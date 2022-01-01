Курс рубля попал в зависимость от политики. Экономисты сделали валютный прогноз на 2022 год

Курс рубля по отношению к доллару и евро будет стабильным в первом квартале 2022 года. Экономисты уверены: глобальных потрясений не ожидается. В будущем негативное влияние на валюту могут оказать геополитические игры и обвал турецкой лиры.

Что влияет на курс

Валютный курс складывается из целого ряда факторов. По словам главного редактора банковского интернет-портала Finnews.ru Владимира Шевченко, на подорожание доллара может повлиять «обсуждаемая агрессия России против Украины» и снижение цен на энергоносители.

«Соответственно, на подешевение доллара относительно рубля может повлиять дальнейший рост цен на энергоносители», — сказал Шевченко в разговоре с «360».

Эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев добавил, что курс пары валют определяется не какими-то движениями капитала или потоками денег из одной страны в другую, а фундаментальными факторами, которые характеризуют состояние двух сравниваемых экономик. Необходимо смотреть на наличие валютных резервов и стабильность денежного обращения внутри страны, а также на темпы роста и эффективность.

«Инфляционные составляющие влияют на курс. Действия властей по регулированию курса валюты с помощью своих определенных денежных кредитных инструментов тоже имеют значение», — отметил экономист.

Директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев заявил, что нельзя забывать о финансовом кризисе в Турции, который временно потушен, но может вскоре «полыхнуть и закончиться, как у нас в 1998 году».

Обвал турецкой лиры может повлиять на рубль, поскольку обе валюты находятся в группе развивающихся. Инвесторы обычно вкладывают деньги сразу в определенную группу, поэтому со снижением лиры они могут уменьшить свои вклады и в других валютах.

«Падение лиры может привести к распродаже на тех рынках, и тогда курс рубля в отношении доллара и евро может упасть на 10–20%. Повторится ситуация 2008 и 2014 годов», — подчеркнул аналитик.

Курс рубля в 2022 году

Если обвала лиры не произойдет, то, по словам Разуваева, в 2022 году сохранятся текущие котировки.

«Мы считаем, что основные мировые валюты — доллар и евро — будут дешеветь, то есть рубль будет укрепляться по отношению к доллару и евро. Потенциал укрепления составляет примерно 7-8%», — предположил портфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

Укрепление будет связано с эффектом carry trade, то есть за счет притока средств нерезидентов в облигации генерального займа, что уже наблюдалось неоднократно с 2014 года. На фоне снижения ставки ЦБ после резкого ее повышения, что наблюдается сейчас, этот эффект может проявиться вновь.

Беляев отметил, что предсказать курс рубля на целый год сложно, но можно предположить картину первых двух кварталов. Там никакие радикальные изменения с курсом не ожидаются. Ни в российской, ни в американской экономике не должно быть каких-то резких сдвигов, которые могли бы повлиять на валюту. В Европе сейчас энергетический кризис, но и там вряд ли дело дойдет до катастрофических масштабов, чтобы валюта резко упала или поднялась.

«Мы видим колебания рубля сейчас вокруг доллара в районе 73-74 рублей, а евро в районе 83-84 рублей. Вокруг этих значений и будут происходить колебания. Они могут быть достаточно амплитудными, скажем так, отклонения на рубль-полтора в одну или другую сторону, реже — на два. И на очень непродолжительный срок», — заключил он.

Шевченко заявил, что давать точные предсказания на курс на год или даже на первый квартал фактически невозможно, поскольку на него влияет целая группа факторов, но можно назвать примерный диапазон его колебаний.

«Пока в голове складывается картина — что-то между 60 и 100 рублями за доллар. В течение одного года мы можем увидеть оба значения: и 60, и 100 рублей, потому что это все динамика», — отметил он.

Замруководителя Минэкономразвития Полина Крючкова рассказала «Интерфаксу» о прогнозах ведомства на курс. Там сочли реалистичным некоторое укрепление российской валюты относительно текущих уровней к началу 2022 года до 71-72 рублей за доллар.

«Когда мы делали прогноз в середине года, считали, что рубль несколько недооценен и что он будет укрепляться. Что, собственно, и происходит. Другое дело, что цены на нефть и другие энергоносители оказываются чуть выше прогнозных, то есть, в принципе, рубль может укрепиться еще больше», — сказала Крючкова.

Министерство предсказало среднегодовой курс на 2022 год в размере 72,1 рубля за доллар.