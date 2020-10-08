Евгения Васильева стала академиком. Но искусствоведы решили, что и тут не обошлось без связей

Бывшая чиновница Евгения Васильева, осужденная за многомиллиардное хищение из бюджета, стала почетным академиком Российской академии художеств. Еще под домашним арестом она начала писать картины, организовала собственную выставку, а после освобождения поехала со своими полотнами в европейские художественные столицы. Но никакой реальной ценности, как считают искусствоведы, ее «творчество» не имеет.

Золотая чиновница

В 2012 году член совета директоров ОАО «Оборонсервис» и глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева в одночасье стала известной. Она оказалась фигуранткой уголовного дела о хищении средств Министерства обороны — при обыске в ее квартире нашли драгоценности, картины, антиквариат и наличные общей суммой на несколько десятков миллионов. Ущерб государству оценили в несколько миллиардов рублей.

Во время расследования выяснилось, что Васильева является обладательницей 13-комнатной квартиры в элитном районе в центре Москвы. Приблизительная стоимость такой жилплощади — 10 миллионов долларов. Именно в этих многокомнатных апартаментах Васильева отбывала большую часть своего наказания — домашний арест во время следственных действий. Здесь же начала писать картины под псевдонимом EVA, писать стихи. В колонии за свое преступление — мошенничество в особо крупных размерах — она не провела и двух месяцев. Свою вину она так и не признала.

В октябре 2020 года Васильева стала почетным академиком Российской академии художеств. Искусствовед, художественный критик и преподаватель курса «Теория медиа» Школы Родченко Александр Евангели объяснил «360», что это звание на самом деле не имеет никакого отношения к искусству и творчеству, так что его присвоение не стоит рассматривать как признание каких-то талантов Васильевой.

«По сути, это жест уважения, который фиксирует какую-то важность причастности. Поскольку Васильева дает работу людям, которые нуждаются, то, наверное, это не так уж и беспочвенно. Кроме того, это женщина с довольно серьезными связями среди чиновников», — уверен он.

«Бесценное» творчество

На самом же деле карьера Васильевой как художницы складывалась неоднозначно. В 2014 году, когда она все еще сидела под домашним арестом, Васильева провела собственную выставку «Цветы из неволи», хотя сама присутствовать на ней не смогла — из-за ограничений ее меры пресечения.

Некоторые художественные критики даже высоко оценили ее способности. Позднее этих людей обвиняли в пиаре осужденной чиновницы.

В 2016 году Васильева подарила триптих «Транскриптаза» своего авторства Русскому музею (Санкт-Петербург), но он принять картины отказался. Специальная комиссия приняла решение о том, что работы экс-чиновницы не соответствуют «собирательной практике музея». Заведение вернуло полотна в обычном мешке, по собственному заявлению пресс-службы.

Однако в других местах отвергать скандальную экс-чиновницу не стали. Без специального образования ее взяли в престижный Международный художественный фонд. После этого картины Васильевой выставлялись в Палермо, в Музее современного искусства Джибеллина (Италия), в Венеции и многих других городах по всему миру.

Осенью 2020 года работы Васильевой выставили на благотворительном аукционе помощи детям, организованном Rolls-Royce. Часть картин ушла с молотка за суммы, превышающие стоимость полотен одного из самых дорогих современных художников Германии Герхарда Рихтера.

При этом Александр Евангели уверен, что выше ученического уровня в своих картинах Васильева так и не поднялась. А популярность ее творчества, по его мнению, обусловлена не талантом, а скандальностью фигуры художницы.

«Если бы она поступала ко мне, она бы не прошла конкурс, но она поступала в школу дизайна, где решают деньги, а не одаренность», — заключил он.

Искусствовед и реставратор Сергей Матвеев добавил, что никакой культурной ценности для искусства и истории такие работы не имеют. А окупаемость картин объясняется простой благотворительной целью.

«Выставки делают фонды, им нужно продать некую вещь, чтобы потом передать эти деньги куда-то. Это отнюдь не цена этой вещи как произведения искусства, как какого-то артефакта. Это просто такая акция, просто потому что автор известный. Деньги рождают деньги, никакого отношения к искусству это не имеет», — заключил он.