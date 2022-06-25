Египтянин убил девушку за отказ. Очередное преступление вскрыло важность проблемы гендерного насилия

Жестокое убийство девушки в Египте потрясло арабский мир. Смертельное ранение в шею 21-летней Наире Ашраф нанес молодой человек, за которого она отказалась выйти замуж. Египетская активистка Лобна Дарвиш отметила, что такие случаи в стране не редкость, но происходят они вне камер. Возможно, что такие преступления действительно стали слишком частыми — это перешло некий порог, когда еще один подобный случай уже показывает проблему и указывает на ее важность, заметил в беседе с «360» историк, публицист, кандидат исторических наук Станислав Хатунцев.

Смерть за отказ

Наиру Ашраф убили в понедельник, 20 июня, сообщил CNN. Все произошло возле университета Мансура на севере Египта, где училась девушка. Прокуратура страны заявила, что подозреваемого арестовали.

Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Адвокат семьи Ашрафа подтвердил, что на видео, которое потрясло всю страну, действительно момент убийства девушки.

Источник фото: Pxhere.com

Подозреваемый предстанет перед судом за умышленное убийство. Первое судебное заседание назначено уже на 26 июня.

Как рассказал отец погибшей, задержанный юноша несколько раз предлагал Наире руку и сердце, но девушка отказывала ухажеру, поскольку хотела работать. Погибшая мечтала стать стюардессой. По словам мужчины, влюбленный парень якобы создал фальшивые учетные записи, чтобы следить за девушкой в соцсетях. Семья погибшей даже обращалась в полицию с просьбой защитить дочь.

Проблема гендерного насилия в Египте

Эксперты по правам женщин в Египте говорят, что проблема гендерного насилия широко распространена в стране. Кроме того, по их словам, ряд социальных и правовых недостатков все еще препятствует принятию надлежащих мер.

«Определенно, убийство Наиры не было единичным случаем», — сказала специалист по гендерным вопросам и правам человека Египетской инициативы по правам личности (EIPR) Лобна Дарвиш. При этом она пояснила, что сейчас насилию в отношении женщин придают больше огласки.

Источник фото: Pxhere.com

Однако многие подобные истории неизвестны, поскольку такие случаи должным образом не документируются государством, отметила Дарвиш. По ее словам, и сама Наира, и ее семья исчерпали все меры для защиты, «и снова вся система — социальная или юридическая — потерпела неудачу».

Но нашлись и те, кто обвинил в произошедшем погибшую девушку, а не навязчивого кавалера. Скандальный экс-телеведущий Мабрук Аттея заявил в соцсетях, что женщины «должны прикрываться», чтобы мужчины не убивали их.

«Женщины и девушки должны прикрываться и одеваться свободно, чтобы остановить искушение <…> Если вы чувствуете, что ваша жизнь драгоценна, выходите из дома полностью закрытым», — сказал Аттея в видеозаписи.

Это вызвало волну возмущения.

Дарвиш отметил, что, хотя Египет и продвигается вперед с ужесточением законов о сексуальных домогательствах, полиция и общество по-прежнему не обеспечивают их соблюдение, а это отпугивает многих женщин от обращения за юридической помощью.

Последняя капля?

Возможно, что такие преступления стали слишком частыми: это перешло некий порог, когда очередное преступление уже показывает проблему и указывает на ее важность, отметил в беседе с «360» историк, публицист, кандидат исторических наук Станислав Хатунцев.

С одной стороны мы видим модерновое отношение, с другой — патриархальность, отметил он.

Конфликт между какими-то современными нормами отношений и арабская, конкретно египетская ментальность, <…> вспышки исламской патриархальности Станислав Хатунцев

Собеседник «360», отвечая на вопрос о том, может ли такая широкая огласка этому преступлению иметь политический окрас, не исключил такую возможность.

В Египте выборы проводятся, там политические партии, движения существуют, поэтому да, вполне возможно, что какие-то политические силы решили с помощью вот этого дела, так сказать, заработать себе политический капитал. Этого исключать нельзя Станислав Хатунцев

Говоря про острое высказывание бывшего телеведущего о том, что девушки «должны прикрываться», Хатунцев отметил, что такие комментарии звучат достаточно часто, но если человек попытался вступить в отношения, то «прикрытие» не сильно бы помогло.

Телеведущий сказал банальность и даже пошлость, если не сказать глупость Станислав Хатунцев

Историк добавил, что конечно, если б девушка была закутана и сидела дома под неустанным контролем семьи, то ничего бы не было, но в Египте другие времена. Стомиллионная страна к таким нормам и порядкам уже не вернется, отметил Хатунцев. По его словам, это исключено всем предыдущем ходом исторического развития Египта.