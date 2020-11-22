Первый снег порадовал жителей европейской части России. Пейзаж вдохновил их на творчество. Социальные сети наполнились фото, видео и даже стихами.

Многих первый снег вдохновил на романтичные задумчивые посты с музыкой и стихами.

В Подмосковье снег красиво лег на леса, реки и мостики. В Instagram пользователи опубликовали снимки с красивыми пейзажами из разных округов региона — Раменского, Дзержинского, Наро-Фоминского и других.

Кто-то предпочел макросъемку, чтобы увидеть первые снежинки вблизи.

Особые чувства снег вызвал у детей. Вместе с родителями они побежали лепить снеговиков. Оказалось, что это развлечение не только для самых маленьких. Фото снеговиков и снежных баб заполнили соцсети.

Снеговики появились и у «Москвы-Сити».

Источник фото: Instagram

И в столичном районе Братеево.

Источник фото: Instagram

А для кого-то снег не стал препятствием для обычных занятий. Например, для пробежки.