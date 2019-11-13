Венецианцы в резиновых сапогах. Как сильнейшее наводнение изменило жизнь города

Уже неделю Венеция страдает от наводнения, к которому привели проливные дожди. Сначала все проходило «штатно» и под воду ушла только самая низкая точка города — площадь Сан-Марко, но потом природа вышла из-под контроля. Почему «штатно»? Дожди в это время года в Венеции — нормальное явление, которое почти не удивляет жителей.

Что такое «красный» уровень опасности в Италии? Это в том числе наводнение, спровоцированное проливными дождями, из-за которого уровень воды 12 ноября поднялся до невероятных 141 сантиметра. Этот показатель можно посмотреть в приложении, которое есть у каждого жителя города. Оно показывает средний уровень воды по Венеции на несколько дней вперед. Например, в четверг, 14 ноября, уровень опасности опустится до «желтого», а глубина воды понизится примерно до 130 сантиметров.

По словам местной жительницы Ксении Волковой, у жителей есть не только приложение, показывающее средний по городу уровень воды, но и сервис, осведомляющий о затоплении каждой улицы. Он помогает подобрать подходящую экипировку, если нужно идти именно по этому маршруту.

«Здесь показано, по каким улицам в чем ты можешь пройти. Где кед, значит не затопило (это самая высокая часть города), где сапог — понятно, где волны — означает, что даже в сапогах по улице нельзя пройти», — объяснила Волкова.

А так выглядела площадь Сан-Марко 12 ноября. Это при том, что неделю назад там было совсем немного воды.

В ночь на 13 ноября в Венеции был жуткий шторм, из-за которого тряслись окна. По словам местной жительницы Ксении, это может быть второй по силе ураган за всю историю города. Она рассказала, что даже при таком сильном наводнении в Венеции «происходит обычная жизнь».

Происходит обычная жизнь. Кафе работают, но ты сидишь (или стоишь, если это бар) в воде. У местных жителей, которым по работе нужно ходить по улице, есть высокие сапоги, почти до бедра. Кто-то отпрашивается, но это примерно как мороз в -35 градусов в России Ксения жительница Венеции.

Для венецианцев наводнение — ежегодное явление, которое становится все сильнее из-за изменения климата. Безусловно, есть определенные трудности. Например, во вторник из-за наводнения отменили занятия в детских садах и школах. А 13 ноября закрыли университет, потому что, по прогнозам, «сегодня будет еще хуже».

Минусом таких погодных условий Ксения назвала неработающие речные трамвайчики вапоретто. Это местный общественный транспорт, передвигающийся по воде. Если человек живет на острове, например в Мурано, то ему оттуда никуда не выбраться весь день.

Наводнение привело к гибели как минимум двух человек на острове Пеллестрина. Пожилой мужчина пытался запустить в доме электронасос, и его ударило током. Вторая жертва тоже скончалась в своем доме, причины пока не известны.