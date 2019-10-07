Вдохновитель хаоса. Городские сумасшедшие слетелись на «Джокера»

Триумфатор Венецианского кинофестиваля 2019 года «Джокер» режиссера Тодда Филлипса собрал за два дня выходных 234 миллиона долларов в мировом прокате. В США на время показов ввели дополнительные меры безопасности. Вот только это не уберегло посетителей от криков, плевков и подозрительных алкоголиков.

Против насилия

Фильм рассказывает предысторию персонажа, ставшего классическим врагом Бэтмена. Главную роль исполнил Хоакин Феникс, который показал, как человек с пронзительным смехом превратился в убийцу.

Режиссер Тодд Филлипс в интервью перед выходом фильма выражал надежду, что его картина вдохновит общество на дискуссии об оружии, насилии и обращении с людьми, страдающими психическими заболеваниями. Правда, некоторые опасались, что лента может вызвать волну насилия, как это случилось во время показа фильма о Бэтмене в Колорадо в 2012 году.

Тогда человек по имени Джеймс Холмс убил 12 человек на первых выходных показа фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Нападавший был одет в костюм Джокера. Сейчас Холмс отбывает 12 пожизненных приговоров. Именно поэтому в США службы безопасности перешли на усиленный режим работы к премьере «Джокера».

Крики и плевки

Усиление полиции не остановило хулиганов. В кинотеатре AMC Empire в Нью-Йорке зрителей напугал сосед, который в течение сеанса плевался, кричал и хлопал в ладоши.

«Примерно на середине фильма, когда Джокер начал убивать людей и рассказывать о том, что общество является злом, он начал аплодировать очень громко и непрерывно в течение доброй минуты. Люди стали кричать, чтобы он заткнулся, но он продолжал хлопать и аплодировать как сумасшедший», — рассказал CBS Натанаэль Худ, который находился в кинотеатре.

По словам Худа, он испугался, как и другие зрители. Из-за беспокойного соседа до конца фильма досидела всего треть зала. Все закончилось тем, что буйного зрителя забрала охрана.

«Это тот парень, который на протяжении всего показа „Джокера“ в Нью-Йорке плевался в людей и хлопал в ладоши, когда главный герой кого-то убивал».

Другой зритель рассказал изданию, что в начале фильма этот молодой человек перелил в стакан целую бутылку алкоголя. По его мнению, скорее всего, с ними оказался обычный безобидный пьяный парень, но нервозность вокруг фильма сделала так, что люди действительно испугались.

Похожий случай произошел в кинотеатре AMC River East 21 в Чикаго. По данным CBS, двое 23-летних мужчин курили и издавали громкие звуки во время сеанса. Как сообщили в полиции, оба были взяты под стражу, при задержании они не оказали сопротивления. Издание уточнило, что из-за беспорядков, которые устроили двое нарушителей, зрители покинули зал, но не пострадали.

На фоне всеобщих страхов в Бристоле, штат Теннесси, владелец кинотеатра запретил приходить на сеансы в клоунском костюме или маске. А людей, которые пронесут костюмы тайно, он пообещал выгонять из кино.

Подозрительные рюкзаки и звонки

В связи с премьерой фильма активизировались телефонные террористы. В Калифорнии кинотеатр в торговом центре Bella Terra в городе Хантингтон-Бич объявил о закрытии еще до начала показа фильма. В полиции рассказали, что к ним поступила угроза нападения. Стражи порядка восприняли сигнал всерьез и начали расследование.

Как сообщила газета The Los Angeles Times, полицейские оставались там в течение всех выходных. Пользователи в соцсетях выкладывали фотографии с полицейскими машинами и негодовали, что не могут посмотреть фильм в своем кинотеатре.

В другом калифорнийском городе, Лонг-Бич, посетителей кинотеатра Regal Edwards в субботу эвакуировали из-за подозрительного мужчины. В середине сеанса он зашел в зал с рюкзаком и встал перед зрителями напротив экрана, изучая ряды. Мужчину задержали, оружия при нем не оказалось, передает Long Beach Post.

Аплодирующий убийствам мужчина распугал зрителей на показе «Джокера» Подробнее

Паника царит и в Австралии. В среду на Reddit появился скриншот поста, который, как утверждается, был сначала размещен на доске объявлений 4chan, а затем удален. Автор поста выложил снимок Джокера и сопроводил его предупреждением.

«Некоторые из вас, ребята, в порядке. Не ходите завтра в кинотеатры Ritz Cidmas Sydney», — цитирует пользователя австралийское издание 10 daily.

В посте содержалась отсылка на сообщение, опубликованное на 4chan за несколько часов до массовых расстрелов в Орегоне в 2015 году. После этого происшествия слова «некоторые из вас, ребята» стали мемом на досках объявлений.