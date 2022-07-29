«Венгрия воевать не хочет». Орбан выводит политику страны на пророссийский путь

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить в этом конфликте, от антироссийских санкций страдает сама Европа, а США надо бы уже сесть за стол переговоров с Россией, если они заинтересованы в окончании боевых действий. Правда, об особой любви к русским здесь речи не идет, уверены специалисты. Просто прагматичные венгры не хотят связываться с Украиной и планируют комфортно пережить зиму, а помочь им в этом может именно РФ.

Орбан выступил на стороне России

Виктор Орбан уверен, что боевые действия на Украине прекратятся, только если Россия и США сумеют договориться — мирным путем. При этом он подчеркнул, что военная стратегия Запада в отношении российской стороны не сработала.

«Стратегия Запада опиралась на четыре столпа: украинская армия будет сопротивляться западным оружием, санкции потрясут Россию, Европа сможет справиться с санкциями, против России выступит весь мир. Ни одно из этих предположений не подтвердилось. Если Брюссель не изменится, то с октября нам следует ожидать экономической ситуации войны», — процитировало издание Орбана Magyar Nemzet.

По словам политика, Украина попросту не сможет победить Россию на поле боя. Западные вооружение и инструкторы оказались неэффективны. При этом если конфликт затянется, воевать придется уже и Евросоюзу, считает Орбан. Более того, он уверен, что не достигнут успеха и ограничения против РФ. Тем временем из-за кризисных ситуаций, спровоцированных антироссийскими санкциями, в Европе ушли в отставку уже четыре правительства.

Весь мир не объединился против нее (России — прим. ред.) Виктор Орбан.

Прагматизм венгров может помочь им пережить зиму

У венгров нет и никогда не было особо трепетного отношения к России и русским. Об этом «360» рассказал доктор экономических наук Николай Межевич. По его словам, нынешние настроения большей чести венгерской элиты просто лишний раз демонстрируют ее прагматизм.

В Венгрии уверены, что Россия специальную военную операцию выиграет. <…> Венгры хорошо знают ситуацию на Украине, пробовали принимать участие в бизнесе на Украине, их не раз кидали с этим бизнесом... Венгры прекрасно знают отношение к своему национальному меньшинству в Закарпатье. Они никогда не пойдут на отказ от своих национальных интересов ради Украины Николай Межевич.

Межевич назвал Венгрию предвестником европейского отрезвления. И Германия, и Франция, и Италия прекрасно знают, что происходит, но молчат. Тем временем Орбан подал не очень слышный, но все же голос. Его уже зафиксировали в Братиславе, в Праге, в Бухаресте, то есть там, где экономические возможности для переплаты за газ значительно меньше, чем у того же Берлина.

«Положить на бок свою экономику правительство Словакии может за полчаса. И в принципе уже это и сделало. А вот вставать нужно будет очень долго. В Восточной и Центральной Европе, за исключением Варшавы, где сейчас сумасшедшие люди у власти, настроения меняются. Венгрия первая идет в этом караване», — отметил Межевич.

При это Межевич подчеркнул, что любой политик — человек циничный. И безусловно, он рассчитывает на какие-то льготы или дополнительные фонды по газу от России.

«Или мы делаем бизнес, или готовимся к войне. <…> Венгрия воевать не хочет», — заключил Межевич.

Тактичное отношение к России в данном случае может стать для Венгрии залогом комфортной зимы.