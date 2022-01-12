Вдох не свободы, а глупости. Врачи объяснили, чем опасны вейпы

В Бийске после курения вейпа скончался 12-летний мальчик. Его старшую сестру и ее подругу госпитализировали. Ранее от вейпа пострадала трехлетняя девочка. А два года назад настоящая мини-эпидемию зафиксировали в США, где от вейпа пострадали сотни местных жителей. После этого в ряде штатов запретили продажу ароматизированных электронных сигарет. Врачи и депутаты считают, что скоро настанет очередь России попрощаться с вейпами.

Ребенок умер после курения вейпа

В городе Бийск Алтайского края 12-летний мальчик скончался после курения вейпа, еще двух девочек госпитализировали в больницу. Об этом сообщила в среду, 12 января, пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

По данным следствия, днем 10 января 2022 года в гости к 17-летней девушке пришли 18-летняя подруга со своим 12-летним братом. Молодые люди покурили электронное устройство, после чего им стало нехорошо. Утром потерпевших обнаружила бабушка девушки. Все они находились в бессознательном состоянии. Девочек госпитализировали, мальчика же спасти не удалось. По некоторым данным, вейп подростки нашли в квартире. Наркотических веществ там не обнаружили.

«В настоящее время следственными органами проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заявила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Это не первый случай, когда после курения вейпа страдает ребенок. В сентябре прошлого года в Волжском (Волгоградская область) трехлетнюю девочку госпитализировали с отравлением никотином. Она сделала несколько глотков жидкости для вейпа.

Опасность вейпа для детей и взрослых

Вейп позиционируют как некую здоровую альтернативу курению табака. Однако это не совсем так. Об этом «360» рассказал врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова Александр Пальман. Он подчеркнул, что вдыхание чего-либо, не предназначенного изначально для организма человека, не ведет к положительным последствиям.

Табак — это зло известное. А вейп — это зло гораздо менее известное, поэтому то, что со временем наберется большой список легочных заболеваний, которые могут случиться от вдыхания вейповых смесей, я не сомневался с самого начала Александр Пальман врач-пульмонолог.

Он полагал, что список этих заболеваний начнет формироваться спустя большое количество времени после пика популярности вейпов. Однако это происходит уже сейчас.

«Нет никакого внятного стандарта, что в эти жидкости можно запихивать. Мы же очень давно отказались от масляных ингаляций, потому что это может приводить к негативным последствиям. Вот эти все масла могут оказывать серьезные повреждающие действия на легкие, даже если это какое-то нейтральное масло. Вопрос только в количестве попадания. Ну и вопрос того, что производитель туда запихнул, чтобы сделать вкусно пахнущим. Может быть целая череда проблем, вплоть до госпитализации с неясным исходом», — подчеркнул врач.

Запрет вейпов в США

Пальман напомнил, что в США была даже мини эпидемия. Тогда большое количество молодых людей начало попадать в больницы с серьезными поражениями легких после курения вейпов. Действительно, два года назад в Штатах сотни вейперов заболели. Известны как минимум шесть летальных исходов. В СМИ начали появляться статьи о вреде якобы безопасной альтернативы сигаретам.

«Тяжесть болезни, от которой страдают люди, настораживает. Мы должны рассказать всем, что вейпинг может быть опасен», — заявила тогда глава департамента здравоохранения штата.

При этом неизвестно, что именно в вейпах стало причиной болезней и летальных исходов. Проводимое расследование не смогло указать на конкретные электронные сигареты или другие продукты, используемые для вейпинга. Но после этого в ряде штатов запретили продажу ароматизированных электронных сигарет. Пальман уверен, что по этому пути стоит пойти и России.

«Мое мнение — это то, что легче запретить, потому что оно еще не стало элементом национальной культуры, как сигареты, на Востоке — кальян. Пока это все на уровне хайпа, не стало элементом культуры. Имеет смысл от этого отказаться. Это некое баловство и удовольствие, речь не об ограничении свободы. Вдыхать всякую дрянь — это не свобода, это глупость», — подчеркнул врач.

Депутат Госдумы, член Комитета по охране здоровья Алексей Куринный напомнил, что в России есть концепция по борьбе с табакокурением. В соответствии с ней идет ужесточение касательно мест курения, стоимости сигарет, а также касательно новых смесей по типу вейпа.

«Думаю, в ближайшее время этот вопрос тоже будет рассмотрен», — заключил депутат.