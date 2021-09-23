Вегетарианский рай откроют не для всех. Обманутые дольщики ЖК Veda Villagе обратились в суд

Мечта любого вегетарианца и приверженца здорового образа жизни оказаться среди единомышленников — в живописном жилом комплексе Veda Village в Ленинградской области — становится все призрачней. Достроить его должны были еще в конце 2017 года, но сроки ввода в эксплуатацию постоянно переносились. К тому же, у дольщиков появилась реальная возможность вообще лишиться жилья.

Некоторые из них решили обратиться в суд. Как рассказал «360» Тимофей Суходолов, он 12 лет назад стал вегетарианцем, и его очень заинтересовала возможность жить в окружении людей с такими же принципами. К тому же, застройщику срочно нужны были деньги для покупки земли под проект, и он предлагал хорошие скидки. На тот момент у компании не было разрешения на строительство, и она не могла заключать договоры долевого участия (ДДУ). Поэтому Тимофей в конце 2016 года заключил с ней предварительный договор купли-продажи со 100-процентной предоплатой.

«Впоследствии они получили разрешение на строительство и начали продавать квартиры уже по ДДУ. Важный момент — разрешение на строительство застройщик получил на весь проект целиком. Хотя у него была возможность разбить его на этапы и вводить корпуса в эксплуатацию отдельно друг от друга. Но они в очередной раз решили сэкономить на дольщиках», — рассказал Тимофей.

По его словам, третий и четвертый корпус из семи запланированных практически достроены. В третьем даже живут люди, хотя он официально не сдан. Причем разрешение на строительство истекает в конце 2021 года. Судя по всему, со следующего года появятся дополнительные иски к застройщику.

Уже сейчас, по словам Суходолова, в суд обратились люди, которые заключили предварительные договоры и с ДДУ, но с предварительными договорами на кладовки и парковочные места.

«Деньги я им отдал в декабре 2016 года, в конце 2017 они должны были завершить строительство, а в начале 2018 мне передать жилье. Я им написал за пару месяцев до даты оформления собственности на компанию. Выяснилось, что сроки переносятся из-за подрядчиков. Дальше пошли переносы за переносами и плюс каждый раз они присылали дополнение к договору предварительной купли-продажи и требовали его подписать. Там все сроки сдвигались в будущее. В случае нежелания подписывать они угрожали расторгнуть договор за невыполнение наших обязательств. Грозились удержать 5% от заплаченной суммы», — сообщил Суходолов.

По его словам, в последние годы диалог с застройщиком сошел на нет. Сейчас с ним можно общаться только через юриста, больше никакого контакта практически нет. Разочарованные дольщики пытались самоорганизоваться, жаловались в прокуратуру. Некоторым из них удалось заставить компанию пойти на уступки. Люди получили ключи от не сданных в эксплуатацию квартир, сделали ремонт и живут там уже около года.

«Но им пришлось подписать дополнение к своему договору, что компания им ничего не должна, и что у них нет никаких финансовых претензий. Многие постепенно ушли из проекта, так как застройщик отказывался перезаключать с ними ДДУ или договор о расторжении. Люди забирали свои деньги, но компания все равно остается в плюсе. За эти году стоимость квартир сильно выросла, продав их застройщик окупит все судебные неустойки», — объяснил Тимофей.

Сейчас он решил в суде отстоять свое право собственности, ведь свои обязательство по договору он выполнил полностью. Но по словам Суходолова застройщик делает вид, что он ему ничего не должен и квартиры нет.

«Дело в том, что изначально договор заключался с владельцем и руководителем проекта. Потом он получил разрешение на строительство и оформил его на жилой комплекс Veda Village. Право собственности между этими юридическими субъектами потерялось, теперь владелец проекта утверждает, что он мне обещал квартиру, а ее нет. Она принадлежит Veda Village, которое мне ничего не должно», — заявил Суходолов.

Он добавил, что по его иску уже состоялось несколько предварительных судебных заседаний. В прошлом были похожие суды, и судебная практика в России говорит о том, что предварительный договор купли-продажи со 100-процентной предоплатой, должен трактоваться как основной договор.

«Я абсолютно честно выполнил свои обязательства, посмотрим, как сработает суд. Но вряд ли мне дадут ключи до ввода в эксплуатацию», — подытожил Тимофей Суходолов.