Вебкам-студия рекламирует себя и ищет девушек в TikTok. Наказать их нельзя

Вебкам-студия из Санкт-Петербурга завлекает девушек дружным коллективом, свободным графиком и большой зарплатой. Причем существенная часть пользователей соцсети — несовершеннолетние, а перспектива «легких денег» привлекает их в индустрию вебкама. Однако нарушением закона такие призывы и реклама не считаются, а TikTok аккаунты не блокирует.

Что такое вебкам

Вебкам — это вид эротических или порнографических онлайн-трансляций, в которых зрители могут общаться с моделью через чат, предлагать выполнить определенные действия за пожертвования — донаты. Моделями могут быть как девушки, так и молодые люди. В некоторых случаях работники этой индустрии остаются анонимными, но чаще всего они показывают свои лица.

Нередко данные моделей, ролики и фотографии с ними утекают в открытый доступ. Аналогичные ситуации происходят и с клиентами, но у них больше шансов сохранить анонимность.

Канал студии Euro Studio в TikTok уже набрал больше 2,5 тысячи подписчиков и почти 50 тысяч просмотров. На сайте и в соцсетях они пишут, что занимаются модельным и вебкам-бизнесом.

Источник фото: Instagram

Девушки снимают довольно обычные видео: о теплых отношениях в коллективе, забавных моментах на работе, о ее преимуществах, благосостоянии и самостоятельности, которых удалось добиться.

Под видео на канале много восторженных комментариев от девочек в духе: «Круто, красотки», «Хочу с вами работать», «Как к вам попасть?». В Instagram студии также рассказывают о многочисленных семинарах, которые проводят для девушек, о скидках на курсы английского и о том, что «работа подходит для всех», а «общение с носителями языка» быстро поможет преодолеть барьер.

Часто, как рассказывал изданию Baza человек из этой индустрии, вещание из России ведут на Северную и Латинскую Америку, а зрителей из СНГ скрывают, чтобы снизить риски деанонимизации и сливов данных моделей.

В то же время в комментариях пользователи рассказали и о темной стороне бизнеса — как студии и администраторы разводили на деньги, а всю личную информацию вместе с интимными роликами выкладывали в открытый доступ.

После того, как СМИ обратили внимание на деятельность канала в TikTok, его сделали приватным. До этого как в комментариях, так и в самом профиле девушки открыто говорили о том, что занимаются вебкамом. Десятки других аккаунтов — как студий, так и отдельных моделей, рассказывающих о преимуществах такой работы, остались в TikTok.

Представители самой социальной сети на запрос «360» на момент публикации не ответили.

Легальность каналов

В России, по словам адвоката Алексея Киреева, вебкам-моделинг должен приравниваться к проституции или изготовлению порнографии. Такие виды деятельности запрещены.

«Онлайн-трансляции, на которых девушки предоставляют какие-то услуги онлайн, — это определенный вид деятельности в области оказания услуг сексуального характера. Это будет однозначно трактоваться как проституция сотрудниками правоохранительных органов», — объяснил он «360».

Остальное, а именно рекрутинг, то есть наем девушек, и организация места для съемок, должно рассматриваться как вовлечение в занятие проституцией и содержание притона, добавил адвокат. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков объяснил, что в социальных сетях может быть легче всего найти потенциальных моделей — среди молодежи, которой нужны деньги, но образования и навыков для хорошо оплачиваемой работы еще нет.

«Специальные вербовщики ходят по различным социальным сетям и ищут детей. Понятно, что проще всего находить школьников в TikTok, там им написать в личку или в Instagram, мол, мы вам все дадим, вы нам за это процент, а все, что заработаете, ваше», — уверен он.

Без ограничений

Однако Зыков отметил, что сами студии и их деятельность в России сегодня никак не регулируются по закону, хотя, по идее, должны.

У нас запрещено изготовление порнографии, есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе, у нас, по сути, порнография вне закона. Из-за этого порностудии из России убежали, а вебкам-студии пока не подвергались такому прессингу Владимир Зыков.

Адвокат Михаил Николаец добавил, что в конкретном случае — с учетом содержания канала в TikTok — противоправных действий девушки не совершают: ни распространения порнографии, ни рекламы проституции в их публичной деятельности нет.

«Поэтому участники и лица, которые записывались в указанных роликах, не могут понести какое-либо наказание», — уверен он.

Согласен с этим и Владимир Зыков. «Они по факту ничего запрещенного там не делали, там не было обнаженных тел, пропаганды, то есть не было ничего, за что их можно было реально по факту притянуть», — заключил он.

Однако рейды на вебкам-студии все же случаются. Например, в начале марта «МВД медиа» сообщало, что аналогичную студию в Красноярске накрыли полицейские. Кадры задержания были размещены на официальном сайте правоохранителей. В сентябре СМИ писали о задержании порядка 70 человек в Череповце, которых обвиняли в организации работы вебкам-студии.