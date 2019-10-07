Великий хранитель земли Русской. Православные вспоминают Сергия Радонежского

Православные 8 октября отмечают день преставления преподобного Сергия Радонежского. Этого святого не зря называют игуменом земли Русской.

Сергий Радонежский появился на свет в 1314 году в боярской семье Кирилла и Марии. В миру он носил имя Варфоломей. С юных лет он определился с призванием. Мальчик хотел посвятить себя служению Богу. Однако родители не хотели для него такой жизни и не благословляли на монашество.

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Незадолго до смерти Мария и Кирилл удалились в монастырь. Тогда их сыновья, Варфоломей и Стефан, поселились в глухой чаще, на лесистом холме. Они построили там келью и церковь. Храм был освящен во имя Живоначальной Троицы.

Старший брат Радонежского Стефан не смог жить в уединении и покинул это место. Тогда Варфоломей остался в одиночестве. Но это его не испугало. Он еще больше стал молиться и соблюдал пост. Вскоре игумен одного из близлежащих монастырей Митрофан постриг его в монашество. Так Варфоломей стал Сергием. Это произошло 7 октября 1337 года.

Сергий не знал, что такое праздность. Его день занимали труд и молитва, чтение религиозных книг и пение псалмов. В вере он черпал силу, чувствуя все большее приближения к Христу. Его единственным намерением было спасение собственной души. Сергий Радонежский мечтал, что до конца жизни будет вести уединенную жизнь в лесу, там же и испустить последний вздох.

Вскоре об отшельнике узнали люди. Они стали селиться вокруг, жаждали приобщиться к вере под чуткой рукой преподобного Сергия. Ученики долго упрашивали его стать священником. В конце концов он согласился. Чуть позднее он стал игуменом монастыря, который основал.

Сергий Радонежский, с житием. Средник иконы. Ярославль. Середина XVII в. Источник фото: Википедия

Сергия Радонежского называют великими молитвенником и печальником за всю русскую землю. Об этом говорили еще при его жизни. Такую славу позволили обрести смирение, терпение, каждодневный труд и любовь к Господу.

Примерно в 1372 году Филофей, Патриарх Константинопольский, даровал Сергию крест, схиму, параман, а также грамоту, которой благословлял преподобного. Он также посоветовал Радонежскому ввести общежительный устав, по которому будет действовать Троицкий монастырь.

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В 1380 году правитель Золотой Орды Мамай вновь вознамерился напасть на русскую землю. Тогда великий князь Димитрий Иоаннович (Донской) перед тем, как выступить в поход против надвигающихся войск, попросил благословения у преподобного Сергия Радонежского.

«Если враги хотят от нас чести и славы — дадим им; если хотят злата и серебра — дадим и это; но за имя Христово, за веру православную надо душу свою положить и кровь пролить», — произнес Радонежский и пообещал молиться за русских воинов.

Сергий Радонежский умер в 1392 году. В русской православной церкви память преподобного почитается 8 октября. Перед тем, как завершить свой земной путь, Радонежский повелел братии стоять на страже православной веры. Он заповедал блюсти единомыслие, быть чистыми душевно и телесно, любить нелицемерно, избегать злых желаний, соблюдать воздержание в питье и пище, быть смиренными.

На протяжении более чем шести веков преподобный Сергий Радонежский часто называется как игумен земли Русской.