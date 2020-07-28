Верблюды держат в страхе жителей трех астраханских сел. Но ловить их никто не собирается

Экзотические в наших широтах верблюды для жителей астраханских сел стали настоящей проблемой. Они громят палисадники, ломают заборы и газопроводы, нападают на детей и взрослых. В общем, держат в страхе всю округу, и жители не могут найти на них управу.

Нельзя сказать, что верблюды в селах Оранжерея, Федоровка и Ниновка Астраханской области появились недавно. Ограниченное количество этих животных традиционно используются в сельском хозяйстве и перевозке тяжестей. Но сейчас поголовье одичавших животных насчитывает около 80 особей. Их разведением занимался несколько лет назад пенсионер из Оранжереи Юрий Серебряков. Однако ему это надоело, и он выпустил имеющихся верблюдов на волю.

Они прижились и расплодились. Местные жители боятся передвигаться в селах по одному и не выпускают играть детей.

«Нам страшно выходить на улицу: когда идет стадо, оно сметает все на своем пути. Один только верблюд — это махина высотой в 2-2,5 метра, весом до одной тонны. Они ломают заборы, подбираясь к плодовым деревьям в частных дворах, рушат газопроводы, когда чешут о них спины, а мы потом без газа сидим», — рассказала местная жительница Елена Бахтемьева агентству «Интерфакс-Юг».

Она уточнила, что сейчас животные особенно агрессивны, так как у них появились детеныши. Верблюды гонятся за людьми, которые прячутся от них за воротами подворий.

Бахметьева от имени жителей трех сел Икрянинского района обратилась с жалобой в прокуратуру Астраханской области, приложив видео.

Как стало известно «РИА-Волга», 80-летний Юрий Серебряков крестьянско-фермерской хозяйство на свое имя не регистрировал. Получается, он держал орду верблюдов в рамках личного подсобного хозяйства. Разумеется, держать такое стадо во дворе невозможно. Пенсионер начал их выпускать в село.

«Страшно выходить на улицу, когда они стадом идут по улице, сметая все на своем пути, Утром дети боятся подойти к школе, потому что и там пасутся огромные и агрессивные животные», — написала Бахметьева.

Заместитель главы Икрянинского района Александр Степанов рассказал агентству, что власти с 2016 года не раз выписывали штрафы нерадивому пенсионеру, но он их не оплачивает, и выпасом верблюдов пренебрегает. У муниципалитета нет денег на отлов стада, да и девать его некуда, и кормить нечем.

По закону, заняться животными должен сельсовет, который тоже не располагает средствами для отлова и последующего расселения верблюдов. Местные жители злятся, но пока животных не трогают, ведь за их отстрел грозит уголовная ответственность. Между тем, в районе уже были зафиксированы случаи ДТП с участием верблюдов.

По мнению начальника отдела животноводства регионального минсельхоза Алексея Шишкина, за аварии тоже должен отвечать сельсовет. По его мнению, верблюдов можно и нужно содержать в загонах, ведь на сельхозугодья они оказывают меньшую нагрузку, чем те же овцы. Они неприхотливы, но нуждаются в длительных прогулках.

Решением проблемы могут стать устройства раскола и углубления для транспорта — верблюды не пойдут в гору. За чей счет будут приобретаться средства сдерживания громадных зверюг и дополнительный паек в виде фуражного зерна, пока неизвестно.