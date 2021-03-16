Бывшая чиновница Васильева покажет свои картины в Академии художеств. Ее пытаются остановить

В Санкт-Петербурге открывается выставка Евгении Васильевой. Сейчас она кавалер ордена Почета и почетный член Российской академии художеств, а в прошлом ее судили за мошенничество. Работы художницы не готовы видеть студенты и преподаватели Академии художеств и активно выступают против ее выставки «Весна».

16 марта в музее Академии художеств состоится открытие выставки «Весна» художницы Евгении Васильевой, также творящей под псевдонимом EVA. На официальном сайте музея выставка «Весна» презентована как «целая галерея образов в различных техниках. Это и живопись, и скульптура, и цифровой фотоколлаж».

Вопросы, которые поднимает автор в своеобразном диалоге со зрителем, очевидны: может ли искусство способствовать победе добра и справедливости? Может ли привести к пробуждению и расцвету? музей Академии художеств.

Под текстом размещена небольшая галерея, как бы подтверждающая слова рецензента о разноплановости работ новоявленного академика. Воочию увидеть картины можно будет за 300 рублей.

Протест неравнодушных

Ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский в интервью «Фонтанке» заявил, что данная выставка никакого отношения к учебному заведению не имеет. Педагог провел параллели с конем Калигулы, уточнив, что васильевская «Весна» не имеет отношения к академии и организуется Научно-исследовательским музеем при Российской академии художеств.

Тем временем студенты и преподаватели запустили акцию в поддержку исторических ценностей академии.

Судя по соцсетям, в основном на призыв откликнулась немногочисленная молодежь из числа студентов академии.

Активисты также начали собирать подписи под требованием убрать картины члена Российской академии художеств из музея, называя произведения Евгении Васильевой актом вандализма. По словам педагога мастерской церковно-исторической живописи Дмитрия Селиванова, противники выставки за несколько дней смогли набрать более трехсот подписей.

Не первый раз

Судя по тому, что на сайте музея анонс выставки висит до сих пор, «Весна» все же откроется. Кстати, экспозиция в петербургском музее — далеко не первая выставка Евгении Васильевой. У художницы, если верить музейной справке, только персоналок за шесть лет состоялось уже 16 штук.

В 2014 и 2015 годах работы Васильевой показывались в четырех галереях и выставочных залах Москвы. В 2018 году картины демонстрировались в Сколкове, Франции, итальянских городах Сутри и Палермо, а также в государственном университете имени М. В. Ломоносова и Драматическом театре имени М. Н. Ермоловой (Москва).

В 2019 году картины академика снова выставили в Италии — в Кальтаджироне, а потом в московском Государственном музее Востока и Pop-up museum. В 2020 году персональные выставки состоялись в Московском музее современного искусства, екатеринбургском Международном центре искусств «Главный проспект» и в Государственном музее изобразительных искусств Казани.

Кроме того, работы Васильевой можно было увидеть на 25 групповых выставках в России, Италии, Испании, Израиля, Германии, Англии, Франции, Греции, Швейцарии, Южной Кореи и США.