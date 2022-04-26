Важно поддерживать то, что становится историей

Поддержать моральный дух солдат, которые сейчас выполняют спецоперацию на Украине, можно при помощи искусства. Кроме того, творчество обладает способностью поддерживать патриотический дух россиян. Такого мнения придерживается солист группы «7Б» Иван Демьян.

«360» удалось связаться с артистом и узнать его мнение о происходящих событиях. Демьян рассказал, что творчество в обязательном порядке должно поддерживать тех, кто борется за правду.

Далее — прямая речь.

Поддержка творчеством

Я принял участие в музыкально-патриотическом марафоне, потому что мой творческий путь был связан с этой темой. Как будто в текстах песен уже было что-то такое написано, что ожидало выхода именно на такой акции.

Именно акция «Zа Россию» показывает, что вместе мы — сила, вместе мы за друг друга. Мы обмениваемся энергетикой и понимаем, что нас не сломить. Только так можно чувствовать и подавать творчество той аудитории, которая пришла.

Источник фото: РИА «Новости»/Рамиль Ситдиков

Всем городам — и большим, и периферийным — нужна такая поддержка. Это очень важно, когда ты поддерживаешь то, что становится историей, а не обходишь эту тему стороной.

Борьба с фейками

Есть артисты кино и театра, возможно, в их воспитании что-то было не доложено. Люди среднего возраста родились в СССР, в стране, граждане которой были солидарны друг с другом в разных республиках. Но многие гораздо моложе. Либо они не совсем понимают всего, что творится в мире, либо не хотят понимать, либо не хотят терять привычную комфортную жизнь.

Сейчас они часто обращают внимание на фейки и воспринимают их за чистую монету, которую им преподносят. И тут происходит самообман.

Я уверен, что скоро правду узнает намного больше людей, чем сейчас

Замечательных специалистов воспитывают на этом поприще. Они выдают и показывают разоблачение каждого фейка. Мы не раз сталкивались с тем, что ложь забывается на следующий день и недооценивается наш взгляд на события.

Если наблюдать за другими новостными лентами, то мы увидим, сколько лет населению на освобожденных территориях забивали голову и кружили уши. Им говорили, что мы — враги чистой воды. Мы понимаем, кому выгодно призывать к убийству русскоязычного населения и кто на этом обогащается. Но наше дело правое и победа будет за нами.

«Мы готовы выйти и поддержать своих»

Я считаю, что нужно проводить такие акции поддержки городов, которые находятся на территории тыла, если есть такая возможность. С 2015 года я неоднократно был в Донбассе. Я был и в Донецке, и в Луганске и выступал на большой площади. Я смотрел практически каждому в глаза и видел, как радовались тому, что мы поддерживаем их даже в то время.

Я помню, как ко мне Моторолла подошел, будто он мне брат. Мне показалось, что я с ним был знаком много лет. Он сказал, что с моими песнями идет в атаку. Это так трогательно, когда ты это слышишь и когда творчество поддерживает ребят, которые идут за правду. Благодаря им приходит спасение всем мирным жителям. Я понимаю, что внутреннее нужно поддерживать своих воинов

Источник фото: РИА «Новости»/Евгения Новоженина

Мне и раньше поступала масса угроз. Я как-то выступал в поддержку «Ночных волков». После этого в мой адрес посыпались угрозы и нецензурная брань. Угрозы наводили жути и наводят до сих пор. В соцсетях мне пишут откуда-то боты, но я не вступаю в диалог. У агентов инфовойны есть эти боты, и они поставлены на поток. Но не надо относиться серьезно и бояться их, я понимаю, что все будет хорошо. Мы готовы выйти и поддерживать своих.

Трезвый взгляд украинского общества

Каждый освобожденный город получает частицу правды, которая есть на самом деле. Многие рады, что к ним пришло осознание правильной свободы. Люди просят не покидать их жилые районы. До настоящего времени они жили в каком-то страхе и в неведении — им всем неправильно преподносили то, как русские могут себя вести. Но это был обман, целая программа работала на пропаганду.

Город за городом — ко всем придет осознание чистой правды. Как и в любых народных сказках, добро побеждает зло и правда восторжествует

Поддержание патриотизма

Идея поддержания патриотизма заключается в том, что человек записывает свой взгляд, то, что в данный момент чувствует его душа. Можно включить радиостанции и обратить внимание на молодых ребят, которые пишут о своем взгляде на события, о порыве быть вместе. Это та энергетика, которая необходима.

Возможно, нам стоит открыть где-то больше форматов для молодежи. Может, я бы усилил преподавание истории в школах и высших учебных заведениях, чтоб ученики не пропускали этот предмет. Я бы больше включал в предметы изучение подвигов наших героев, которые отдавали жизнь за наше будущее.