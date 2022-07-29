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    29 июля 2022, 15:26

    «Венгрия воевать не хочет». Орбан выводит политику страны на пророссийский путь

    Доктор экономических наук Межевич: прагматичные венгры не хотят жертвовать своей экономикой ради Украины

    Дмитрий Толокевич, Ксения Дагаева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить в этом конфликте, от антироссийских санкций страдает сама Европа, а США надо бы уже сесть за стол переговоров с Россией, если они заинтересованы в окончании боевых действий. Правда, об особой любви к русским здесь речи не идет, уверены специалисты. Просто прагматичные венгры не хотят связываться с Украиной и планируют комфортно пережить зиму, а помочь им в этом может именно РФ.

    «Венгрия воевать не хочет». Орбан выводит политику страны на пророссийский путь

    Орбан выступил на стороне России

    Виктор Орбан уверен, что боевые действия на Украине прекратятся, только если Россия и США сумеют договориться — мирным путем. При этом он подчеркнул, что военная стратегия Запада в отношении российской стороны не сработала.

    «Стратегия Запада опиралась на четыре столпа: украинская армия будет сопротивляться западным оружием, санкции потрясут Россию, Европа сможет справиться с санкциями, против России выступит весь мир. Ни одно из этих предположений не подтвердилось. Если Брюссель не изменится, то с октября нам следует ожидать экономической ситуации войны», — процитировало издание Орбана Magyar Nemzet.

    По словам политика, Украина попросту не сможет победить Россию на поле боя. Западные вооружение и инструкторы оказались неэффективны. При этом если конфликт затянется, воевать придется уже и Евросоюзу, считает Орбан. Более того, он уверен, что не достигнут успеха и ограничения против РФ. Тем временем из-за кризисных ситуаций, спровоцированных антироссийскими санкциями, в Европе ушли в отставку уже четыре правительства.

    Весь мир не объединился против нее (России — прим. ред.)

    Виктор Орбан.

    Прагматизм венгров может помочь им пережить зиму

    У венгров нет и никогда не было особо трепетного отношения к России и русским. Об этом «360» рассказал доктор экономических наук Николай Межевич. По его словам, нынешние настроения большей чести венгерской элиты просто лишний раз демонстрируют ее прагматизм.

    В Венгрии уверены, что Россия специальную военную операцию выиграет. <…> Венгры хорошо знают ситуацию на Украине, пробовали принимать участие в бизнесе на Украине, их не раз кидали с этим бизнесом... Венгры прекрасно знают отношение к своему национальному меньшинству в Закарпатье. Они никогда не пойдут на отказ от своих национальных интересов ради Украины

    Николай Межевич.

    Межевич назвал Венгрию предвестником европейского отрезвления. И Германия, и Франция, и Италия прекрасно знают, что происходит, но молчат. Тем временем Орбан подал не очень слышный, но все же голос. Его уже зафиксировали в Братиславе, в Праге, в Бухаресте, то есть там, где экономические возможности для переплаты за газ значительно меньше, чем у того же Берлина.

    «Положить на бок свою экономику правительство Словакии может за полчаса. И в принципе уже это и сделало. А вот вставать нужно будет очень долго. В Восточной и Центральной Европе, за исключением Варшавы, где сейчас сумасшедшие люди у власти, настроения меняются. Венгрия первая идет в этом караване», — отметил Межевич.

    При это Межевич подчеркнул, что любой политик — человек циничный. И безусловно, он рассчитывает на какие-то льготы или дополнительные фонды по газу от России.

    «Или мы делаем бизнес, или готовимся к войне. <…> Венгрия воевать не хочет», — заключил Межевич.

    Тактичное отношение к России в данном случае может стать для Венгрии залогом комфортной зимы.