Вантуз для Браудера. «Шпионский заговор» российских сантехников раскрыли в Давосе

Швейцарские СМИ сообщили о сорванном покушении на Уильяма Браудера. За несколько месяцев до старта форума в Давосе, куда приехал основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital, в стране задержали подозрительных российских сантехников. И хотя доказать их причастность хоть к какой-то сомнительной работе не удалось, это не помешало выставить историю как шпионский детектив.

Уильям Браудер — известный инвестор, финансист и русофоб. В России он не был почти 15 лет, здесь его ждет несколько уголовных дел, причем не только экономического характера, но и связанных с убийством. На Браудера работал аудитор Сергей Магнитский, смерть которого в СИЗО использовали как повод, чтобы ввести санкции против России. Теперь Браудер считает, что Россия ведет на него охоту и пытается отомстить.

Теперь швейцарские СМИ сообщили о предотвращенном покушения на Браудера в Давосе.

«Швейцарские службы безопасности предотвратили шпионскую операцию России, предположительно, направленную против меня», — написал он у себя в Twitter.

Браудер рассказал Reuters, что мог стать объектом атаки. По его словам, «русские активно нацеливаются на всех своих врагов во всех разных странах». А Давос — единственное место, куда он может приехать, чтобы лично бросить вызов российским чиновникам в связи с якобы убийством его адвоката Сергея Магнитского.

В России Браудер был дважды осужден заочно. Он признан виновным в преднамеренном банкротстве своей компании, неуплате налогов на три миллиарда рублей и налоговых махинациях. В 2018 году против него возбудили новое дело об организации преступного сообщества.

По данным газеты Tribune de Geneve, полиция кантона Граубюнден задержала двух подозреваемых в шпионаже россиян еще в августе 2019 года. Произошло это за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума. По сведениям осведомленных источников, задержанные могли планировать установку подслушивающих устройств на ВЭФ или взлом компьютерных сетей.

«В августе 2019-го полицией кантона Граубюнден задержаны двое российских граждан для проверки личности в Давосе», — подтвердила пресс-секретарь полиции Анита Сенти.

Сантехник под прикрытием

При задержании по крайней мере один из россиян заявил, что он сантехник, хотя у его соратника был дипломатический паспорт. А кроме того, полицейских удивило намерение иностранцев остаться в Швейцарии на три недели. По их мнению, цены в Давосе явно зашкаливают для тех, кто «устанавливает и ремонтирует туалеты или умывальники в России».

Пресс-атташе посольства России в Берне Станислав Смирнов пояснил Tages Anzeiger, «есть и лица вне Министерства иностранных дел, которые имеют дипломатический паспорт». Вероятнее всего, задержанные были рабочими, ответственными за установку «Русского дома» на ВЭФ.

Однако в Швейцарии одно лишь наличие дипломатического паспорта не обеспечивает обвиняемому в шпионаже иммунитет от ареста. Для этого нужно иметь аккредитацию в швейцарском МИД. У россиян этой аккредитации не было. После проверки получить доказательства их преступных действий или намерений не удалось. Закончился этот «шпионский детектив» банально и неинтересно для западных СМИ — россиянам претензий не предъявили, они самостоятельно улетели и на форум в Давосе не вернулись.

Чушь и провокация

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил «360», что ему смешно слышать такие новости. Этими публикациями, пояснил он, западные СМИ напрасно пытаются выставить Россию в глупом свете. Ранее подобное пытались провернуть со Скрипалями. Сейчас, видимо, начался новый раунд «глупости», которую транслируют людям.

«Что мы, такие идиоты, повязали парашют, нацепили на голову буденовку с большой звездой, взяли пулемет ППШ и ищем какого-то обидчика России. У нас профессиональные спецслужбы, и мы в состоянии все эти вещи сделать профессионально, что никто и знать не будет», — добавил он.

Сенатор отметил, что все эти газетные «сенсации» — надуманные «чушь и провокации». Направлены они на то, чтобы прокачать очередной виток русофобии через западное общество. Браудер постоянно играет на публику и заявляет, что на него охотится Россия. Так, по мнению Клинцевича, он пытается набить себе цену, чтобы показать себя «суперврагом России», от которой он так ловко уходит.

«Дешевый трюк, и рано или поздно это станет достоянием. Такие популистские дешевые вещи работают некоторое время. А потом люди разберутся. На Западе тоже много умных и честных людей», — заключил российский сенатор.