ряда иконостаса церкви Успения Кирилло-Белозерского монастыря. Около 1497 г. Источник фото: Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Православное священство советует побывать в церкви на праздничной литургии. Если такой возможности нет, то можно дома прочитать акафист или ограничиться тропарем и кондаком «Входа Господня в Иерусалим». Верующим не рекомендуют в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, но несложные бытовые манипуляции выполнять можно. В этот день нельзя ссориться с близкими и кого-то обижать.

Накануне праздника в Лазареву субботу, несмотря на Великий пост, можно есть икру и выпить немного вина. На Вербное воскресенье можно приготовить рыбные блюда.

Церковь также призывает не прислушиваться к тем, кто советует на счастье съесть почку вербы или сварить из нее отвар для богатства. Это суеверие.

Рецепты праздничного стола

Раз уж на Вербное воскресение можно побаловать себя рыбой, то можно воспользоваться рецептами, которые предлагают православные порталы. Например, приготовить несложный луковый суп с тунцом. Для него потребуются две-три крупные луковицы, банка тунца, кусочек свежего имбиря размером два сантиметра, соль, специи, растительное масло. Лук нужно очистить и нарезать полукольцами.

Затем потушить в растительном масле на небольшом огне до золотистого цвета и мягкости. Залить кипятком, добавить измельченный имбирь, тунец и специи. Закрыть крышкой и дать настояться 10 минут.

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На второе можно сделать рыбу в томатно-имбирном соусе. Для этого блюда нужно 500 граммов рыбы, 2,5 сантиметра корня имбиря, четыре зубчика чеснока, 200 граммов зеленой фасоли, половина банки томатов в собственном соку, винный уксус, сахар и соевый соус.

Фасоль проварить пять минут, рыбу разрезать на длинные полоски, обвалять в крахмале и обжарить. Имбирь и чеснок мелко нарезать и слегка обжарить. Добавить к ним фасоль, еще обжарить. Измельченные томаты смешать с соевым соусом, уксусом и сахаром, добавить ложку крахмала. Все это залить в сковороду с рыбой и тушить под крышкой примерно пять минут. Подавать можно с рисом или кускусом.