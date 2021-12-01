«Страшные» женщины оскорбляли достоинство Хью Хефнера. Много лет спустя журналист раскрыл секрет вечеринок Playboy

Британский журналист Рассел Миллер (Russell Miller) в подкасте на Spotify рассказал, что основатель журнала Playboy Хью Хефнер требовал, чтобы на его вечеринках девушек было в двое больше, чем мужчин. Его помощники часто приглашали студенток из университетских кампусов.

Миллер уточнил, что им обещали, что на вечеринках будут знаменитости. Однако они обнаруживали, что там на самом деле бывают обычные мужчины, годящиеся им в отцы. Никто из девушек не возвращался на эти вечеринки второй раз.

Гостьи должны были соответствовать определенным параметрам внешности. Если они не «дотягивали» до стандартов Хью Хефнера, их старались держать от него подальше. Он признавался, что «страшные» женщины оскорбляют его достоинство.

Рассел Миллер предположил, что основатель знаменитейшего эротического журнала устраивал вечеринки у себя дома потому, что сам был затворником. Он не любил выходить в свет, а изысканным блюдам предпочитал сэндвичи, жареную курицу и кока-колу.

Улыбаемся и имитируем

Журналист назвал «лживым» веселье, якобы постоянно царившее в особняке медиамагната. Он припомнил, что гостям было довольно скучно, и только по просьбе персонала Хефнера они имитировали безудержное веселье.

На одной из вечеринок, на которой Расселу Миллеру удалось побывать при жизни Хефнера, гости сидели в большом зале, лениво ели бутерброды и выпивали. В один момент появилась секретарша, которая предупредила о скором прибытии основателя Playboy и призвала их сымитировать веселье, пишет Lenta.ru.

Когда появился Хефнер, все вокруг ожило, люди танцевали, смеялись, шутили, как будто вечеринка продолжалась несколько часов. Это свидетельствует о том, насколько лживой была та жизнь в особняке Рассел Миллер журналист

Хефнер был доволен жизнью

Еще один британский журналист Пирс Морган рассказывал The Daily Mail ранее о вечеринке Хью Хефнера, которую он посетил в 2007 году с женой. Пару встретило сногсшибательное зрелище — сотни полуобнаженных женщин, которые в привлекательных позах возлежали в стилизованном бедуинском шатре. Официанты разносили винтажное шампанское и виски, а также предлагали огромные тарелки со свежими лобстерами и крабами.

В центре находился известный многим любителям быстрого секса грот, окруженный огромным искусственным озером. Некоторые гости плескались в воде. Журналист сообщил, что видел, как на вечеринку прибыла тогда весьма знаменитая Пэрис Хилтон в нижнем белье Agent Provocateur и на очень высоких каблуках.

Хефнеру тогда было 82 года, он был одет в белую тогу и лежал на большой крови в окружении полуобнаженных подружек. Основатель журнала выглядел очень довольным жизнью.

Пирс Морган рассказал, что Хефнеру нравились красивые люди и сексуальная свобода во всех ее проявлениях. Его журнал Playboy был гораздо большим, чем просто секс и фотографии обнаженных женщин. Хефнер выступал за права ЛГБТ и первым показал трансгендерную модель. Медиамагнат боролся за право женщин на аборты и искренне не понимал, почему государство позволяет религиозным убеждениям мешать получать им такую медицинскую помощь.

Личные вещи основателя журнала Playboy Хью Хефнера были проданы на аукционе Julien’s Auction в Лос-Анджелесе почти за 200 тысяч долларов. Были продан первый номер издания и печатная машинка издателя. За отдельную цену на аукционе купили звезду Хефнера на Аллее славы, его лимузин, паспорт и дорожные чеки.