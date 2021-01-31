Ванге исполнилось 110 лет. Вот 5 ее сбывшихся предсказаний

31 января исполнилось 110 лет со дня рождения болгарской ясновидящей Ванги. За свою жизнь она сделала тысячи предсказаний. «360» вспомнил пять предсказаний, которые сбылись. Но, как оказалось, провидица иногда оказывалась и не права.

Крым вернется к России

Ванга предвидела «возрождение России», которое неким образом «будет связано с островом». Этот участок суши своими очертаниями, говорила пророчица, напоминает рыбу.

Изначально подумали про Сахалин. Однако после прошли Крымская весна и референдум, на котором большинство местных жителей проголосовали за воссоединение с Россией. В итоге Крым действительно оказался в положении острова, на это обратил внимание ректор Русской астрологической школы Михаил Бородачев. И именно с данного события, «самосознание России поднялось на новый уровень», случилась «консолидация общества».

Смерти знаменитостей

Джон Кеннеди

Ванга предсказала покушение на 35-го президента США Джона Кеннеди. Она предупредила об этом за четыре месяца до убийства. К словам ясновидящей прислушались, усилили охрану. Однако смерть главы государства оказалась неизбежной. Одна пуля снайперской винтовки попала президенту в шею сзади и вышла спереди из горла, другая — попала в голову, раздробила кости черепа в затылочной части и задела мозг.

Джон Кеннеди погиб 22 ноября 1963 года в Далласе.

Принцесса Диана

Еще одна предсказанная смерть — кончина британской монаршей особы. Предчувствие не отпускало слепую болгарку во время трансляции брачной церемонии принцессы Дианы и принца Чарльза.

«Эта свадьба убьет девочку», — сказала ясновидящая.

Слова не оказались пустыми. Супруга сына королевы Елизаветы II разбилась в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Индира Ганди

Единственная женщина — премьер-министр Индии Индира Ганди убита 31 октября 1984 года. Ванга же знала об этом еще за 15 лет до покушения на политика.

«Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье», — говорила она.

Предчувствие не обмануло. В последний день жизни Индира надела сари шафранового цвета, под ним был бронежилет. Премьера убили свои же телохранители, когда та направлялась в Нью-Дели на встречу с английским писателем и актером Петром Устиновым. Раздались восемь выстрелов, которые задели жизненно важные органы.

Иосиф Сталин

Одно из самых известных заявлений болгарки. Смерть руководителя СССР была предсказана за шесть месяцев до кончины Генералиссимуса Советского Союза.

Ванга говорила так: «Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России». Точную дату ясновидящая не определила. Однако все равно угадала период — март 1953 года. Сталин умер 5 марта 1953 года на загородной даче.

Это предсказание было судьбоносным для Ванги. Говорить о скорой смерти лидера страны оказалось чревато последствиями, поэтому женщину арестовали и посадили в болгарскую тюрьму.

Курск утонет

Пророчество родом из 1980 года. Прорицательница на редкость говорила конкретно: в конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск уйдет под воду, весь мир будет его оплакивать.

Тогда прогноз прошел мимо ушей: как это целый город может затонуть? Поэтому про предсказание сразу же забыли. Но спустя 20 лет — 12 августа 2000 года — вспомнили и поняли. Тот день стал черной датой на календаре российского подводного флота. В Баренцевом море погибла атомная подводная лодка К-141 «Курск». По основной версии, на крейсере взорвалась торпеда. Экипаж не умер сразу же, некоторые выжившие спрятались в уцелевших отсеках, но спасти их все равно не удалось.

Атака на башни-близнецы в Нью-Йорке

Ванга предсказала еще одну катастрофу, на этот раз в Америке. Она упомянула про теракт 11 сентября 2001 года.

В 1989-м о нем знали только исходя из таких слов: «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой».

Через 12 лет небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке атаковали террористы. Злоумышленники взяли в заложники пилотов и пассажиров самолетов и врезались в здания. Также они атаковали Пентагон. Еще одно воздушное судно разбилось в поле, не добравшись до своей цели. Нападение унесло жизни почти трех тысяч человек.

Победа СССР в ВОВ

В 1941 году Ванга смело заявила: «Держава, которая напала на великую Россию, проиграет войну». Это она упомянула в разговоре с болгарским солдатом. Четыре года — и Советский Союз одержал Победу, разгромив Германию.

Ванга предостерегала Гитлера от войны. Она заявила прямо в глаза: «Оставь Россию в покое! Ты проиграешь!» Ясновидящая решила добавить веса своим словам и упомянула про роды кобылы на другой улице. Она в деталях описала внешность еще только рождающегося жеребенка. Каждое слово оказалось правдой. Фюрер покинул Вангу в гневе.

Но что-то не сбылось...

Несмотря на великий дар, иногда случались и промахи. Например, Ванга озвучила четкий прогноз на 2008-й. По ее мнению, тогда ожидались убийства четырех глав правительств и развязывание Третьей мировой войны. Тот год оказался и вправду непростым — напряженная политическая обстановка и мировой кризис. Тем не менее ничего из-за прорицания не случилось. Еще Ванга говорила про эпидемию рака и кожных заболеваний в 2014 году. Эта «чума» могла прийти из-за примененного на войне оружия массового поражения, говорила предсказательница.