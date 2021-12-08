«Ведьмака» так ждут в Польше, что обклеили им буквально все метро. Как мир готовится к выходу второго сезона

До выхода второго сезона «Ведьмака» осталось совсем немного, а фанаты придуманной Анджеем Сапковским вселенной уже в предвкушении новых серий. В Варшаве постерами из сериала обклеили всю станцию метро, а в Будапеште весь фасад отеля. Как мир ждет второй сезон — в нашей подборке.

Кадры из подземки опубликовал Telegram-канал GamerLife. Постеры с изображениями главных героев «Ведьмака» и датой первого эпизода разместили на стенах метрополитена — ими обклеена буквально вся станция метро.

На них можно увидеть Геральта в исполнении Генри Кавилла, Аню Чалотру в образе чародейки Йеннифер и Фрейю Аллан, которая сыграла Цири.

Актер Джота Кастеллано провел публичную «тренировку» на мечах — то ли в аэропорту, то ли в метро. Он исполнит роль одного из ведьмаков во втором сезоне.

Будапешт

В Венгрии ждут сериал не меньше. Огромный постер «Ведьмака» красуется на отеле Нiltоn в Будапеште.

По мотивам сериала и игры

Фанаты нередко так увлекаются вселенной Сапковского, что мастерят по мотивам игры и книг разные предметы и даже шьют одежду. Один из низ показал Геральта, Трисс, Йеннифэр и других персонажей в стиле фигурок LEGO.

Бренд Her Universe, основанный актрисой и предпринимателем Эшли Экштейн, посвятил «Ведьмаку» серию одежды.

Второй сезон «Ведьмака» стартует 17 декабря. В Лондоне прошла премьера, где Кавилл рассказывал о своем желании более достоверно передать образ именно книжного Геральта. А шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик обещала, что в продолжении появятся новые герои. Впрочем, зрителю дадут возможность поближе познакомиться с уже известными героями: Ведьмак, например, раскроется и как опекун Цири, и как последователь Весемира. А еще там будут леший и избушка на курьих ножках Бабы-яги, как в книгах Анджея Сапковского!