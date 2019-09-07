ВДНХ, регата и салют: как российская столица отметила 872-й день рождения

Гуляния и карнавалы, концерты и регата — в Москве проходит первый день празднования 872-летия российской столицы. В этом году темой праздника стал символ города — ВДНХ, которой исполнилось 80 лет. «360» собрал основные события, которые произошли в Москве сегодня.

Дорогие москвичи!

Мэр российской столицы Сергей Собянин написал поздравление на своем официальном сайте. В нем он признался, что порой многие ругаются на город, но делают это, как с родными и близкими людьми, которых несмотря ни на что продолжают любить.

Он пояснил, что в последнее время москвичи стали больше ценить свой город, гордиться, когда о Москве с восторгом говорят иностранцы и жители других регионов России. Но за всеми изменениями стоит огромный труд и решение множества проблем.

«Когда меня спрашивают, люблю ли я Москву, у меня нет сомнения в ответе. Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю — да, люблю. Иначе невозможно», — написал столичный градоначальник.

Он поздравил всех с днем рождения города и отметил, что главная ценность Москвы — это люди.

Отрывком из фильма «Шагаю по Москве» поздравил жителей российской столицы губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«С днем рождения, Москва! Наша столица, наша любовь, которая меняется и радует глаз», — написал глава региона. Он заявил, что дорожит проектами, которые делает в партнерстве с мэром Сергеем Собяниным на благо жителей московского региона.

«Знаю, сколько сил и труда вложено, чтобы наша Москва выглядела так достойно», — написал губернатор Подмосковья.

Официально торжественные мероприятия открылись на ВДНХ. Туда прибыл президент России Владимир Путин, чтобы в торжественной обстановке поздравить москвичей и гостей столицы с Днем города.

Российский лидер заявил, что проведенная масштабная реконструкция Выставки достижений народного хозяйства восстановила архитектурные и художественные шедевры, которые были здесь раньше.

Источник фото: kremlin.ru

«Наша столица помнит о своих корнях, о героях и подвижниках, о многих поколениях москвичей, которые навсегда родная и неотъемлемая ее часть. И одновременно этот город, который всегда устремлен в будущее», — отметил президент России. Он поблагодарил мэра столицы Сергея Собянина и всех москвиче за слаженную работу, которая позволяет отвечать на самые сложные вызовы и добиваться высоких целей.

«Так держать, дорогие москвичи, с праздником, успехов и процветания Москве и всей нашей родине», — сказал в конце Владимир Путин.

Центр притяжения — ВДНХ

Множество москвичей и гостей столицы решили посетить обновленный ВДНХ, чтобы самим оценить обновленную выставку. Перед входом всем напоминают, что в этом году у выставки юбилей.

Результаты проведенных работ действительно впечатляют.

Павильон «Армения» снова обрел цвет благородного белого мрамора. И все также утопает в зелени.

Обновленный фонтан «Дружба народов» все также притягивает очень многих людей.

Не остается без внимания и «Каменный цветок».

Пожалуй главное событие на ВДНХ после реконструкции — это вернувшаяся к павильону «Космос» ракета.

Сам павильон «Космос» тоже обновили и вернули ему классический вид.

Внутри можно встретить робота «Федора», чей брат-близнец недавно вернулся с МКС.

Само помещение павильона тоже преобразилось.

Вечером толпа не спешит уходить с ВДНХ в ожидании салюта.

Главное место торжества

Тверскую улицу на время празднования Дня города сделали пешеходной. Здесь разместил четыре площадки, посвященных истории ВДНХ: «Рождение легенды», «Программа Возрождения», «Место встречи» и «Новая эра». Целый день здесь выступают известные артисты и популярные музыканты.

Свои спектакли прямо на улице представляют театры России и разных стран Европы.

Настоящий карнавал для всех, кто хотел бы почувствовать себя в настоящей сказке.

Или узнать, как живут люди в индустриальной фантастике.

Золотые люди прошли по Тверской.

На некоторое время Тверская превратилась в ВДНХ в миниатюре.

Представить себе ВДНХ без снопа колосьев просто невозможно.

Или без известных скульптур.

На дорогу главной улицы Москвы вышли танцоры.

Тем, кто не хотел танцевать, могли насладиться пением известных артистов.

Во время всех выступлений над головами гостей ходили канатаходцы. Но, как выяснилось позже, он настоящие профи в этом виде спорта выступили не в этом районе Москвы.

Прошел на рекорд

Мировой рекорд по хождению канату на высоте установил спортсмен из Германии Фриди Кюне, который прошел на высоте в 350 метров между небокребами OKO Tower и Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити».

Свой проход он снял на видео и опубликовал в Instagram.

Как сообщил телеканал «Москва 24», это на 100 метров выше, чем прошлый рекорд. Теперь Кюне имеет все шансы попасть в «Книгу рекордов Гиннесса». Но у германского экстремала есть конкуренты, которые могут попробовать и пройти еще выше.

На соревнования, которые продолжатся завтра, приехали спортсмены из Франции и Канады.

Россия тоже выставила своих профессионалов. Так, среди них есть Максим Кагин, который прошел по стропе над Енисеем. Но, пока мировой рекорд не побит, зрители просто размещают фотографии этих бесстрашных ребят.

Необычная регата

Гуляющие в районе «Красного октября» пешеходы стали сегодня свидетелями, которое обычно больше свойственно для Санкт-Петербурга, нежели для Москвы. Множество молодых людей на странных плавательных средствах прошли по водной артерии столице и развернулись около памятнику Петру I.

Это участники Sup-регаты, которая стартует завтра. Власти города открыли им эту акваторию, которая обычно для саперферов остается недоступна. Их плавательные средства называется сапборд — аналог лодки для серфинга, который управляется при помощи весла.

В субботу участники просто прошли от Озерковской набережной до Болотной. Настоящие соревнования на время, скорость и технику начнутся только в воскресенье.

Остается только пожелать им побольше болельщиков.

Предварительные итоги

Первый день празднования 872-летия Москвы по традиции завершился праздничными фейерверками.

Сразу с 32 площадок в небо над городом запустили 70 тысяч залпов.

Большинство площадок, с которых запустили праздничные салюты расположились в парках города.

Увидеть красивые огни в небе можно было во всех округах.

Всего на праздничные мероприятия в Москве посетили более 1,7 миллиона человек.