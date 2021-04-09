Знакомые вдовы народного артиста России Алексея Булдакова обеспокоены ее состоянием. Они уверены — женщину пытаются обмануть мошенники. Людмила Булдакова уже начала распродавать имущество за бесценок. Близкие считают, что она попала под влияние «двойника Баскова» Эдуарда Гладкого.

Вдова народного артиста России Алексея Булдакова, известного благодаря фильму «Особенности национальной охоты», обеспокоила знакомых. После смерти актера весной 2019 года 79-летняя Людмила Булдакова получила в наследство многомиллионное состояние и пропала из вида как для СМИ, так и для друзей. Теперь они боятся, что пенсионерка могла попасть в руки мошенников.

«Уколы» и «таблетки»

Знакомые Булдаковых начали бить тревогу еще несколько месяцев назад: вдова перестала выходить на связь, а когда ее видели, отмечали, что она в плохом состоянии. Особенно обеспокоило приятелей семьи то, что Людмила Булдакова начала внезапно распродавать имущество — за бесценок. Например, загородный дом на участке в 25 соток она выставила на продажу всего за семь миллионов, хотя оценивали имущество как минимум в 30 миллионов.

Друзья звездной пары собрались на передаче «Прямой эфир» у Андрея Малахова, чтобы выяснить, что же происходит со вдовой. По мнению знакомых, она попала под влияние некоего Эдуарда Гладкого, которого называют двойником Николая Баскова. Депутат Виталий Милонов и вовсе охарактеризовал его как «брачного афериста».

Именно с его появлением в жизни Булдаковой связывают такие странные перемены.

«Приводят Люсю… Это, скажу вам, робот. Человек напичкан чем-то, уколы делают или таблетки дают. Этот человек ей подсыпал что-то. Он положил глаз на нее еще на похоронах актера», — рассказывала приятельница семьи.

Актер Владимир Новиков смог связаться с Людмилой Булдаковой в эфире телепередачи. Она ответила, что находится в московской квартире и с ней все в порядке. Все заявления о «романе» с Гладким она опровергла, а их отношения назвала отношениями матери и сына. Более того, ее супруг якобы тоже ладил с Гладким.

«Перед этим человеком я могу встать на колени. Он меня привел в порядок после больницы — он и его хорошие знакомые. Из ложечки кормил, все мои дела восстановил. Очень хороший и порядочный человек!» — сказала Булдакова.

Следственный комитет уже начал проверку по заявлениям о возможном мошенничестве в отношении Булдаковой, а также о том, что злоумышленник мог и раньше обманывать богатых вдов. Имя Гладкого в заявлении СК не называется.

В разговоре с «360» Людмила Булдакова сказала, что довольна тем, что правоохранители рассмотрят дело. По ее словам, Татьяна — жена Вячеслава Руднева, известного как экс-директор актера — якобы претендовала на ее имущество. Гладкий же, по ее собственному признанию, у нее «рубля не взял».

«Заявили, что муж этой женщины у Алексея был директором. Он его три раза всего видел. А делала все это она, потому что ей очень хотелось иметь хорошую квартиру, а у нее не получалось. Я думала, она порядочная, а оказалось, это зверь. Да еще врать так. Они еще свое получат. Я ничего плохо не сделала, все это знают», — объяснила Булдакова.

«Брачный аферист»

Эдуарда Гладкого в «Прямом эфире» открыто назвали брачным аферистом. О его знакомстве с Людмилой Булдаковой рассказала Алла Князева — подруга бывшей жены 51-летнего шоумена, построившего карьеру благодаря внешнему сходству с Николаем Басковым. После 17 лет брака он якобы заявил супруге, что хочет другой жизни — и ушел к овдовевшей Булдаковой.

«Заявил, что хочет полноценную семью, чтоб были дети. Когда узнали, к кому, были в полном шоке», — поделилась в «Прямом эфире» Алла Князева.

Более того, «роман» Булдаковой с Гладким якобы начался еще при жизни Алексея Булдакова. Подруга семьи рассказывала, что двойник Баскова звонил Людмиле, она говорила с ним на громкой связи в присутствии мужа. Женщина уверена, что в том числе и из-за этого Булдаков «из жизни ушел раньше». Согласен с этим и экс-директор актера, его близкий друг Вячеслав Руднев.

«Возник конфликт, когда была финансовая помощь [Эдуарду Гладкому] от Людмилы. Вплоть до того, что Булдаков сказал: „Как мне все это уже надоело, я вообще хочу с ней развестись“», — рассказал он.

При этом мужчина якобы не в первый раз втирается в доверие к пожилым и состоятельным женщинам. Князева уверена, что Булдакову ждет та же судьба, что и остальных жертв Гладкого: «он ее выбросит на помойку».

Сейчас, по заявлениям в «Прямом эфире», Гладкий свободно распоряжается имуществом вдовы, он же якобы участвует в его распродаже.

Однако сам шоумен отрицает все обвинения. Несмотря на то, что участвовать в съемках скандальной передачи он отказался, до него удалось дозвониться по телефону. На все обвинения, в том числе в том, что он якобы прячет вдову известного актера, Гладкий ответил коротко.

«Это бред. Она сама не хочет ни с кем контактировать. Она продавала дом при Алексее Ивановиче, все шло по инерции. Я вообще тут не при чем, просто помогал», — заявил он.

Друзья семьи даже подозревают, что Людмила и Эдуард втайне расписались, но в разговоре с «360» Гладкий это опроверг. Он добавил, что Булдакова в шоке от тех вещей, которые наговорили в «Прямом эфире», а также собирается подать иск о защите чести и достоинства.

«Я просто ей помогал, и Денис Булдаков (племянник — прим. ред.) тоже помогает. Никуда она не пропадала и не исчезала. У Малахова просто совести нет. Если его журналисты не могли найти ее, это не говорит о том, что что-то произошло. Она не снимает трубку с неизвестных телефонов. С ней все замечательно», — рассказал он «360».