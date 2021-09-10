Вандалы и время уничтожат советский «Буран». Спасти его можно, но владелец из Казахстана не хочет договариваться с РФ

Вокруг орбитального корабля «Буран», который хранится на Байконуре, продолжаются споры. «Роскосмос» задумывается о том, чтобы вернуть корабль в Россию, потому что уверен — в противном случае экспонат может быть разрушен. Этому опасению есть основания: ранее «Буран» уже стал жертвой вандалов. При этом владелец корабля, частное лицо из Казахстана, не намерен его отдавать. Разобрались, чем так важен «Буран», и почему он так нужен владельцу.

Непростая судьба «Буранов»

В конце мая стало известно, что уличные художники пробрались на территорию космодрома «Байконур» и разрисовали «Буран». Они оставили на недостроенном космическом корабле надписи «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле», а также — свои имена.

Позже они рассказали, что таким образом хотели обратить внимание на запущенность «Бурана».

«Эта программа была закрыта уже 40 лет назад, а после этого мы таких больших достояний и рывков больше и не делали. Если что, я готов нести ответственность. Но для меня вандализм — это то, что сейчас происходит там с кораблями», — уточнил один их художников.

Однако многие отреагировали на их поступок негативно. Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко отметил, что считает это хулиганством, незрелостью и глупостью. А гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подчеркнул, что переживает за судьбу корабля и сразу же выставил вокруг него охрану.

Однако вандалы стали не единственной проблемой — в ангаре, где хранятся «Бураны» (летный образец и макет для испытаний), начала осыпаться кровля. По словам Рогозина, в помещении нельзя находиться без касок — есть риск, что крыша просто упадет прямо на корабль. Такое уже случалось: в 2002 году крыша упала на единственный из летавших в космос «Буранов» — он отправился в автоматический полет 15 ноября 1988 года. В результате он был уничтожен.

Источник фото: РИА «Новости»

Попытки вернуть «Буран» домой

В «Роскосмосе» отметили, что стремятся вернуть «Буран» в Россию, где за ним будет надлежащий присмотр.

«Мы обеспокоены этой ситуацией и приложим максимум усилий, чтобы эти объекты оказались в достойном месте, например, в одном из музеев космонавтики», — отметил пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Рогозин отметил, что оба «Бурана» — летный образец и макет для испытаний — а также ракета «Энергия-М» сейчас принадлежат частному лицу. Их владельцем является казахский бизнесмен Даурен Муса. Глава «Роскосмоса» отметил, что сейчас между ним и властями Казахстана идет судебный процесс, в рамках которого последние пытаются вернуть себе права владения на корабли. Как только это произойдет, Россия собирается начать переговоры — чтобы выкупить «Бураны» и передать их в музеи.

Однако первый суд, который прошел в феврале этого года, решил оставить «Бураны» у компании РКК «Байконур», 80% акций которой принадлежит Даурену Мусе. В тот раз иск подал комитет госимущества еще в 2019 году. Однако власти не намерены сдаваться, отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

«Гражданин Даурен Муса в своем посте утверждает, что власти Казахстана уже три года, не жалея сил, судятся с ним. Это действительно так, и мы будем продолжать это делать, ведь наша цель — восстановление законности и справедливости, возвращение государству его собственности», — написал он в Facebook.

Рогозин против Мусы

О том, что состояние монтажно-испытательного комплекса, в котором хранятся образцы «Бурана», вызывает опасения, Дмитрий Рогозин сообщил в ноябре 2020 года. Тогда же стало известно, что госкорпорация рассматривает возможность купить «Бураны» и передать их в музей.

В начале сентября в СМИ появилась информация о том, что специалисты НПО «Молния» приехали на «Байконур», чтобы решить, как перевезти «Бураны» в Россию. При этом гендиректор казахстанского их владелец Даурен Муса подчеркнул, что не намерен продавать корабли России. Он заявил, что российская промышленность не может похвастать никакими новыми достижениями в космонавтике, поэтому решила «ухватиться за брошенные в спешке ими же 30 лет назад недостроенные макеты», которые ей не принадлежат.

«Я готов был и так подарить эти „Бураны“ России взамен на голову Кенесары хана! Но миролюбивость и добрососедство начинают принимать за слабость, и перестают соблюдать элементарные правила приличия», — заявил он в своем Facebook.

Позже на НПО «Молния» заявили, что не планируют перевозить «Бураны». Там подчеркнули, что не имеют права трогать имущество, которое не принадлежит РФ. А на космодром они приезжали лишь для того, чтобы оценить состояние мест, в которых хранится корабль.

При этом Дмитрий Рогозин ответил на обвинения Мусы, заявив, что из-за ненадлежащего условия хранения «Бураны» могут быть утеряны. Он призвал бизнесмена не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, а оценить риски своего «безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин». Глава «Роскосмоса» также добавил, что без согласия казахстанских властей Россия не может планировать вывоз кораблей, потому что они ей не принадлежат — однако вынуждена оплачивать все расходы по охране «Буранов».

«Оценки технического состояния обоих „Буранов“ и ОН „Энергия-М“ проводятся нами регулярно, и эти оценки неутешительны. <…> С нетерпением ждем исхода судебного процесса, надеясь, что в итоге „Бураны“ обретут более заботливого хозяина или заставят Вас вложить хоть один тенге в дело сохранения экспонатов, имеющих мировое значение», — заключил Рогозин.

Источник фото: РИА «Новости»

«Достижения надо сохранять»

«Буран» — советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКС), который разработали в рамках программы «Энергия-Буран». Один из конструкторов «Бурана», заместитель директора НПО «Молния» Владимир Скороделов рассказал «360», почему этот корабль необходимо сохранить.

Это было величайшее достижение нашей космической техники в 1980-е годы. Как и все другие наши отечественные достижения науки, культуры надо сохранять. Как образец того, что может достигать наше государство. И сохранять это у себя, на нашей территории. А то, что это оказалось в собственности какого-то физического лица, гражданина Казахстана — я считаю, что это вообще дикость и недоразумение Владимир Скороделов Один из конструкторов «Бурана»

Скороделов отметил, что во время распада Советского Союза между государствами поделили различную технику. Когда речь идет о самолетах, автомобилях и другой серийной продукции, это оправдано. Однако достижения» подобные «Бурану» должны храниться там, где они сделаны.

Он уверен, что Даурен Муса не просто так не хочет расставаться с кораблями. Все дело в коммерческом интересе — он рассчитывает продать эти корабли.

«Тот, кто это приватизировал за небольшие деньги, наверняка имеет цель продать подороже. Кому угодно — России, США, своему правительству в Казахстане. Скорее всего это — движущая сила всего этого процесса. Потому что ничего другого с этим объектом этот человек не может сделать полезного», — отметил собеседник.

В пример он привел ситуацию в США. Когда там закрыли программу определенного вида космических кораблей, государство продало их в частные музеи за определенную стоимость. По словам Скороделова, речь идет о порядка 28 миллионов долларов за один космический летательный аппарат.