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    22 ноября 2020, 19:05

    Города России замело снегом. Жители не растерялись — и вдохновились на творчество

    Ксения Басырова

    Первый снег порадовал жителей европейской части России. Пейзаж вдохновил их на творчество. Социальные сети наполнились фото, видео и даже стихами.

    Многих первый снег вдохновил на романтичные задумчивые посты с музыкой и стихами.

    В Подмосковье снег красиво лег на леса, реки и мостики. В Instagram пользователи опубликовали снимки с красивыми пейзажами из разных округов региона — Раменского, Дзержинского, Наро-Фоминского и других.

    Кто-то предпочел макросъемку, чтобы увидеть первые снежинки вблизи.

    Особые чувства снег вызвал у детей. Вместе с родителями они побежали лепить снеговиков. Оказалось, что это развлечение не только для самых маленьких. Фото снеговиков и снежных баб заполнили соцсети.

    Снеговики появились и у «Москвы-Сити».

    Города России замело снегом. Жители не растерялись — и вдохновились на творчество | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    И в столичном районе Братеево.

    Города России замело снегом. Жители не растерялись — и вдохновились на творчество | Изображение 2
    Источник фото: Instagram

    А для кого-то снег не стал препятствием для обычных занятий. Например, для пробежки.

    Города России замело снегом. Жители не растерялись — и вдохновились на творчество | Изображение 3
    Источник фото: Instagram