Ваши пальчики, пожалуйста. Мигрантам добавят требований для жизни в России

Госдума одобрила в первом чтении новые меры контроля за мигрантами. Согласно поправкам, прибывшие в Россию без визы иностранцы должны будут проходить дактилоскопию, фотографироваться и проверяться на ВИЧ и другие вирусы. Власти считают, что это поможет не пустить в Россию лишние инфекции и ловить преступников. А специалисты по вопросам миграции не уверены, что сбор данных гарантирует защиту мигрантам.

Мигранты под контролем

Законопроект, который Госдума приняла в первом чтении, обязывает трудовых мигрантов предоставлять биометрию и проходить медицинское обследование. Авторы документа подчеркнули, что сейчас надзорные органы контролируют состояние здоровья приезжих лишь частично. Появление биометрической системы, по мнению инициаторов, нужно, чтобы приезжих, подозреваемых в тех или иных преступлениях, стало легче ловить.

Все эти мероприятия, в том числе медицинские, мигранты должны проходить в течение 30 дней после приезда. Это будет распространяться на всех иностранцев, которые планируют долгое время (более 90 дней в течение года) находиться в России. Если же мигранты откажутся от процедур, то срок их пребывания в России сократят.

Подобные меры для приезжих в Россию существовали и раньше, но они не касались граждан из стран — членов Евразийского экономического союза. По состоянию на 1 марта 2020 года в России находились примерно 2,5 миллиона человек из этих государств.

Депутат Госдумы Владимир Синяговский сказал «Российской газете», что подобная практика уже применяется в большинстве европейских стран.

«Такая законодательная инициатива вызвана необходимостью защиты российских граждан от возможных рисков, связанных с распространением опасных инфекций. Сегодня мы убедились, насколько это важно. Государство должно быть готово, оперативно реагировать на возможный „импорт“ новых заболеваний», — сказал Синяговский.

Цель закона

Председатель Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов в беседе с «360» отметил, что власти пекутся о здоровье россиян, но пока сложно сказать, как эти меры помогут избежать сопутствующих проблем. Единственное, что действительно может упроститься, — это поиск потенциальных преступников.

Каримов добавил, что он скептически относится к инициативе, так как ранее Россия обходилась без этих мер, и особых проблем это не доставило. По словам собеседника «360», вокруг мигрантов построили много законов, которые им «реально не помогают». Они не гарантируют, что приезжие смогут оставаться в законном поле, получать зарплату или трудиться на безопасных рабочих местах.

В то же время Каримов не считает этот закон оскорбительным для мигрантов.

Мигранты привыкли к оскорблениям. Оскорбительно уже то, что, когда едешь на работу, тебя из общего потока пассажиров останавливают по цвету лица, по разрезу глаз, требуют разные документы. Это оскорбительно больше, чем отпечатки пальцев. И у россиян отпечатки пальцев норовят взять. Не вижу, что мигранты в каком-то особом положении. Все мы в одной лодке Ренат Каримов.

Каримов напомнил, что состояние здоровья мигрантов проверяется и сейчас, но только в случае, если человек планирует работать в России. Он сдает анализы для получения патента.

В связи с планирующимися изменениями непонятно, как именно приезжих будут проверять на те же инфекции, передающиеся половым путем. Получается, что мигрантам придется сидеть какое-то время на границе в ожидании результатов.

Поездка к родственникам — проблема

Эксперт трудовой миграции антидискриминационного центра «Мемориал» Андрей Якимов в разговоре с «360» также напомнил, что и сейчас в России для мигрантов действует обязательная дактилоскопия, фотографирование при получении патента на работу. Другое дело, что в этой ситуации важнее прямая связь между сбором данных и правовой защитой мигрантов.

Не думаю, что мигранты в России — это особая криминальная группа, что к ним нужно такое повышенное внимание, особенно применительно к обязательному сбору биометрических данных. Кажется, это излишняя мера. Не вижу прямой связи, как это поможет следить за состоянием здоровья и облегчит поиск. Сбор биометрических данных всех въезжающих в Россию иностранцев — это дело излишнее Андрей Якимов.

По мнению Якимова, это создаст сложности при въезде граждан СНГ, с которым у России безвизовый режим. Получается, что человек с ВИЧ, который захочет навестить родственников в России на два месяца, должен будет сдавать тесты и анализы, даже если он не собирается работать.