Предприниматель Илон Маск представил футуристический пикап Cybertruck с пуленепробиваемым стеклом. Правда, на презентации броневик не выдержал попадания в него металлического шара. Но это оказалось не главным. В Twitter активно обсуждают дизайн машины будущего.

На презентации Маск решил продемонстрировать и крепость стекол авто. Бизнесмен бросил в него металлический шар, — стекло разбилось. А от второго удара разбилось и второе окно. Предприниматель порадовался, что шар хотя бы не насквозь пробил стекло. Таким образом, за один вечер Маск потерял более 750 миллионов долларов.

Однако этот промах инженера, кажется, никого не смутил. Раз изобретатель пообещал позднее исправить ошибку и доработать авто, значит, справится.

Главное, другое. В интернете до сих пор в шоке (или в восторге?) от внешнего вида футуристического пикапа. Посмотришь на сравнения… да ничего нового нет в этой машине будущего. Или все новое — хорошо забытое старое?

«Илон Маск представил новый автомобиль», — пишут в Сети.

Посмотрите внимательнее, может, и вправду у них есть что-то общее.

Источник фото: Twitter

Причем это сходство померещилось не только одному интернет-пользователю. Вот вам снова эти два авто из другого поста.

«Илон Маск презентовал футуристичный бронированный пикап. Сейчас поищу, где фотка… Какая-то из них». Подсказка: детище Маска — слева.

Ну, или Маск рисовал проект Cybertruck с отечественного «Москвича»? Цвет другой, но формы то те же! Интересно, что бы ответил известный инженер на обвинения в плагиате.

Источник фото: Twitter

Вполне возможно, что Маск позаимствовал идею не только у россиян. Но этот прототип — не мирный. На похожих бронемашинах ездили террористы группировки «Исламское государство»*.

А еще Маск мог заглянуть и на Украину в поисках вдохновения. Изгибы боевой машины отдаленно напоминают корпус Cybertruck. Так все это чистая случайность или кому-то было лень изобретать машину будущего?

Интернет-пользователи выложили вот такую вот фотографию. Автомобиль не представляет такой угрозы, как новинка от Маска. Или все же да? По крайней мере, предпринимателя предупредили, что недалек тот день, когда акции Tesla рухнут, не выдержав столь серьезной конкуренции.

Источник фото: Twitter

Электрический пикап с футуристическим дизайном вышел прямо из старых фильмов о будущем. Именно этим он очень понравился автолюбителям. Да и сам Маск в этом не сомневается: «Он не похож ни на один другой». Но действительно ли автомобиль так необычен, как кажется на первый взгляд? Вот набросок пикапа. Больше напоминает деревянную машинку из детского набора. Осталось только взять кисти и раскрасить.

Но это только один взгляд на автомобиль, который позиционируется как супергеройский. Некоторым Cybertruck понравился за необычность. Да и в целом в Сети оценили креатив Маска и его идеи «не от мира сего».

*ИГ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.