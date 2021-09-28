Ванильный зефир из магазина оказался не таким, как указано в составе. Что утаили производители?

Если и есть сладкое, то только такое: нежное, воздушное, даже в чем-то полезное. Зефир содержит нужные организму пектин и агар-агар, но иногда в нем встречаются и намного менее полезные элементы. В рамках проекта «Внимание! Еда!» специалисты Роскачества проверили зефир ванильный от пяти популярных производителей.

История происхождения зефира непроста, и никто не сможет дать точный ответ на вопрос, где и когда он появился впервые. Согласно древнегреческому мифу, рецепт этой сладости подарил людям бог ветра Зефир, именем которого получившийся продукт и был назван. По другим сведениям, зефир впервые появился на Древнем Востоке наряду с такими популярными восточными сладостями, как пахлава, нуга и рахат-лукум.

Есть версия о том, что зефир — это наследник русской пастилы, которую издревле делали из яблок и меда. Личный повар Людовика XII якобы придумал добавлять к яблокам для пастилы взбитые белки и немного сахара. Как попал рецепт русской пастилы к повару французского короля — тоже великая загадка, так как русские кулинары держали секрет приготовления пастилы в строжайшей тайне. Но так или иначе, получился зефир, который моментально завоевал популярность по всему миру.

У зефира довольно высокая калорийность. В 100 граммах продукта содержится от 250 до 300 калорий. Но плюс в том, что это легкий десерт. Кроме того, зефир считается одной из самых полезных сладостей. В составе натурального зефира на основе желатина присутствуют природные хондропротекторы, которые положительно влияют на костную систему. Это предотвращает появление боли в суставах и хрящевой ткани, а фруктовый пектин хорошо влияет на работу кишечника и органов пищеварения.

«Пектин, конечно, — очень полезный ингредиент. Но поскольку в зефире очень много сахара, все-таки назвать его диетическим продуктом было бы неправильно», — отметила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Тем не менее зефир уж точно лучше конфет, пирожных и всяких булочек. В небольших количествах, конечно.

В поисках совершенного зефира

Наши покупатели, как выяснилось, отдают предпочтение старым проверенным брендам, известным еще в советское время. Эксперты Роскачества проверили пять образцов ванильного зефира:

зефир с ароматом ванили торговой марки «Шармэль» — производитель АО «Ударница»;

зефир ванильный торговой марки «365 дней» — производитель ООО «Кондитерская фабрика „Сокол“»;

зефир с ароматом ванили торговой марки «Лянеж» — производитель ООО «Кондитерская фабрика „Нева“»;

зефир ванильный торговой марки «Вкус Вилл» — производитель ООО «Торгово-производственная компания „Миранда“»;

зефир ванильный торговой марки «Каждый день» — производитель ООО «Кондитер».

Главная новость в том, что все пять образцов сладостей абсолютно безопасны. Нарушений, из-за которых можно было бы полностью забраковать продукт, нет. Зато есть нюансы. Например, во всех без исключения образцах не соблюдена норма массовой доли редуцирующих веществ.

Редуцирующие вещества — это сумма сахаров, таких как мальтоза, фруктоза, глюкоза, инвертный сахар. Они обладают способностью удерживать влагу. При неправильном хранении сумма редуцирующих сахаров может повышаться или понижаться. Зефир может становиться более влажным или более сухим Наталья Завьялова.

Кроме того, в зефире торговых марок «Каждый день», «Лянеж» и «365 дней» есть консервант диоксид серы. Кстати, эту добавку, как правило, используют для сохранения сухого вина.

«Если бы производители не указали дикосид серы в маркировке, то вполне возможно, что был бы риск для здоровья человека, потому что диоксид серы — аллерген. И у аллергиков даже маленькие, микроскопические дозы могут вызвать реакцию», — добавила Завьялова.

На этикетке зефира торговой марки «Вкус Вилл» не указано содержание диоксида серы, но он там есть. Правда, в совсем маленьких количествах. Зато в продукте из «Вкус Вилла» самая большая массовая доля фруктового сырья. В зефире марок «365 дней», «Лянеж» и «Каждый день» фруктового пюре меньше всего.

«Состав зефира очень простой на самом деле: это сахар, яблочное пюре либо другое фруктовое пюре, студнеобразователь агар-агар либо пектин и пенообразователь — яичный белок. Соответственно, чем меньше яблочного пюре использует производитель, тем больше он использует других ингредиентов. Например, сахара и пенообразователя», — заметила Завьялова.

Первое место по версии Роскачества разделил между собой зефир торговых марок «Вкус Вилл» и «Шармэль». Эксперты поставили ему по четыре балла. Третье место у зефира с ароматом ванили торговой марки «Лянеж» — 2,5 балла, четвертое — у зефира торговой марки «365 дней» (2,25 балла). Последнее место в рейтинге занимает зефир ванильный торговой марки «Каждый день». У него заслуженная двойка.

Наивысшей оценки не удостоился ни один образец. Это значит, что среди исследованного зефира нет такого, который может быть удостоен российского знака качества.

Овсяное печенье в компанию

Эксперты проверили и овсяное печенье, которое часто подают к чаю вместе с зефиром. Роскачество исследовало овсяное печенье 18 торговых марок на показатели безопасности, качества и маркировки. Кроме этого, продукт проверяли на наличие в нем пестицидов.

Результаты исследования показали, что продукция всех исследованных торговых марок соответствовала обязательным требованиям законодательства. Все печенье абсолютно безопасно.

При этом часто можно было услышать жалобы, что сегодня в овсяном печенье практически нет овсяной муки, которая считается самой полезной. А вместо нее в продукте используют более дешевую пшеничную. Кроме того, в этом десерте очень много вредных трансжиров. Проверка показала, что все эти опасения напрасны. Но, конечно, есть более качественное печенье, а есть менее.

Вот так выглядит лучшее овсяное печенье, по мнению экспертов Роскачества:

печенье сдобное овсяное «Яшкино» получило 4,45 балла из 5 возможных; печенье сдобное «Особое» овсяное «Глобус» — 4,4 балла; печенье сдобное «Особое» овсяное «Хлебный спас» — 4,35 балла; печенье овсяное классическое «Полет ГОСТ»; печенье сдобное овсяное «Сладкая сдоба» — у них по 4,3 балла.

Еще больше информации о пользе и вреде продуктов, а также расширенные результаты исследований вы найдете на сайте для умного покупателя Роскачества.

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