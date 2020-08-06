Велогонщик отправил соперника в кому ради победы. Виновный дисквалифицирован и готовится к суду
Что произошло?
Вопиющий случай произошел на финишной прямой прошедшего «Тура Польши». Лидировал голландец Дилан Груневеген, но в какой-то момент его начал обгонять другой голландец — Фабио Якобсен. Груневеген решил пресечь эту попытку, но довольно грязным приемом: выставив локоть, он перекрыл сопернику движение, в результате чего тот задел педалью щит и на скорости 60 км/ч влетел в металлические заграждения.
На видео четко заметно акцентированное движение Груневегена локтем, из-за которого и произошла страшная авария. В результате Якобсен получил тяжелую черепно-мозговую травму и множество других повреждений и потерял много крови. Его сразу доставили в больницу, ввели в искусственную кому и провели сложную пятичасовую операцию. Сейчас состояние 23-летнего велогонщика стабилизировалось, хотя он по-прежнему находится в коме.
В итоге Якобсена признали победителем, а Груневегена сразу дисквалифицировали. Сам он уже заявил, что сожалеет о произошедшем.
Злой умысел или трагическое стечение обстоятельств?
Чтобы понять возможные причины такого поступка Груневегена, «360» пообщался с российскими профессиональными велосипедистами. Велогонщик Денис Дмитриев заявил, что подобные действия, когда гонщики стараются на финишной прямой прижать друг друга к бортикам, к сожалению, происходят довольно часто — просто не всегда они влекут столь тяжелые последствия.
По словам Дмитриева, вряд ли у Груневегена была цель серьезно травмировать Якобсена, но очевидно, что он не хотел дать себя обогнать.
Видимо, Груневеген увидел, что коллега по сборной хочет его обогнать и решил «припугнуть» его, чтобы он не лез. Но перестарался. Когда ты много часов уже проехал, сложно рассчитать все до миллиметра.Денис Дмитриевроссийский трековый велогонщик.
Кроме того, никто не отменял эмоции — на финишной прямой всегда зашкаливает адреналин. Об этом сказал «360» и Вячеслав Екимов, президент Федерации велосипедного спорта России. По его словам, когда столько адреналина, не всегда получается контролировать движения. Тем более, нужно вкладываться в педали и готовиться к финальному ускорению.
Есть и еще один нюанс. Велогонщики уже несколько лет подряд жалуются, что организаторы устраивают финиш первого этапа со спуска. По словам Дмитриева, на финише и так скорость всегда больше 50 км/ч, а со спуска вообще все несутся под 80 км/ч. И из-за этого опасность увеличивается. Непонятно, почему нельзя сделать финишную прямую на равнине или даже в небольшую горку.
Но все это, безусловно, не оправдывает Груневегена. Дмитриев также отметил, что есть такое правило как соблюдение траектории. То есть на финише велосипедист должен ехать относительно прямолинейно и не перекрывать траекторию других гонщиков, которые пытаются его обогнать. Голландец это правило грубо нарушил, не говоря уж о профессиональной этике велоспорта.
Екимов даже предположил, что этот эпизод — продолжение истории давнего соперничесвта Груневегена и Якобсена: оба являются ведущими велосипедистами Голландии, оба были чемпионами. Тем более, что для этого сезона «Тур Польши» — чуть ли не решающая велогонка для большинства спортсменов, ведь из-за пандемии другие велогонки пришлось отменить.
Для многих спринтеров это редкий шанс показать себя в этом сезоне, подписать выгодный контракт. Вот у Груневегена как раз не было контракта. Поэтому игра была особенно жесткой.Вячеслав Екимовпрезидент Федерации велосипедного спорта России.
Казнить нельзя помиловать?
И хотя сейчас главный вопрос — что будет с Якобсеном, не менее интересно и то, какое наказание ждет Груневегена. Думается, одной дисквалификацией дело не кончится. Босс велокоманды Deceuninck-Quick, за которую выступал Якобсен, уже заявил, что будет подавать в суд на виновника аварии. Кроме того, Груневегену предстоит ответить перед дисциплинарной комиссией.
Екимов выразил мнение, что Груневегену устроят «показательное дело» и дисквалифицируют до конца сезона, чтобы больше подобных прецедентов не случалось. Возможно, будет возбуждено и уголовное дело — но тут уже, по мнению Екимова, зависит от того, как Якобсен выйдет из этой ситуации, оправится ли от таких тяжелых травм.
Дмитриев, в свою очередь, заметил, что следует в принципе ужесточить наказания за подобные приемы. «К сожалению, это уже далеко не первый случай, когда гонщики на финише стараются прижать друг друга к бортикам и перекрыть движение. Возможно, следует выписывать в таких случаях большие штрафы. Другой вариант — временное отстранение от соревнований. Потому что если гонщик отстранен, спонсоры теряют к нему интерес, следовательно, он теряет деньги. И тогда уже в следующий раз он задумается, прежде чем делать такие маневры», — заявил российский велогонщик.