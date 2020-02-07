У веганши из Ставрополья забрали истощенную дочь. Девочке пришлось делать переливание

Опека забрала дочь у жительницы Ставрополья. Из-за веганской диеты матери вес девочки был в полтора раза ниже нормы. Мама уверяет, что это гены, а врачи некомпетентны. Медики настаивают — детям нужно полноценное питание, а не только растительная пища.

«Некомпетентные» медики

В Ставропольском крае опека забрала дочь у Светланы Кондрашкиной из Кисловодска. Вес девочки не дотягивал до семи килограммов при норме в 10-12, самостоятельно она не ходила. 46-летняя мать одна воспитывала ребенка. Причиной ее веганского питания был низкий достаток. Девочка, которой исполнился год и восемь месяцев, находилась на грудном вскармливании. Соседи видели, как мать покупала ей фрукты.

«Ее дочь находилась на грудном вскармливании, получала питание практически всеми продуктами, включая молочные», — написали авторы ролика-видеообращения Светланы к губернатору Ставрополья.

Педиатр, говорит женщина, с рождения девочки решил, что она «плохая мать». Проверяли холодильник, пугали, не давали направление на массаж, а на визит к частному профессионалу не было денег. Хотя малышка росла здоровой, немного говорила и ходила, когда держали за руки. Но педиатр отправил их в больницу, потому что девочка «была худенькая, как и я в детстве».

Анемия и не только

В больнице девочку дополнительно обследовали и нашли энцефалопатию и сильную анемию. Медики предложили переливание крови, сообщило издание «Регион Оnlinе», но Светлана отказалась. Сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних пытались тщетно переубедить ее. Лишь после изъятия ребенку сделали переливание и поместили в детский дом. А на Светлану завели дело о ненадлежащем уходе за дочкой.

«Гражданка не обеспечивала ребенку надлежащее питание, несвоевременно проходила медицинские осмотры, а также письменно отказывалась от предлагаемого лечения. Медиками девочке диагностированы различные заболевания, что повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью», — пояснила «360» инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей регионального главка полиции Светлана Сухорукова.

Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни пишут посты с хештегами #МамаСвета и считают, что веганство ни при чем, а ребенка отобрали из-за бедности. Другие считают это правильным решением и предполагают, что женщина состояла в секте.

Дефицитное питание

Врач-диетолог Анна Белоусова пояснила «360», что вес девочки не говорит о ее истощении, но показывает, что она недоедала, а питание было неполноценным. Сколько бы женщина-веган ни кормила грудью, ее молоко не будет содержать всего, что нужно ребенку. Почти всегда у отказавшихся от животной пищи людей наблюдается нехватка кальция, ведь молочные продукты они не употребляют.

«У веганов наблюдается дефицит железа, витамина В12 — его нет в растительной пище. Он вырабатывается организмом на какие-то копейки. И расходуется организмом мамы», — сказала диетолог.

Кормление ребенка грудным молоком после года, скорее, играет психологическую роль, а не является основной пищей. Полезных и питательных веществ в таком молоке становится намного меньше, чем после рождения малыша.

«Смысла в таком длительном кормлении нет. Если мама полноценно питается, можно кормить хоть до двух-трех лет. Но у веганов полноценного питания не бывает. Как правило, взрослые всегда дефицитны по жирам, особенно животным. А организму они нужны», — пояснила Белоусова.

Фрукт железом не накормит

Не удивительно, что от такой диеты у девочки развилась анемия. Фрукты, которые ей покупала Светлана, не содержат железа. Лучше всего оно усваивается из животной пищи: печени, мяса, молока, яиц и рыбы.

«Скорее всего, там идет железодефицитная анемия и фолиеводефицитная анемия. Если мама-веган забеременела на веганском питании, то у нее и фолиевый дефицит может быть. И хорошо, что девочка родилась без ущерба для нервной системы. Если это так. Ни фруктами, ни крупами, ничем не заменишь полноценное питание», — убеждена Белоусова.

Врач считает, что ребенка необходимо перевести на молочные смеси или козье молоко. А затем приучить к нормальной пище. Но только аккуратно: пищеварительная система девочки разбалансирована и не сможет принять много новых продуктов.