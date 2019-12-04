Великобритания не признала гендер X. Нейтральный пол теперь вне закона

Великобритания отказалась выдавать гражданам гендерно-нейтральные паспорта, то есть так называемые паспорта «X». Правозащитники убеждены: это нарушение прав человека. Но так категорично настроены власти далеко не всех стран. В некоторых государствах люди без пола получили документы и решили ряд личных проблем.

«Существующая система нарушает права человека», — заявила общественница и адвокат Кристи Элан-Кейн.

Она возмутилась отказом Министерства внутренних дел Великобритании выдавать нейтральные с гендерной точки зрения паспорта. Элан-Кейн более 25 лет проводит кампании, связанные с социальной проблематикой. Адвокат представила парламенту убедительные доказательства о равенстве трансгендеров. По данным издания The Guardian, сама правозащитница подавала заявление на получение «X»-паспорта еще в 2010 году, но тогда ей сразу же отказали, сообщив, что компьютер просто не сможет обработать заявление.

Christie Elan-Cane. Источник фото: Twitter

Общественный деятель Кейт Галлафент заявила в суде, что до 1% населения не могут себя идентифицировать по половому признаку. Отказывать им в получении гендерно нейтральных документов, объясняя это соображениями безопасности, глупо.

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На данный момент лишь 10 стран мира выдают своим гражданам, не определившимся с полом, «X»-паспорта. Это Австралия, Германия, Дания, Индия, Ирландия, Канада, Мальта, Новая Зеландия, Пакистан, Непал.

В этих государствах официально есть мужчины, женщины и третья половая категория. Подобное есть и в США, но далеко не во всех штатах. Наиболее либеральны в данном отношении Калифорния, Орегон и Нью-Джерси. Здесь человек может получить нейтральные с гендерной точки зрения свидетельство о рождении и водительские права.

Британские власти не так уж и неправы, когда вспоминают о вопросах безопасности. Дело в том, что все паспорта должны быть машиночитаемыми. Существуют установленные Международной организацией гражданской авиации стандарты, по которым пол человека обозначается буквами M (Male) или F (Female). В этих стандартах обозначение X (неуказанный пол) допустимо лишь для некоторых стран.

Кристи Элан-Кейн 62 года. Она родилась женщиной, но в зрелом возрасте она сделала операцию. Элан-Кейн убеждена, что людям следует предоставлять больший, чем двоичный, выбор быть мужчиной или женщиной. Она заявила, что политика Великобритании противоречива. Гражданам «X»-паспорта не выдают, но в портах или аэропортах иностранцы с гендерно нейтральными паспортами легко проходят пограничный контроль.

Элан-Кейн в ее обращении к правительству и иске в суд поддержали адвокаты из юридической фирмы Clifford Chance, общественные деятели Кейт Галлафент и Том Маунтфорд. Они работают над решением проблемы бесплатно и утверждают, что политика Министерства внутренних дел страны нарушает права Элан-Кейн, узаконенные в статьях 8 и 14 Европейской конвенции о правах человека. Это статьи о праве на частную и семейную жизнь, а также об отсутствии дискриминации.

Источник фото: Википедия

«С нами обращаются так, как будто у нас нет прав. Недопустимо, чтобы кто-то, кто определяет себя ни как мужчину, ни как женщину, был вынужден указывать неопределенный пол для получения паспорта», — заявила Элан-Кейн журналистам.

По ее мнению, правительство Великобритании осознанно демонстрирует решительное нежелание учитывать законные потребности гендерно нейтральных людей. Она назвала подобных себе неудобными в обществе людьми, где многое, в том числе и законодательная система, связано с полом.

«Правительство предпочитает реагировать на нашу ситуацию так, как будто мы не существуем. Но мы работаем над тем, чтобы сделать возможной нашу ассимиляцию в гендерное общество», — добавила Элан-Кейн.

Home Office (департамент правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль, безопасность и порядок) утверждает, что выдача «X»-паспортов будет иметь широкие последствия и неизбежно приведет к дополнительным расходам из бюджета страны. Чиновники назвали это непропорциональным бременем: расходы большие, а выгоду от изменений получат лишь несколько человек.

Источник фото: Flickr

Первый гендерно-нейтральный паспорт был выдан в Нидерландах осенью 2018 года. Ленон Зеегерс, родившийся мужчиной, получил документ с отметкой X. В 2001 году он перенес операцию по смене пола, но женщиной так и не стал. Зеегерс утверждает, что является интерсексуалом. В Нидерландах около 4% населения считают себя гендерно нейтральными, однако получить паспорт как у Зеегерса можно лишь после судебного одобрения.

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В Швеции есть даже понятие «мапа» — родитель, который является и мамой, и папой с точки зения пола. В этой стране есть специальный гендерно нейтральный детский сад, а в семьях иногда воспитывают «бесполых» детей.

Активисты в некоторых странах мира все чаще настаивают на том, чтобы в язык вошло новое понятие. Обращение «он» или «она» к гендерно нейтральному гражданину оскорбительно. Следует употреблять в речи местоимение «они».