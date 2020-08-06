Велогонщик отправил соперника в кому ради победы. Виновный дисквалифицирован и готовится к суду

На финишной прямой велогонки «Тур Польши» голландский велосипедист Дилан Груневеген толкнул локтем своего коллегу Фабио Якобсена, в результате чего тот на огромной скорости влетел в заграждения. Сейчас Якобсен в коме, а Груневегену грозят судом.

Что произошло?

Вопиющий случай произошел на финишной прямой прошедшего «Тура Польши». Лидировал голландец Дилан Груневеген, но в какой-то момент его начал обгонять другой голландец — Фабио Якобсен. Груневеген решил пресечь эту попытку, но довольно грязным приемом: выставив локоть, он перекрыл сопернику движение, в результате чего тот задел педалью щит и на скорости 60 км/ч влетел в металлические заграждения.

На видео четко заметно акцентированное движение Груневегена локтем, из-за которого и произошла страшная авария. В результате Якобсен получил тяжелую черепно-мозговую травму и множество других повреждений и потерял много крови. Его сразу доставили в больницу, ввели в искусственную кому и провели сложную пятичасовую операцию. Сейчас состояние 23-летнего велогонщика стабилизировалось, хотя он по-прежнему находится в коме.

В итоге Якобсена признали победителем, а Груневегена сразу дисквалифицировали. Сам он уже заявил, что сожалеет о произошедшем.

Злой умысел или трагическое стечение обстоятельств?

Чтобы понять возможные причины такого поступка Груневегена, «360» пообщался с российскими профессиональными велосипедистами. Велогонщик Денис Дмитриев заявил, что подобные действия, когда гонщики стараются на финишной прямой прижать друг друга к бортикам, к сожалению, происходят довольно часто — просто не всегда они влекут столь тяжелые последствия.

По словам Дмитриева, вряд ли у Груневегена была цель серьезно травмировать Якобсена, но очевидно, что он не хотел дать себя обогнать.

Видимо, Груневеген увидел, что коллега по сборной хочет его обогнать и решил «припугнуть» его, чтобы он не лез. Но перестарался. Когда ты много часов уже проехал, сложно рассчитать все до миллиметра. Денис Дмитриев российский трековый велогонщик.

Кроме того, никто не отменял эмоции — на финишной прямой всегда зашкаливает адреналин. Об этом сказал «360» и Вячеслав Екимов, президент Федерации велосипедного спорта России. По его словам, когда столько адреналина, не всегда получается контролировать движения. Тем более, нужно вкладываться в педали и готовиться к финальному ускорению.

Есть и еще один нюанс. Велогонщики уже несколько лет подряд жалуются, что организаторы устраивают финиш первого этапа со спуска. По словам Дмитриева, на финише и так скорость всегда больше 50 км/ч, а со спуска вообще все несутся под 80 км/ч. И из-за этого опасность увеличивается. Непонятно, почему нельзя сделать финишную прямую на равнине или даже в небольшую горку.

Но все это, безусловно, не оправдывает Груневегена. Дмитриев также отметил, что есть такое правило как соблюдение траектории. То есть на финише велосипедист должен ехать относительно прямолинейно и не перекрывать траекторию других гонщиков, которые пытаются его обогнать. Голландец это правило грубо нарушил, не говоря уж о профессиональной этике велоспорта.

Екимов даже предположил, что этот эпизод — продолжение истории давнего соперничесвта Груневегена и Якобсена: оба являются ведущими велосипедистами Голландии, оба были чемпионами. Тем более, что для этого сезона «Тур Польши» — чуть ли не решающая велогонка для большинства спортсменов, ведь из-за пандемии другие велогонки пришлось отменить.

Для многих спринтеров это редкий шанс показать себя в этом сезоне, подписать выгодный контракт. Вот у Груневегена как раз не было контракта. Поэтому игра была особенно жесткой. Вячеслав Екимов президент Федерации велосипедного спорта России.

Казнить нельзя помиловать?

И хотя сейчас главный вопрос — что будет с Якобсеном, не менее интересно и то, какое наказание ждет Груневегена. Думается, одной дисквалификацией дело не кончится. Босс велокоманды Deceuninck-Quick, за которую выступал Якобсен, уже заявил, что будет подавать в суд на виновника аварии. Кроме того, Груневегену предстоит ответить перед дисциплинарной комиссией.

Екимов выразил мнение, что Груневегену устроят «показательное дело» и дисквалифицируют до конца сезона, чтобы больше подобных прецедентов не случалось. Возможно, будет возбуждено и уголовное дело — но тут уже, по мнению Екимова, зависит от того, как Якобсен выйдет из этой ситуации, оправится ли от таких тяжелых травм.

Дмитриев, в свою очередь, заметил, что следует в принципе ужесточить наказания за подобные приемы. «К сожалению, это уже далеко не первый случай, когда гонщики на финише стараются прижать друг друга к бортикам и перекрыть движение. Возможно, следует выписывать в таких случаях большие штрафы. Другой вариант — временное отстранение от соревнований. Потому что если гонщик отстранен, спонсоры теряют к нему интерес, следовательно, он теряет деньги. И тогда уже в следующий раз он задумается, прежде чем делать такие маневры», — заявил российский велогонщик.