«Великий Влад». Каким Путина видят на международной арене

Американское издания Newsmax поместило на обложку Владимира Путина и назвало российского лидера «Великим Владом», а также «хозяином мира». Политологи уверены, это лишний раз подчеркивает авторитет Путина на международной арене, ведь он уже вошел в историю как сильный лидер. Тем временем американские специалисты говорят, что речь идет скорее о распрях местных политиков.

Великий Путин на обложке американского издания

Американский консервативный журнал Newsmax поместил на обложку своего декабрьского номера снимок Владимира Путина с бокалом шампанского. Фото подписали так: «Великий Влад. После Трампа Путин становится хозяином мира». Снимки журнала опубликовали в социальных сетях, а их подлинность подтвердил исполнительный директор журнала Кен Чандлер — в эфире телеканала Newsmax, который входит в ту же медиаструктуру, что и издание.

Номер приурочили к прошедшим телефонным переговорам Владимира Путина и Джо Байдена.

Путин — один из самых могущественных людей в мире

Журнал и одноименный телеканал, входящие в одну медиаструктуру Newsmax Media, последовательно поддерживают экс-главу США — Дональда Трампа. Именно он перед и после российско-американских контактов несколько раз низко оценивал способность нынешнего американского президента на равных вести диалог с главой России. Об этом «360» рассказал американский политолог Эндрю Корыбко.

«NewsMax не является представителем большинства в США. Более того, статья явно провокационная. Хотя Путин, очевидно, один из самых могущественных людей на планете, он, к сожалению, используется в качестве политического объекта во многих партийных спорах многих стран. И это один из таких примеров искажения образа Путина как какого-то глобального зла для того, чтобы привлечь внимание и поставить какую-то политическую точку против нынешней администрации», — пояснил политолог.

По его словам, суть статьи в том, что Байден гораздо слабее Путина. По мнению авторов материала, действующий американский лидер один идет на компромисс в ходе своих дискуссий с российским коллегой.

Некоторые американские политики подвергли журнал критике за такую обложку. Например, член Палаты представителей Конгресса США, республиканец из Иллинойса Адам Кинцингер в Twitter назвал Newsmax «пропагандой».

Путина на международной арене уважают и боятся

Хотели бы этого мировые политики или нет, авторитет российского лидера становится все более весомым. Об этом в разговоре с «360» заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Процесс укрепления авторитета на международной арене начался не сейчас. Это Крым, это Сирия, да и все серьезные, важные вопросы важного характера, где Россия играла весомую роль. Это приводит к тому, что отношение двоякое. С одной стороны, нагнетается имидж российского лидера как диктатора, который может развязать войну, а с другой стороны — это вызвано уважением и страхом. Уважают — значит, боятся Вальдемар Гердт

По его словам, Трамп был последним президентом США, у которого еще были имперские амбиции мирового «полицая». Байдену эта роль совсем не подходит, уверен депутат бундестага. Более того, США сейчас теряет свои позиции, что доказало и бегство американцев из Афганистана.

Путин уже вошел в историю как сильный лидер

Глава России не раз признавался «Человеком года», по версии журнала Forbes. Его авторитет однозначно очень высок во всем мире. Это говорит о том, что каждый мировой лидер, когда ему трудно, пытается прикоснуться к славе Владимира Путина. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Это было и с Трампом, когда он вдруг сказал, что надо встретиться с Путиным и сразу же появился большой интерес, большое внимание к прессе к американскому лидеру. <…> Сейчас инициатива Байдена переговорить с Путиным вновь привлекла внимание американских политиков, экономистов, обывателей и вызвала международный резонанс», — отметил Подлесный.

Политолог отметил, что Путин — желанный гость в любом государстве, что также показывает его уровень как политика, а также то, что он значит для мировой истории.