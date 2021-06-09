Уже в эту пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. Игры будут идти целый месяц. Собрали для вас главную информацию и предварительные расклады турнира.

Этот чемпионат Европы по футболу можно назвать самым многострадальным в истории. Турнир должны были провести летом 2020-го, но перенесли на год, сохранив название Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Формат — классический для UEFA. Участие в турнире примут 24 европейские сборные. Их поделили на шесть групп. Во время группового этапа будут определены участники плей-офф. Из каждой группы в 1/8 финала отправится по две команды. Кроме них, в 1/8 попадут четыре сборные с наибольшим количеством очков, которые займут в группах третьи места.

Среди российских городов матчи примет Санкт-Петербург. Пусть игры пройдут и с меньшим размахом, чем было в 2018 году на чемпионате мира. Когда UEFA принял решение перенести три матча группового этапа из Дублина в Санкт-Петербург, город на Неве стал наряду с Лондоном главной площадкой Евро-2020. В столице Великобритании пройдет восемь матчей турнира, а в Санкт-Петербурге — семь.

Иностранные фанаты на Евро-2020 будут допущены при условии наличия отрицательного теста и Fan ID. При этом виза не потребуется.

Источник фото: телеканал «360»

Фавориты и аутсайдеры

Эксперты почти единогласно выделяют сборные Франции, Бельгии, Англии и Германии как возможных финалистов и главных фаворитов предстоящего турнира. В составах этих команд собраны как опытные игроки, так и молодые звезды.

Комментатор Первого канала Виктор Гусев также назвал именно англичан главными фаворитами турнира, но выразил опасения, что футболисты могут перегореть от чрезмерного давления болельщиков и прессы.

«У Англии как никогда хороший состав и широкий выбор игроков. Были времена, когда в Английской премьер-лиге играли всего 35% англичан. На это в 2008 году жаловался бывший главный тренер сборной Фабио Капелло. В настоящий момент уже приходится ломать голову, кого отцепить от состава национальной сборной. Но боюсь, что это может обернуться боком для сборной Англии, потому что ожидания болельщиков слишком высоки», — отметил Гусев.

Гусев добавил, что этот турнир — большой шанс заявить о себе молодым звездам сборной Англии: Филу Фодену, Мейсону Маунту и Джуду Беллингему.

Но есть и скрытые фавориты — команды, которые вполне могут преподнести сюрприз. К их числу относят сборную Италии, чей последний крупный успех был в 2006 году, Португалию с Криштиану Роналду, для кого грядущий Евро может стать последним, и сборную Дании — соперника российской сборной на групповом этапе. Скандинавская команда — настоящая темная лошадка предстоящего турнира, болельщики отмечают высокий уровень прагматичной и нацеленной на результат игры сборной Дании.

Наименьшие шансы на успех сейчас дают дебютантам Евро: Финляндии и Северной Македонии. Также к аутсайдерам причисляют команды Венгрии, Словакии и Шотландии.

Путь России

Сборная России начнет свой путь на чемпионате Европы 12 июня матчем с командой Бельгии, которая является явным фаворитом группы. После яркого выступления на домашнем чемпионате мира многие болельщики ждут как минимум повторения успеха 2018 года.

Сложности у команды Станислава Черчесова могут возникнуть уже на групповом этапе. К их числу относят не самый удобный календарь — третий и во многом определяющий матч за выход из группы против датчан пройдет на выезде, в Копенгагене. К тому же у России достаточно возрастной состав, особенно в обороне.

Комментатор «Окко Спорта» Александр Елагин выразил мнение, что российской сборной будет трудно в каждом матче.

«У нас каждый матч — решающий: с Бельгией, с Финляндией, с Данией. Если мы проиграем бельгийцам, то будем буквально поставлены перед необходимостью обыгрывать финнов — умереть, но выиграть. У бельгийцев просто сумасшедшая команда, устоять перед ними будет геройство, хоть в этом и стыдно признаться», — заметил Елагин.

Елагин отметил звездных игроков, которые могут повести за собой команду в сложный момент. У сборной Бельгии это Ромело Лукаку, у финнов — Теему Пукки, у Дании — голкипер Каспер Шмейхель.

Вторым важным фактором, влияющим на результат, специалист назвал грамотную игру в обороне. Он предложил вспомнить чемпионат мира 2010 года, который выиграла сборная Испании. Имея в составе целую группу звездных атакующих исполнителей, в большинстве игр они добились победы, забив лишь один гол.

Я мечтаю ошибиться, но максимум сборной России на этом евро — третье место в группе и выход в 1/8 финала Александр Елагин.

Сборная России заметно изменилась за последние три года: всего 10 человек из состава ЧМ-2018 попали на Евро-2020. Полностью обновилась вратарская линия, завершил карьеру в сборной капитан и бессменный лидер Игорь Акинфеев.

Источник фото: телеканал «360»

Зато в строю находятся главные звезды сборной России: Артем Дзюба, Марио Фернандес и Александр Головин.

Александр Елагин отметил, что многого ждет и от голкипера российской сборной Антона Шунина.

«Только он и Юрий Жирков остались в команде с 2012 года, тогда Антон конкурировал с Игорем Акинфеевым, но весь турнир просидел в запасе. Очень надеюсь, что он выдаст чемпионат своей жизни», — добавил Елагин.

Матчи чемпионата Европы по футболу примут 11 стран. Игры пройдут на следующих стадионах: