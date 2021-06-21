Вечеринка под окнами довела челябинца до нападения с ремнем. Этого можно было избежать одним звонком

Мужчина в Челябинске не выдержал ночных гулянок под окнами. Он вышел разобраться с компанией девушек и отхлестал их ремнем. Те обратились в полицию, и теперь поборника тишины могут наказать за хулиганство. Но челябинец подал встречный иск. Психологи считают, что неприятностей для обеих сторон можно было бы избежать.

В Челябинске четыре молодые девушки решили послушать музыку и покурить кальян. Ранним воскресным утром подруги припарковались под окнами многоэтажки, в которой живет одна из девушек. Соседям концерт не понравился. Один из жильцов выглянул с балкона и, ругаясь матом, предложил прекратить веселье.

Девушки не согласились и предложили недовольному жильцу спуститься. И он вышел, держа в руке широкий кожаный ремень. Тут же он принялся хлестать девушек, поясняя, что громкая музыка и дамский хор не дают ему спать.

Такая манера выражаться вряд ли смутила дам — они слушали композиции с аналогичными оборотами речи. А вот хлесткие удары заставили их выключить музыку. При этом мужчина, похоже, сильно себя сдерживал — на видео с камеры наблюдения лифта он еще явно не вполне успокоился.

Можно решать законно

Ролик быстро разошелся по интернету. Часть россиян посчитала, что мужчина все-таки перегнул палку. Но немало было и тех, кто выразил свое восхищение действиями челябинца: по их мнению, соседи должны поблагодарить его за решительность.

После расправы одна из девушек направилась в полицию и написала заявление о нападении. В региональном главке МВД подтвердили эту информацию и пообещали провести проверку. Юрист и правозащитник Михаил Салкин пояснил «360», что мужчину могут привлечь по статье 213 УК РФ за хулиганство.

«Максимальное наказание, которое грозит, — лишение свободы до пяти лет. Это преступление средней тяжести с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения. Не важно, что жилец был расстроен тем, что девушки ему не давали спать, — он не имел права так поступать», — сказал Михаил Салкин.

Он пояснил, что в рамках закона есть один способ подействовать на нарушителей тишины: вызвать полицию. Она, как правило, довольно быстро приезжает. Кроме того, когда нарушители находятся на улице, все намного проще — полицейские бы составили протокол и выписали штраф.

Встречное заявление

Между тем 34-летний челябинец, напавший на девушек, написал встречное заявление. Он сообщил полицейским, что тишина и спокойствие нарушались с 02:00. Дамы громко пели песни, включали музыку, мешали спать всем жильцам и курили кальян. Мужчина решил потерпеть в надежде, что посиделки закончатся.

Пауза действительно была — девушки решили посидеть в машине. Но около 06:00 все началось снова: музыка, громкие разговоры. Мужчина попросил свернуть вечеринку, но девушки начали грубить в ответ. Тогда челябинец пригрозил, что спустится вниз и разгонит их.

Девушки прокричали: «Спускайся», — а одна из них заявила, что у нее муж — полицейский. Разговор сильно задел мужчину. Он подождал еще 10 минут и, поняв, что крики не прекратятся, взял ремень и вышел во двор.

Оружие — слово

Психолог Екатерина Трофимова в разговоре с «360» напомнила, что все люди обладают мощным оружием, это оружие — слово. И когда происходит такая ситуация, то лучшим способом ее прекратить является вежливая просьба. Возможно, нарушитель спокойствия просто не осознает, что мешает другим.

«Может быть, человек находится в измененном состоянии сознания и не понимает, что кому-то может быть просто некомфортно от его действий. Очень часто подобные просьбы встречают такую реакцию, как чувство вины, и люди возвращают границы на место, то есть прекращают вести себя подобным образом», — сказала Трофимова.

Однако психолог признала, что еще чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда в ответ слышны ругань и угрозы, в лучшем случае нас просто игнорируют. Тогда стоит предупредить о том, что будет вызвана полиция, и снова попросить сменить поведение. Если и на этот раз не будет отклика, стоит вызывать представителей закона.

Эксперт отметила, что молодежь сильно рисковала, отказываясь видеть границу между своим весельем и чужим комфортом. Ведь среди жильцов мог найтись и более агрессивный человек, да еще и с оружием. Именно потому и стоит вызывать полицию, воспитывать таким образом и помогать осознавать, где проходит грань.

Учиться выражать агрессию

При этом Трофимова отметила, что подавлять агрессию крайне вредно, так как она потом непременно выплеснется, но сильнее. И вместо подавления лучше заниматься профилактикой: научиться говорить спокойно и уверенно о том, что нравится и не нравится. О том, чего хочется добиться и чего категорически не нужно.

«То есть уметь выражать агрессию — это сразу, не откладывая говорить в социально приемлемой форме о том, что вас не устраивает. Возможно, мужчина просто пожалел девушек и не стал вызывать полицию, а вышел сам. В итоге это закончилось вот такими неконтролируемыми вспышками агрессии», — пояснила психолог.

Уличные бои за тишину

В этом году уже было несколько случаев бытовой агрессии, которую выражали россияне к другим людям. В апреле москвички обругали соседок с азиатской внешностью. На видео две жительницы столицы откровенно унижали девушек, заявляя, что те «явно не в Москве родились» и «понаехали».

Словами все не ограничилось: одна из женщин ударила девушку и специально наступила на очки. В итоге в интернете развернулся целый флешмоб. Девушки разных национальностей стали рассказывать о том, с какими притеснениями сталкиваются из-за «узкого разреза глаз» или других внешних признаков.

А в начале июня в центре Санкт-Петербурга девушки вышли на Дворцовую площадь, чтобы снять танец. Внезапно пьяный мужчина начал их материть и кричать о развратном поведении, а одну танцовщицу даже толкнул. В итоге его забрали в полицию, где составили протокол за мелкое хулиганство.