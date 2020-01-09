Венгра позвали избавить российский футбол от скандалов. Но он сам прославился судейскими ошибками

Новым главой российских арбитров станет венгр Виктор Кашшаи, завершивший судейскую карьеру в конце 2019 года. На посту он сменит Александра Егорова, но это далеко не самое интересное в этой новости. Важно то, что Кашшаи прославился умением «убивать» команды своими решениями. Какими судейскими ошибками запомнилась карьера Кашшаи — в материале «360».

Виктор Кашшаи — известный венгерский арбитр. На его счету финальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» в сезоне 2010/2011, он работал на чемпионате мира-2010 в ЮАР и на Евро-2012 в Польше и на Украине. Теперь он должен возглавить департамент судейства РФС. Новое назначение произошло после многочисленных судейских ошибок, которые привели к отставке Александра Егорова.

Но репутация Виктора Кашшаи была запятнана рядом матчей, в которых он принял не самые удачные решения

«Это один из самых слабых топовых судей Европы недавнего прошлого, и у него точно была крайне слабая бригада. Но феномен в том, что чудовищные, грубейшие ошибки — им всегда сходили с рук», — написал комментатор Алексей Андронов.

Василий Уткин в своем Telegram-канале также с юмором напомнил об одной из ошибок Кашшаи. «Российских судей возглавил парень, не заметивший гол Украины в решающем матче на украинском Евро. Как исподволь все готовилось!» — сказал Уткин.

Однако у гендиректора «Зенита» Александра Медведева другое мнение насчет Кашшаи. По его словам, у судьи огромный опыт, а работа арбитров с его помощью наладится быстро и четко с точки зрения «инспектирования и оценки».

О каком матче говорил Уткин? Почему Кашшаи многие считают «убийцей» команд и плохим судьей? На самом деле в биографии судьи есть несколько неприятных эпизодов, когда его подводило то ли зрение, то ли здравый смысл, то ли еще что-то.

Украина — Англия — 0:1

Один из самых запоминающихся провалов произошел в 2012 году во время матча чемпионата Европы между Англией и Украиной. Тогда Кашшаи не засчитал гол в ворота английской сборной, который забил Марко Девич — арбитры не увидели, что защитник Джон Терри выбил мяч уже за линией ворот. Счет к тому моменту был 1:0 в пользу англичан, а ничья выбила бы их из турнира.

Из-за этого случая депутат Верховной рады Олег Ляшко требовал объявить Кашшаи персоной нон грата на Украине и возбудить уголовное дело против президента УЕФА Мишеля Платини и бригады арбитров.

«Бавария» — «Барселона» — 4:0

В 2013 году тоже был очень неоднозначный матч. Во время полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» заколотила «Барселоне» четыре мяча, причем почти каждый из них был забит с нарушениями. Сначала Кашшаи засчитал гол, проигнорировав явное положение вне игры у Марио Гомеса. Потом он засчитал очко после нарушения Данте на игроке «Барсы» Дани Алвесе, далее — Томас Мюллер толкнул Жорди Альбу, после чего «Бавария» забила еще гол.

«Реал» — «Бавария» — 4:2

Еще одной неудачей можно назвать матч Лиги чемпионов между Реалом и Баварией в сезоне 2016/2017.

«Там они работали так, как будто впервые видят не только друг друга, но и футболистов, и мяч… Немыслимое удаление Видаля, 2 (а то и все три из четырех) гола Реала из офсайдов… Найдите запись, посмотрите… Такой халтуры футбол не видел со времен норвежца Эвребе, которого гоняли по полю игроки Челси Хиддинка», — написал Андронов.

«Манчестер Сити» — «Шахтер» — 6:0

Ошибку Кашшаи допустил и в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Шахтером» — он назначил пенальти, которого не было.

Печальный для «Шахтера» эпизод произошел в середине первого тайма встречи. Нападающий «Манчестера» Рахим Стерлинг находился с мячом в штрафной зоне «Шахтера», во время маневра он носком бутсы «вспахал» газон, а после — упал (как потом уже замечали многие болельщики, падение было неправдоподобным). Но Кашшаи увидел ситуацию иначе — он решил, что Стерлинга сбил Матвиенко и назначил злополучный для «Шахтера» пенальти. Одиннадцатиметровый успешно реализовал Габриэл Жезус.

Весь футбольный мир после этого матча смеялся над Виктором, не смешно было украинским болельщикам — они яростно негодовали.

«Взлеты» Кашшаи

Но не только ошибки были в карьере Кашшаи. Судить он начал в 1990 году, тогда ему было всего 15 лет. Уже с 99-го он начал получать назначения на матчи чемпионата Венгрии, еще через четыре года входил в корпус элитных судей FIFA. В 2008 году в Пекине Кашшаи был судьей на финальной игре Олимпийского турнира. В 2011 году он стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов (на тот момент ему было 35 лет). В том же году Международная федерация футбольной истории и статистики признала Кашшаи лучшим арбитром.

Виктор Кашшаи сменит на посту главы Департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. В истории российского футбола это будет второй случай, когда этот пост займет иностранец. Так итальянец Роберто Розетти занимал эту должность с июня 2011 года по декабрь 2013 года.