Вдохновение или кража — вопрос этики. Роман Пелевина обозвали «скучным и сплагиаченным» — но автор оригинала не обижен
«Непобедимое солнце» Пелевина
Главной героиней произведения стала женщина — это первое, что бросается в глаза всем любителям творчества Пелевина ведь обычно «главную роль» в своих произведениях автор отдает мужчинам.
Однако, как пишут некоторые критики, все что с ней происходит, «совершенно неинтересно». В частности в материале портала Moskvichmag.ru указано, что Пелевин только «иронично перечисляет тренды 2020 года — Black Lives Matter, ЛГБТ-повестка и в целом интерес к гендеру». Несмотря на такую оценку произведения автор материала отмечает, что новый роман «все равно будут читать, потому что Пелевина именно любят, а не оценивают».
Но не столько отзывы привлекли внимание к книге, сколько обвинения в плагиате. В Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» был опубликован пост с «любопытной версией происхождения романа». Авторы канала привели сообщение не названного источника, который заявил о схожести «Непобедимого солнца» с ранее вышедшим романом «Танец с жизнью» Олеси Градовой.
Обвинение
«От одной из наших пташек пришла любопытная версия происхождения романа „Непобедимое солнце“. Публикуем мнение без правок», — написано в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик». Далее идет большое сообщение, автор которого говорит о схожести двух романов. При этом автор сообщения признается, что сам обожает Пелевина.
«Тут попахивает глобальным литературным скандалом. Прочитал за одну ночь нового Пелевина „Непобедимое солнце“. Крепкое чтиво. Обожаю Пелевина уже сто лет, начиная с „Generation“. Потом возникает „дежавю“. […] Открываю книгу, написанную десять лет назад совсем неизвестным автором [Олесей Градовой] — „Танец с жизнью“», — говорится в сообщении. Далее его автор приводит несколько выдержек из обеих книг.
«С первой же фразы я поняла, что героиня романа очень похожа на мою»
В беседе с «360» автор романа «Танец с жизнью» Олеся Градова рассказала, что сама является поклонником Виктора Пелевина и читает все его книги. По ее словам, она ждала «Непобедимое солнце», и купила сразу же, как только роман вышел. «Как читатель, могу признаться, что книга великолепна», — отметила Градова.
Но с первой же фразы я поняла, что героиня романа очень похожа на мою героиню — Олесю Градову. Причем рассказ от первого лица „продвинутой московской блондинки“ в возрасте „экватора жизни“ — это первое совпадение, которое сначала показалось мне милым и близкимОлеся ГрадоваАвтор романа «Танец с жизнью»
Она также отметила, что реакция блогеров, ее друзей, насторожила. Из обнаруженных Градовой в сюжетной линии «совпадений» не только сам Танец, центральным «персонажем» становится Камень, который может уничтожить и создать мир заново, при этом кульминацией «Танца с жизнью» также становится Камень, который может изменить судьбу, сделав темные силы — светлыми.
При этом Градова отмечает, что первым про танец написал Коэльо в «Ведьме из Портобелло». Но в своем романе она дает ссылку на писателя, как вдохновителя — «это вопрос этики», добавила Градова.
«Есть и много других довольно странных совпадений — учителя танцев, гуру, боги, маги, увлечением йогой или суфизмом, трипы по ту сторону добра и зла…», — заметила Градова. При этом она отметила, что героини — разные. У Градовой — чувственная и романтичная, а у Пелевина — свободная и циничная.
«В литературе очень сложно доказать плагиат, поэтому потребуется независимая экспертиза. Совпадения — да, возможны. […] Но в романах „Непобедимое солнце“ и „Танец с Жизнью“ этих совпадений до странности много. Я насчитала более десяти совпадений», — рассказала Градова. Или же, как отметила писательница, это просто «телепатия». Она добавила, что не стала бы отрицать такой способ творчества, так как «все писатели говорят о „едином мистическом источнике“, к которому подключаются творческие личности».
Однако Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» опубликовал другое сообщение-ответ на обвинения. Правда, кто автор этого «ответа» неизвестно, написано только имя — Семен, — и, что этого Семена «оппонент окрестил «пресс-службой Пелевина».
В новом сообщении, как объяснила Градова, указано, что «великим можно простить все, а безвестные авторы «дешевых бульварных романов» являются просто сырьем для таких, как Виктор Пелевин». С этим она не согласна. Писательница заметила, что ее роман вышел в 2011 году, и она со всех сторон защищена законом об авторском праве.
А вот точно сказать — является ли „котлета“ из чужого фарша плагиатом, смогут специалисты. В ближайшее время я обращусь к юристам и мне самой интересно, чем это закончится. Возможно, если бы не было реакции общества и сетевых лидеров мнений, что если ты „ничто“ — то и твое место под плинтусом, я бы продолжала наслаждаться прекрасным слогом Пелевина. Но теперь это вопрос чести — таких авторов, безвестных и „обворованных“ очень многоОлеся Градова