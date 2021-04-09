facebook_pixel
    09 апреля 2021, 14:51

    «Приводят Люсю — это робот». Близкие посчитали вдову Булдакова жертвой брачного афериста

    Татьяна Струкова

    Знакомые вдовы народного артиста России Алексея Булдакова обеспокоены ее состоянием. Они уверены — женщину пытаются обмануть мошенники. Людмила Булдакова уже начала распродавать имущество за бесценок. Близкие считают, что она попала под влияние «двойника Баскова» Эдуарда Гладкого.

    «Приводят Люсю — это робот». Близкие посчитали вдову Булдакова жертвой брачного афериста

    Вдова народного артиста России Алексея Булдакова, известного благодаря фильму «Особенности национальной охоты», обеспокоила знакомых. После смерти актера весной 2019 года 79-летняя Людмила Булдакова получила в наследство многомиллионное состояние и пропала из вида как для СМИ, так и для друзей. Теперь они боятся, что пенсионерка могла попасть в руки мошенников.

    «Уколы» и «таблетки»

    Знакомые Булдаковых начали бить тревогу еще несколько месяцев назад: вдова перестала выходить на связь, а когда ее видели, отмечали, что она в плохом состоянии. Особенно обеспокоило приятелей семьи то, что Людмила Булдакова начала внезапно распродавать имущество — за бесценок. Например, загородный дом на участке в 25 соток она выставила на продажу всего за семь миллионов, хотя оценивали имущество как минимум в 30 миллионов.

    Друзья звездной пары собрались на передаче «Прямой эфир» у Андрея Малахова, чтобы выяснить, что же происходит со вдовой. По мнению знакомых, она попала под влияние некоего Эдуарда Гладкого, которого называют двойником Николая Баскова. Депутат Виталий Милонов и вовсе охарактеризовал его как «брачного афериста».

    Именно с его появлением в жизни Булдаковой связывают такие странные перемены.

    «Приводят Люсю… Это, скажу вам, робот. Человек напичкан чем-то, уколы делают или таблетки дают. Этот человек ей подсыпал что-то. Он положил глаз на нее еще на похоронах актера», — рассказывала приятельница семьи.

    Актер Владимир Новиков смог связаться с Людмилой Булдаковой в эфире телепередачи. Она ответила, что находится в московской квартире и с ней все в порядке. Все заявления о «романе» с Гладким она опровергла, а их отношения назвала отношениями матери и сына. Более того, ее супруг якобы тоже ладил с Гладким.

    «Перед этим человеком я могу встать на колени. Он меня привел в порядок после больницы — он и его хорошие знакомые. Из ложечки кормил, все мои дела восстановил. Очень хороший и порядочный человек!» — сказала Булдакова.

    Следственный комитет уже начал проверку по заявлениям о возможном мошенничестве в отношении Булдаковой, а также о том, что злоумышленник мог и раньше обманывать богатых вдов. Имя Гладкого в заявлении СК не называется.

    В разговоре с «360» Людмила Булдакова сказала, что довольна тем, что правоохранители рассмотрят дело. По ее словам, Татьяна — жена Вячеслава Руднева, известного как экс-директор актера — якобы претендовала на ее имущество. Гладкий же, по ее собственному признанию, у нее «рубля не взял».

    «Заявили, что муж этой женщины у Алексея был директором. Он его три раза всего видел. А делала все это она, потому что ей очень хотелось иметь хорошую квартиру, а у нее не получалось. Я думала, она порядочная, а оказалось, это зверь. Да еще врать так. Они еще свое получат. Я ничего плохо не сделала, все это знают», — объяснила Булдакова.

    «Брачный аферист»

    Эдуарда Гладкого в «Прямом эфире» открыто назвали брачным аферистом. О его знакомстве с Людмилой Булдаковой рассказала Алла Князева — подруга бывшей жены 51-летнего шоумена, построившего карьеру благодаря внешнему сходству с Николаем Басковым. После 17 лет брака он якобы заявил супруге, что хочет другой жизни — и ушел к овдовевшей Булдаковой.

    «Заявил, что хочет полноценную семью, чтоб были дети. Когда узнали, к кому, были в полном шоке», — поделилась в «Прямом эфире» Алла Князева.

    Более того, «роман» Булдаковой с Гладким якобы начался еще при жизни Алексея Булдакова. Подруга семьи рассказывала, что двойник Баскова звонил Людмиле, она говорила с ним на громкой связи в присутствии мужа. Женщина уверена, что в том числе и из-за этого Булдаков «из жизни ушел раньше». Согласен с этим и экс-директор актера, его близкий друг Вячеслав Руднев.

    «Возник конфликт, когда была финансовая помощь [Эдуарду Гладкому] от Людмилы. Вплоть до того, что Булдаков сказал: „Как мне все это уже надоело, я вообще хочу с ней развестись“», — рассказал он.

    При этом мужчина якобы не в первый раз втирается в доверие к пожилым и состоятельным женщинам. Князева уверена, что Булдакову ждет та же судьба, что и остальных жертв Гладкого: «он ее выбросит на помойку».

    Сейчас, по заявлениям в «Прямом эфире», Гладкий свободно распоряжается имуществом вдовы, он же якобы участвует в его распродаже.

    Однако сам шоумен отрицает все обвинения. Несмотря на то, что участвовать в съемках скандальной передачи он отказался, до него удалось дозвониться по телефону. На все обвинения, в том числе в том, что он якобы прячет вдову известного актера, Гладкий ответил коротко.

    «Это бред. Она сама не хочет ни с кем контактировать. Она продавала дом при Алексее Ивановиче, все шло по инерции. Я вообще тут не при чем, просто помогал», — заявил он.

    Друзья семьи даже подозревают, что Людмила и Эдуард втайне расписались, но в разговоре с «360» Гладкий это опроверг. Он добавил, что Булдакова в шоке от тех вещей, которые наговорили в «Прямом эфире», а также собирается подать иск о защите чести и достоинства.

    «Я просто ей помогал, и Денис Булдаков (племянник — прим. ред.) тоже помогает. Никуда она не пропадала и не исчезала. У Малахова просто совести нет. Если его журналисты не могли найти ее, это не говорит о том, что что-то произошло. Она не снимает трубку с неизвестных телефонов. С ней все замечательно», — рассказал он «360».