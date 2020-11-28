«Вечный двигатель» обогатил создателя. Деньги платили чиновники, желавшие сэкономить

Суд Мурома оправдал изобретателя из Москвы Евгения Мурышева. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Он продал свое изобретение — квантовый структурный преобразователь муниципальным властям, пообещав, что при помощи него они будут экономить топливо котельных. За 10 лет доверчивые чиновники заплатили изобретателю более 113 миллионов рублей.

Прибор и договор

Евгений Мурышев утверждал, что созданный им квантовый структурный преобразователь (КСП) инициирует в системах отопления и горячего водоснабжения «процессы преобразования энергии фазовых структурных переходов и энергомассообмена в теплоносителе (воде) и природного электричества в тепловую энергию».

Якобы, «преобразователь» меняет квантовую структуру воды в трубах теплотрассы так, что она начинает нагревать сама себя. Изобретатель утверждал, что прибор не только не потребляет тепло котельной, и отдает часть его обратно.

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Свое изобретение Мурышев запатентовал в 2003 году. Через три года заключил договор на использование устройства с администрацией города Мурома сроком на 20 лет, сообщила пресс-служба регионального главка СК по Владимирской области.

Прибор, как утверждал Мурышев, должен был увеличить коэффициент полезного действия трубопровода до 100% и больше. Руководство МУП округа Муром «Тепловые сети» решило, что так сможет сэкономить, и обязалось заплатить Мурышеву три миллиона рублей, пишет ИА Regnum. Кроме того, предприятие до 2023 года обязано было выплачивать 50% сэкономленных средств.

В течение нескольких лет изобретатель исправно получал свои дивиденды, а когда произошла смена руководства «Тепловых сетей», прибор сняли.

Несмотря на отсутствие устройства в системе, МУП «Тепловые сети» округа Муром продолжало в рамках договора выплачивать деньги предпринимателю, уточняет «Вести.ru». Предприятие пыталось остановить действие договора через суд, но органы правосудия вставали на сторону Мурышева.

Суды

СК возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении Мурышева. На сайте регионального ведомства в 2018 году сообщалось, что Мурышев, достоверно зная об отсутствии положительного экономического эффекта, «рассчитывая путем обмана и введения в заблуждение относительно полезности КСП других хозяйствующих субъектов, в 2006 году прибыл в округ Муром» .

Он обрисовал заманчивую картину должностным лицам местной администрации и муниципального предприятия «Тепловые сети», «не обладающим достаточными знаниями в области физики».

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По мнению следствия, Мурышев специально составил документацию так, что предложенная им методика расчета демонстрировала мнимую экономическую полезность прибора.

Следователи в качестве одного из доказательств приводили экспертное заключение комиссии по борьбе с лженаукой при РАН.

Уголовное дело в отношении изобретателя было рассмотрено во вторник, 24 ноября 2020 года. «Муромским городским судом постановлен приговор, которым подсудимый был оправдан за отсутствием в деянии состава преступления» — сообщается на официальной странице государственного учреждения. В сообщении указывается, что приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирском областном суде.