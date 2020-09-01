Каждый год в августе Виктор Пелевин радует литературный мир новым произведением. Не изменяя сложившийся традиции несколько дней назад вышел роман автора под названием «Непобедимое солнце». Он сразу привлек к себе внимание, но увы не гениальностью. Некоторые критики назвали сюжет произведения скучным и неоригинальным. А в Сети самого автора обвинили в плагиате, вспомнив роман Олеси Градовой «Танец с жизнью». За что раскритиковали «Непобедимое солнце», и как к книге отнеслась сама Градова — в материале «360».

«Непобедимое солнце» Пелевина

Главной героиней произведения стала женщина — это первое, что бросается в глаза всем любителям творчества Пелевина ведь обычно «главную роль» в своих произведениях автор отдает мужчинам.

Однако, как пишут некоторые критики, все что с ней происходит, «совершенно неинтересно». В частности в материале портала Moskvichmag.ru указано, что Пелевин только «иронично перечисляет тренды 2020 года — Black Lives Matter, ЛГБТ-повестка и в целом интерес к гендеру». Несмотря на такую оценку произведения автор материала отмечает, что новый роман «все равно будут читать, потому что Пелевина именно любят, а не оценивают».

Но не столько отзывы привлекли внимание к книге, сколько обвинения в плагиате. В Telegram-канале «Беспощадный пиарщик» был опубликован пост с «любопытной версией происхождения романа». Авторы канала привели сообщение не названного источника, который заявил о схожести «Непобедимого солнца» с ранее вышедшим романом «Танец с жизнью» Олеси Градовой.

Обвинение

«От одной из наших пташек пришла любопытная версия происхождения романа „Непобедимое солнце“. Публикуем мнение без правок», — написано в Telegram-канале «Беспощадный пиарщик». Далее идет большое сообщение, автор которого говорит о схожести двух романов. При этом автор сообщения признается, что сам обожает Пелевина.

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«Тут попахивает глобальным литературным скандалом. Прочитал за одну ночь нового Пелевина „Непобедимое солнце“. Крепкое чтиво. Обожаю Пелевина уже сто лет, начиная с „Generation“. Потом возникает „дежавю“. […] Открываю книгу, написанную десять лет назад совсем неизвестным автором [Олесей Градовой] — „Танец с жизнью“», — говорится в сообщении. Далее его автор приводит несколько выдержек из обеих книг.

«С первой же фразы я поняла, что героиня романа очень похожа на мою»

В беседе с «360» автор романа «Танец с жизнью» Олеся Градова рассказала, что сама является поклонником Виктора Пелевина и читает все его книги. По ее словам, она ждала «Непобедимое солнце», и купила сразу же, как только роман вышел. «Как читатель, могу признаться, что книга великолепна», — отметила Градова.

Но с первой же фразы я поняла, что героиня романа очень похожа на мою героиню — Олесю Градову. Причем рассказ от первого лица „продвинутой московской блондинки“ в возрасте „экватора жизни“ — это первое совпадение, которое сначала показалось мне милым и близким Олеся Градова Автор романа «Танец с жизнью»

Она также отметила, что реакция блогеров, ее друзей, насторожила. Из обнаруженных Градовой в сюжетной линии «совпадений» не только сам Танец, центральным «персонажем» становится Камень, который может уничтожить и создать мир заново, при этом кульминацией «Танца с жизнью» также становится Камень, который может изменить судьбу, сделав темные силы — светлыми.

При этом Градова отмечает, что первым про танец написал Коэльо в «Ведьме из Портобелло». Но в своем романе она дает ссылку на писателя, как вдохновителя — «это вопрос этики», добавила Градова.

«Есть и много других довольно странных совпадений — учителя танцев, гуру, боги, маги, увлечением йогой или суфизмом, трипы по ту сторону добра и зла…», — заметила Градова. При этом она отметила, что героини — разные. У Градовой — чувственная и романтичная, а у Пелевина — свободная и циничная.

«В литературе очень сложно доказать плагиат, поэтому потребуется независимая экспертиза. Совпадения — да, возможны. […] Но в романах „Непобедимое солнце“ и „Танец с Жизнью“ этих совпадений до странности много. Я насчитала более десяти совпадений», — рассказала Градова. Или же, как отметила писательница, это просто «телепатия». Она добавила, что не стала бы отрицать такой способ творчества, так как «все писатели говорят о „едином мистическом источнике“, к которому подключаются творческие личности».

Источник фото: Pixabay

Однако Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» опубликовал другое сообщение-ответ на обвинения. Правда, кто автор этого «ответа» неизвестно, написано только имя — Семен, — и, что этого Семена «оппонент окрестил «пресс-службой Пелевина».

В новом сообщении, как объяснила Градова, указано, что «великим можно простить все, а безвестные авторы «дешевых бульварных романов» являются просто сырьем для таких, как Виктор Пелевин». С этим она не согласна. Писательница заметила, что ее роман вышел в 2011 году, и она со всех сторон защищена законом об авторском праве.